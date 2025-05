Rueda: «Temos que poñer en valor o Camiño»

Os IV Premios «Escola en Camiño» –outorgados polo FARO DE VIGO, La Opinión A Coruña e El Correo Gallego– fóronse convertendo nun referente educativo edición tras edición.Comprobouse este ano con 5.000 escolares de máis dun cento de centros participantes de toda Galicia. Os seus traballos ao redor da vía xacobea conducíronos onte á gala de entrega duns premios que non quixo perder –entre otras autoridades– o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, quen defendeu: «Temos que poñer en valor este tesouro que temos e que aínda estamos descubrindo».

Ademais de Rueda, acudiron á cita e participaron na entrega de premios o conselleiro de Educación, Román Rodríguez; a delegada da Xunta, Ana Ortiz; o presidente da Autoridade Portuaria de Vigo, Carlos Botana; o director de Amigos do Camiño, Ildefonso de la Campa Montenegro; o director xeral de Prensa Ibérica en Galicia, Juan Carlos da Silva; o xerente do diario decano, Pedro Costa; e a subdirectora de FARO, Irene Bascoy.

Rueda realizou as súas declaracións como broche a unha cerimonia –presentada pola xornalista de FARO Alba Chao, xefa web do diario decano– que se desenvolveu no edificio da Terminal de Cruceiros, ao pé da ría de Vigo. Entregáronse ao redor duns trinta galardóns.

Centos de rapaces seguiron con atención as palabras de Rueda quen ademais engadiu que «o Camiño de Santiago é algo vivo, invéntase cada día».

Aproveitou o mandatario galego para resaltar que «cada vez vai a máis» a ruta xacobea. Como proba obxetiva indicou que este abril que finalizaba onte ía pechar co maior rexistro de peregrinos colleitado por este mes.

Incremento de romeros

Os datos da Oficina de Pegrinos, habilitados na súa web, recollían na media tarde de onte que abril recibira 52.329 romeros, uns dez mil máis que o mesmo mes do ano pasado.

Hai que lembrar que 2024 mesmo superou os datos de peregrinaxe dos dous anos santos anteriores, nos que se suponía que tocarían o teito de recepcións de compostelanas entregadas.

Porén este ano 2025 –ata o momento– está a evidenciar que o ritmo de acollida de peregrinos segue á alza. A conclusión témola na estatística da Oficina de Peregrinos.

Alba Villar

Cos datos desglosados por meses, observamos que dende o día 1 de xaneiro ata a xornada de onte, neste primeiro cuatrimestre do ano, chegaron a Compostela un total de 70.714 romeros. Supoñen 856 máis que no mesmo periodo do ano pasado.

«Nunca chegou tanta xente a Compostela dende tantas partes do mundo», resaltou o presidente de Galicia ante os centos de nenos e profesoras citadas na gala. «Está vindo xente de Estados Unidos, Australia, Corea, Xapón, de todos os países de Europa e de Hispanoamérica. Hai moita xente que se pregunta por que isto vai cada vez a máis. Por que veñen cando é unha cousa que leva facéndose séculos», preguntou o responsable da Administración galega.

Como resposta, deu que «o Camiño é algo vivo» e para que o o siga a ser coa aportación dos propios galegos, animou aos escolares a facer elas e eles a ruta xacobea. «Tendes que engadir a historia persoal de cada un de vós», engadiu unha persoa que non fai a recomendación por empregar palabras bonitas senón porque bebe da súa propia experiencia xa que Rueda ten realizado o Camiño de Santiago.

Por iso, o presidente da Xunta resaltou a importancia do concurso de Prensa Ibérica –grupo editorial de FARO, Opinión e El Correo– ao tempo que agradeceu aos centros escolares e á rapazada o seu traballo para o concurso.

Tamén quixo o presidente sinalar que xa están a traballar para o vindeiro Ano Xacobeo, que será no 2027. «Queremos organizar moitas cousas cos colexios», sinalou o mandatario.

Inda que o conselleiro de Educación non ofreceu discurso, tivo ao remate unhas verbas para este diario coas que agradeceu a Prensa Ibérica a organización do certame que calificou de «actividade didáctica e cultural e mesmo emocionante que xunta o mellor que ten Galicia».

Román Rodríguez indicou que «falar de Galicia é falar do Camiño e «Escola en Camiño» supón unha actividade «positiva» xa que o Camiño «posibilita traballar calquera competencia didáctica. O Camiño é xeografía, arte, historia, cultura, matemáticas, botánica... Hai moitísimas ramas de coñecemento. Ademais estimula a creatividade».

Tamén tivo verbas especiais para o profesorado, equipos directivos e alumnado por «dedicar unha parte do seu tempo a vivir, comprender, potenciar e poñer en valor o Camiño». Por último, subliñou: «O Camiño é a grande aula de Galicia».

No inicio da gala, por parte de Prensa Ibérica, falou a subdirectora do FARO, Irene Bascoy. A xornalista resaltou que no auditorio atopábanse 500 rapaces en representación dos 5.000 participantes no certame. «Esta cifra crece cada ano e no FARO, Opinión e El Correo Gallego estamos moi contentos co éxito desta iniciativa».

Bascoy –que aproveitou para recitar uns versos de Kavafis establecendo un vínculo entre Compostela e Ítaca– recalcou que os organizadores consideran que «hai que coidar, mimar e dar a coñecer aos máis mozos a ruta xacobea».