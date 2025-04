Vecinas de la Cañada Real, ante el apagón: "Para España fue un suceso excepcional, nosotras lo vivimos cada noche desde 2020"

"Por primera vez en mucho tiempo en Cañada estamos en mejores condiciones que en el resto de España", denunciaban desde la Asociación Cultural de Mujeres Tabadol del sector VI de la Cañada Real Galiana de Madrid tras el apagón. Un corte eléctrico que afectó en esta ocasión a todos los españoles, incluidos a los vecinos de la Cañada Real que llevan alrededor de cinco años denunciando la falta de suministro eléctrico. "Fue doloroso. Lo vivimos con una mezcla de indignación, impotencia y tristeza. Para el resto del país fue un suceso excepcional que duró unas horas, pero para nosotras se replicaba todo lo que hemos vivido desde 2020, fue un espejo que mostró por un día lo que vivimos cada noche", confiesa su presidenta Houda Akrikez a El Periódico de España.

Esta situación les hizo revivir el 2 de octubre de 2020, cuando se les cortó el suministro eléctrico. Las tiendas iluminaban sus puestos con velas al caer la noche, mientras desde sus ventanas observaban los "edificios de lujo a oscuras" y a la gente moviéndose con linternas por sus casas, como ellas hacen a diario. Esta es la realidad que viven unos 4.000 vecinos, 1.800 de ellos niños, y la situación les duele aún más al ver que, al final del día, el apagón se resolvió para toda España excepto para ellos. "Lo que más nos dolió fue la reacción institucional", lamenta Akrikez a este medio ante la falta de atención institucional hacia la Cañada Real, destacando que, a pesar de la rápida reacción del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en otras crisis, nunca ha mostrado un compromiso real ni solidaridad con los vecinos afectados en la Cañada Real por el apagón, lo que considera una "diferencia dolorosa y desalentadora".

Asimismo, ante la ausencia total de respuesta institucional tras el último apagón, sintiéndose ignorados salvo "cuando su situación se utiliza como arma política", la gerente de la asociación señala que para sobrellevar la falta de electricidad, recurren a soluciones precarias como paneles solares, generadores, velas, cocinas de gas y la solidaridad mutua. Reclaman que su lucha no es solo local, sino una cuestión de derechos fundamentales, ya que "la electricidad es esencial y exigible, y si hay voluntad política, es posible devolver la luz a las miles de personas que siguen viviendo en la oscuridad".

De hecho, para los vecinos de los sectores V y VI de la Cañada Real, lo más duro no fue la falta de electricidad —a la que tristemente ya están acostumbrados—, sino quedarse incomunicados: sin wifi, sin red móvil y sin saber qué ocurría fuera, totalmente aislados.

Actualmente, la solución al problema de la falta de luz en la Cañada Real Galiana está "totalmente estancada", sostiene. "Los realojos avanzan muy lentamente y sin transparencia. Muchas familias no tienen idea de su futuro. Hay reuniones, sí, pero no se traducen en mejoras concretas. Seguimos viviendo sin luz, sin certezas, sin soluciones".

A pesar de todo, asegura que siguen "resistiendo con dignidad", apoyándose mutuamente entre vecinas y buscando alternativas por su cuenta. "Porque si no nos cuidamos entre nosotras, nadie lo hará. Pero no es justo que todo el peso recaiga sobre nosotras. Tenemos derecho a vivir con dignidad, con electricidad, con igualdad. Y no vamos a dejar de luchar por ello", concluye.