Jill Tarter, pionera de la búsqueda de vida extraterrestre: "A una civilización alienígena le preguntaría cómo evitó el segundo mandato de un idiota"

Los años pesan en la salud de la astrónoma estadounidense Jill Tarter que se aferra a su andador que le da seguridad para recorrer los pasillos del Hotel Meliá La Palma, en Puerto Naos. Sin embargo, y pese a sus 81 años, mantiene la cabeza lúcida y la misma capacidad crítica y altura de miras que cuando con ocho años sus padres la mandaron a hacer tareas de mujer. De hecho, la que fuera la precursora de la búsqueda de la vida extraterrestre en el mundo, no esconde su preocupación por lo que está ocurriendo en Estados Unidos con la llegada de Donald Trump a la presidencia.

Conocedora de los proyectos de búsqueda de vida, Tarter es una firme defensora de misiones como la de ExoLife Finder, un novedoso telescopio que aspira a construirse en Canarias. No obstante, advierte que la búsqueda extraterrestre debe pasar por "abrir la mente" para pensar en una forma de vida muy diferente a la nuestra.

-¿Qué es lo que más le atrae de La Palma?

-La Palma es un lugar maravilloso. No es la primera vez que estoy aquí, pero siempre me gusta ver su belleza tropical. También esta especie de desconexión en la que te sumes cuando estás en la Isla. Y luego hay algo que me fascina. Aquí se cultivan plátanos que requieren mucha agua y sin embargo, no hay cerca ni ríos ni arroyos. Pero el hecho de que haya un acuífero de agua dulce debajo de la isla lo que lo hace posible. Todo esto lo hace un lugar bastante especial.

-¿Siempre quiso ser científica?

-A los 8 años, decidí que quería ser ingeniera por una decisión que tomaron mis padres. Mi madre estaba involucrada en el mundo de la moda y mi padre era un amante de la naturaleza con el que pasaba la mayor parte del tiempo. Cuando tenía 8 años, tuvieron una conversación. Mi madre le dijo a mi padre que debería pasar más tiempo con ella, aprendiendo a hacer cosas de chicas, en lugar de ir de caza, pesca y acampada con él. Vino a contármelo, y me indigné. No entendía por qué no podías hacer todo lo que quisieras si estabas dispuesto a trabajar lo suficiente. Y entonces mi padre me dijo: "Bueno, si de verdad estás dispuesta a trabajar duro, supongo que puedes hacer lo que quieras". Así que, como que me puse a patalear, dije: "Quiero ser ingeniero". No sabía realmente a qué se dedicaban los ingenieros, pero mi padre tenía varios colegas y amigos ingenieros que parecían tener una vida agradable y disfrutaban mucho de lo que hacían. Así que lo decidí así. Mi padre murió poco después y me quedé con esta idea de perseverar y hacer esto para que se sintiera orgulloso, porque le dije que lo haría, y así lo hice.

-¿Cómo recuerda su infancia?

-Era una marimacha, como decimos en Estados Unidos. Pasaba muchísimo tiempo con mi padre, cazando, pescando y acampando. Los amigos de mi padre llevaban allí a sus hijos, así que yo era el hijo de mi padre. Siempre supe que, de alguna manera, era especial, porque cuando me golpeaba el pulgar con el martillo porque estaba bien que llorara, mientras que cuando estos otros hijos se lastimaban tenían que ser “hombres” y aguantarlo.

-¿Le hacía sentir especial su familia ya en aquel momento?

-La verdad es que tuve unos padres fantásticos. Mi padre me animó siempre, pero su muerte me hizo muy terca. Fue mi madre quien me enseñó a conseguir mis objetivos enseñándome la forma de hacerlo, incluso cuando encontraba dificultades. Pero cuando era más joven, creo que por esa terquedad, no le di suficiente importancia a todas las habilidades que me enseñó.

-¿Qué le diría a la joven Jill que se introdujo en un mundo donde la ciencia era un sector copado por hombres?

-Le animaría a no pensar en más opiniones que la suya propia. Que elija algo que le guste porque es lo que hará el resto de su vida. Que le guste y que le encante si es posible, y que luego se forme, vaya a la escuela y se convierta en la mejor en ello. Y ahí estarás, con un conjunto de habilidades y herramientas fantásticas que puedes llevarte para resolver cualquier problema que te interese. Gracias a tus habilidades especiales podrás encontrar respuestas que a otros se les ha escapado. Pero lo más importante es que estarás haciendo algo que disfrutas y consideras importante.

-¿Recuerda cuando empezó a soñar con vida más allá de la Tierra?

-No recuerdo un momento en el que no diera por sentado que en algún otro lugar del universo había otras niñas caminando por la playa con su padre, como yo hacía con el mío. Y mirando hacia arriba y viendo nuestro sol como una estrella en su cielo. Así que comprendí ese concepto muy pronto, y simplemente asumí que lo que había sucedido aquí habría sucedido en otro lugar. En aquel momento no había ni base científica ni razón aparente para que yo tuviera ese pensamiento, pero esa era mi mentalidad cuando era joven y no ha cambiado.

-¿Y qué ocurrirá si algún día la encontramos?

-Lo cambiará todo. Una de las cosas en las que estoy pensando mucho ahora es cómo harías un anuncio así. ¿Cómo se lo dirías al mundo de forma que te creyeran y debieran creerte por haber aportado pruebas? Y no estoy muy seguro de cómo hacerlo. Quiero hablar con el astronauta Rusty Schweickart un poco más tarde sobre esto. Él trabaja con la Fundación B612, cuyo objetivo es detectar asteroides peligrosos para la Tierra. Me gustaría saber cómo han pensado que debería informar a la población para que les crean a ellos y no influencers de internet. Hay mucho ruido por ahí. Así que mi duda ahora es ¿cómo creamos un canal confiable para la información científica? Lo vamos a necesitar. Personalmente, me he sentido muy decepcionada con Anthony Fauci, quien fue director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC) durante la administración Trump. Durante la pandemia escuchamos lo que Fauci tenía que decir y él era, en mi opinión, una fuente confiable de información. Así que me sentí muy decepcionada cuando dejó el gobierno y admitió que no tanto lo que decía como cuándo lo decía estaba estrictamente controlado por la administración. Pensé que era una fuente confiable, pero no lo era, fue manipulado. No me gustaría que eso pasara con SETI.

-Están sucediendo muchas cosas al mismo tiempo en Estados Unidos. ¿Qué opina sobre las políticas de la administración Trump?

-Es realmente decepcionante. Durante el primer gobierno de Trump, pude escapar de lo peor porque trabajé en Australia durante mucho tiempo. Pero ahora estoy atrapada en la vejez. Estoy atrapado en un sistema de apoyo a la salud en Estados Unidos y no puedo moverme tan fácilmente. Me desanima mucho que hayamos traído de vuelta a este individuo mentiroso que quiere ser rey.

-¿Qué cree que necesitamos para encontrar esa luz en el espacio?

-No lo sé. Pero algo que me alegra y complace, es que estamos empezando a hablar de la vida como no la conocemos. Durante décadas hemos tenido que usarnos como modelos de lo que podríamos esperar encontrar, porque somos todo lo que conocemos porque tenemos que construir herramientas para propósitos específicos. Pero estamos empezando a pensar con mayor amplitud de miras. La vida podría no tener que existir entre los puntos de ebullición y congelación del agua, quizás no tengan que vivir a una sola presión atmosférica o pueden tolerar la radiación ultravioleta que destruiría a los humanos en un instante. De hecho, estamos intentando abrir los ojos, sin saber qué podría ser, pero al menos dispuestos a considerar que podría ser algo más que nosotros. Pero no se puede operar en el vacío, hay que tener un modelo y estar dispuestos a pensar en ampliarlo y en pensar en maneras de que las herramientas funcionen de maneras para las que no estaban diseñadas originalmente Entonces, simplemente se trata de ser un poco más abiertos de mente acerca de lo que no sabemos.

-¿Crees que estamos cerca o más cerca de encontrar vida?

-Sabremos la respuesta cuando la encontremos, ¿verdad? ¿Más cerca? Es difícil decir más cerca, porque eso supone que sabes exactamente qué hacer y que simplemente intentas hacerlo mejor. Tenemos que admitir que pese a que hemos trabajado muy duro para crear buenas herramientas, quizá la forma de buscar no es la adecuada. Así que es difícil decirlo. Lo que sí sabemos es que tenemos más capacidad que antes. Ahora podemos sentir y detectar cosas que no podíamos hacer hace diez años, gracias a la mejora de las computadoras.

-¿Qué opina de las misiones y proyectos que hay en marcha con nuevas técnicas de búsqueda de vida?

-¡Maravilloso! ¡Fantástico! Entonces sabremos algo que ahora no sabemos. Si se trata de la vida, eso será otro debate. Encontrar algo inesperado, para mí siempre es maravilloso, porque ahora sabes algo que antes desconocías y que previamente se te había ocurrido buscar.

-En Canarias se está desarrollando el proyecto ExoLife Finder, ¿lo conoce?

-Creo que sería espectacular si pudiéramos hacerlo. Es algo que no hemos podido hacer hasta ahora. Cuando miramos con espectrógrafos y miramos estrellas, estrellas cercanas o nebulosas planetarias o cometas o cualquier otra cosa, realmente no tenemos la capacidad de resolver las características de la superficie y obtener un buen mapa. Pero con ExoLife Finder, se podía distinguir la superficie de estos planetas, pudiendo incluso ver la diferencia entre el mar y el desierto. Se podría empezar a ver algo sobre la geomorfología del cuerpo. Es fantástico, estoy totalmente a favor de ello.

-¿Cómo podría contactarnos una civilización en el espacio exterior?

-Sí. Creo que Carl Sagan acertó con esto cuando escribió el libro Contact e hizo la película. Porque la clave está en saber cómo lo hicieron ¿Cómo sobrevivieron a la infancia tecnológica en la que nosotros nos encontramos ahora, donde tenemos la capacidad de destruir toda la vida en este planeta y aún no tenemos la sabiduría para asegurarnos de que eso no suceda? Porque algo tenemos claro: no vamos a detectar ninguna otra civilización con menos capacidad tecnológica que la nuestra. Son suposiciones, pero seguramente tuvieron que superar una época difícil donde tenían la capacidad de destruir la vida o bien preservarla. Me encantaría saber cómo lo hacen y cómo evitan el segundo mandato de un idiota como presidente.

-Ahora que menciona Contact, ¿cómo se sintió cuando Carl Sagan le habló del proyecto y le comentó que se estaba inspirando en su propia vida?

-Bueno, Carl fue miembro del Consejo de Administración del Instituto SETI y colega durante mucho tiempo. Así que Carl escribió un libro sobre una mujer que hace lo mismo que yo. Y como formaba parte de nuestro entorno, sabía lo que hacíamos. Él sabía lo difícil que era. Sabía que a veces algunos teníamos un ego demasiado grande y necesitábamos dar un paso atrás, ser más humildes y estar más abiertos a nuevas ideas. Él lo sabía. Él formó parte de eso. Así que fue un placer ver el libro de Contact y luego la película. Me gustó, me gustó… Pero él no escribió sobre mí. Escribió sobre una mujer que hace lo mismo que yo.

-¿Eran amigos?

- Sí, lo fuimos. Desafortunadamente, perdimos a Carl por cáncer hace un tiempo.

-¿Qué opinión tiene sobre la tecnología que se ha desarrollado desde ese momento hasta ahora?

-La tecnología principal y más importante ahora es la potencia de procesamiento. Podemos observar datos de cualquier tipo de sensor y analizarlos en busca de patrones que no creemos que ocurran de forma natural, y hacerlo con la suficiente rapidez como para poder hacerlo en tiempo real. Y cuando encontramos algo interesante, extraño o una anomalía, podemos volver atrás inmediatamente y darle seguimiento mientras aún pueda estar presente, ya que lo que hemos detectado podría ser algún tipo de fenómeno variable en el tiempo. Si hay que esperar dos meses para volver atrás y analizarlo porque el ordenador tardó tanto en analizar los datos la primera vez, es muy probable que se pierda. Así que este avance en la informática, que ha sido tan fantástico, nos da la oportunidad de mirar atrás rápidamente. Creo que eso es muy importante.