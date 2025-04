Bernárdez ingresa na Academia de Belas Artes como «imprescindible»

Carlos L. Bernárdez é xa dende onte académico de número da Real Academia Galega de Belas Artes (RAGBA). O historiador, comisario de exposicións e colaborador de FARO DE VIGO ingresou co discurso “Un contexto para a arte galega de entreguerras” que foi respondido pola artista Mónica Alonso.

Antes das sújas intervencións, Manuel Quintana Martelo, presidente da Academia, solicitou crear o Museo de Arte Galega. Este acubillaría as colección de arte públicas e privadas da Comunidade.

Como arranque do seu discurso, López Bernárdez tivo unha lembranza para seus pais. Tamén tivo parada na detención do pintor Maside -socialsita e galeguista que realizaba obras de forte carga política- a finais do ano 1930 en Madrid. O creador galego foi acusado de apoiar o manifesto antimonárquico do 15 de decembro do devandito ano, vencellado coa sublevación militar republicana de Jaca.

Lembrou como Maside e outros autores como Manuel Torres, ARturo Souto, Laxeiro, Colmeiro, Virxilio Blanco, Camilo Díaz Baliño, Cándido Fernández Mazas, Luís Huici, Francisco Miguel, Seoane ou Xosé Eiroa conformaron o movemento Os Novos.

Bernárdez destacou que foi o movemento renovador da arte galega que se valeu “da linguaxe da modernidade, adquirida no contexto europeo con influencias das correntes europeas modernizadoras coa sabedoría autóctona”.

Pola súa parte, a artista e académica Mónica Alonso, encargada de dar resposta ao discurso, resaltou que a entrada de Bernárdez na Academia de Belas Artes “incorpora unha perspectiva de investigación fundamental para medrar no coñecemento da nosa cultura e identidade”.

Para Alonso, López Bernárdez tense convertido nunha igura “imprescindible” na investigación do movemento renovador da arte galega.