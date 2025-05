Verbas e imaxes para unha peregrinaxe

O Camiño de Santiago é peregrinación, pero tamén solidariedade, aventura, amizade, descubrimento..., unha viaxe iniciática tamén que, desde o século IX, realizan millóns de persoas cada ano e que mantén a súa esencia primixenia xeración tras xeración. Hoxe, no século da revolución dixital, os máis novos mostran o que para eles significa esta ruta de peregrinaxe ata Compostela a través do proxecto «Escola en Camiño» que organizan FARO de Vigo, «La Opinión A Coruña» e «El Correo Gallego» e que, como o propio Camiño, gaña adeptos cada ano. Tanto profesores como alumnos coinciden en afirmar que ante todo, o Camiño é unha experiencia única e inspiradora, feito que se reflicte de forma meridiana nos traballos realizados polos escolares galegos que participaron na cuarta edición desta iniciativa. Ilusión e nervios vivíronse onte na Estación Marítima de Vigo, onde se entregaron os premios, unha trintena de distincións aos traballos máis sobresalientes nunha convocatoria na que o xurado o tivo moi complicado para ditar o seu veredicto debido á alta calidade dos traballos.

Participantes experimentados

María Montserrat Ruibal Fernández, profesora do Colegio Vigo de Redondela, veu acompañada pola tamén mestra Mónica Míguez e por un grupo de alumnos en representación dos seus compañeiros de 2º da ESO, gañadores dun dos catro premios dados na categoría de audiovisual e que non puideron asistir á entrega de premios debido a que lles coincidiu coas probas de avaliación de diagnóstico. Este centro participou nas tres edicións anteriores de «Escola en Camiño» en distintas modalidades e en todas gañou algún premio. Ruibal explica que, aínda que ela expón o traballo, son os propios alumnos quen deciden. «A eles, que son dixitais, a categoría de vídeo gústalles máis», di.

Estes alumnos realizaron o vídeo «Facendo Camiño» a partir dun libro sobre o Camiño de Santiago e textos de escritores españois e estranxeiros que falan desta ruta de peregrinación. «Aos nenos, suponlles traballar en equipo e aprender a traballar con compañeiros cos que se cadra non teñen tanto feeling e tamén compartir porque o premio é para toda a clase; estes son tamén valores do Camiño. Ao final, sempre sacan unha lectura positiva», engade.

Outros gañadores en vídeo foron os alumnos de 1º da ESO do CPR Sagrada Familia de Aldán (Cangas), con «Sabías que o Camiño de Santiago...?». «Nel, contamos curiosidades do Camiño que aprendemos na excursión a Santiago que fixemos con FARO DE VIGO [o centro gañou un dos premios de poesía noutra edición] e que nos resultaron moi interesantes», explica Antía Fernández Fervenza, unha das alumnas que participaron neste traballo. Para ela, o máis complicado foi «a parte do son debido á ondada», xa que gravaron en localizacións como Cabo Home e a praia de Melide. «O mellor, a satisfacción que sentes cando ves o traballo terminado», comenta.

Fran Sánchez Brea estuda 4º de Primaria no CPR María Inmaculada de Marín e é o gañador dun dos premios en debuxo de 3º e 4º de Primaria con «Camiñando polo ceo estrelado», no que unha gran mochila representa a un peregrino que se dirixe cara á catedral de Santiago. «Gústame moito debuxar e tamén me gusta o Camiño de Santiago. Hai pouco tempo fixemos un tramo cunha amiga de Brasil», di o neno, que estivo acompañado pola súa nai, Pilar Brea, e a súa irmá, que tamén participou no certame.

A convocatoria inclúe tamén unha modalidade especial. O premio en educación especial foi para Jonathan Ferreira, de 15 anos, alumno do CEE Saladino Cortizo de Vigo, polo seu debuxo «Camibarco», dedicado ao roteiro marítimo, que este adolescente descoñecía. Para a súa titora, Andrea Doural, este concurso é unha experiencia moi enriquecedora para estes alumnos. «Aprendemos a traballar en equipo porque enseguida empezaron a xurdir unha chea de dúbidas. Entón, empezamos a buscar na internet e, a partir de aí, descubrimos un novo mundo», recoñece.

Ata A Coruña viaxou outro dos premios de debuxo para alumnos de 5º e 6º de Primaria, que gañou Samuel Toba, alumno do CEIP Arteixo, con «A cuncha viaxeira», onde o mar está moi presente. «Represento a Santiago sobre unha cuncha que fai de lanch e os peixes son os peregrinos», explica. Samuel non fixo o Camiño de Santiago, aínda que oíu falar desta experiencia ao seu pai, que si o realizou. «Eu busquei en Google información sobre o Camiño para facer o meu debuxo», conta.

E é que, a era dixital tamén fai o roteiro, xa sexa por terra ou por mar, con verbas o con imaxes.

María Montserrart Ruibal (d.) e Mónica Míguez / Alba Villar

Montserrat Ruibal Fernández Profesora Colegio Vigo de Redondela «Aos nenos, suponlles traballar en equipo e compartir porque o premio é para toda a clase; estes son tamén valores do Camiño»

Jonathan Ferreira e a profesora Andrea Doural / Alba Villar