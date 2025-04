Quintas: «Para nutrirnos mejor, hay que ir al mercado y volver a cocinar»

«Lo que comemos es nuestro combustible». Así lo aseguró ayer Ángela Quintas, experta en nutrición, divulgadora y autora de «De la boca a tu salud» (Planeta), obra en la que vuelva todo su conocimiento sobre la dieta de control de la insulina, cuya esencia es controlar los picos de glucosa para adelgazar con salud.

Según la invitada del Club FARO, muchas veces no nos alimentamos adecuadamente, lo que puede terminar derivando en serios problemas de salud. «Al igual que a nuestro coche le ponemos el combustible que necesita y no otro, al cuerpo hay que darle los nutrientes que precisa», comentó Quintas, que es licenciada en Ciencias Químicas y máster en Dietética y Nutrición Humana.

Uno de estos problemas de salud es la diabetes tipo 2. «Este es un problema que se está disparando entre la gente muy joven. Sin embargo, con la alimentación se puede ir hacia atrás y se puede revertir este tipo de diabetes», comentó.

Por otra parte, reconoció que cada vez son más las personas que acuden a consulta no porque tengan un problema de salud, sino porque quieren cambiar sus hábitos alimenticios. «Antes quien acudía a la consulta del nutricionista lo hacía para perder peso; hoy mucha gente viene porque quiere aprender a comer bien», comentó.

Pero ¿qué es comer bien? Según la experta, llevar una dieta variada y consumir productos de calidad frente a los envasados, lo que no significa, obligatoriamente, que sean ecológicos, una opción que no está al alcance de todos los bolsillos. «Para nutrirnos bien, hay que comprar en el mercado y volver a cocinar. Mucha gente dice que no cocina porque no tiene tiempo, pero hoy tenemos muchas herramientas para ayudarnos, como la olla rápida y la freidora de aire», sostuvo.

Durante la conversación que mantuvo con Ana Blanco, periodista de FARO, aseguró que no hay que centrar la atención en el aporte calórico de los alimentos, sino en los nutrientes que aporta. «Contar calorías no tiene ningún sentido», sostuvo.

Para perder peso de forma saludable, Quintas aboga por la dieta del control de insulina, que consiste en mantener niveles constantes de glucosa a lo largo del día, evitando que se produzcan los picos que hacen que se gane peso, Para ello, aconseja, entre otras cosas, comer cada tres o cuatro horas. En este sentido, aseguró que el desayuno intermitente no está indicado para todo el mundo y muchas veces tampoco se realiza de la forma correcta.

Quintas aseguró que la alimentación es importante en todas las etapas de la vida, pero especialmente en aquellas más complicadas, como es la menopausia en el caso de las mujeres, aunque en este sentido matizó que los hombres también experimentan cambios similares en la mediana edad. Asimismo, señaló que, mientras se pone especial celo en la alimentación durante la gestación y en la etapa infantil, se relaja en la adolescencia. «Los adolescentes son los grandes olvidados en lo que a nutrición se refiere», dijo.

La invitada del Club FARO habló también de la estrecha relación entre la alimentación y la microbiota; de la inflamación y el aumento de peso; de la importancia de las grasas saludables y las proteínas, y de hacer deporte, y advirtió del exceso de consumo de omega 6, un ácido presente en muchos alimentos.

Cambio de acto

La charla del lunes 28 ha sido cancelada por motivos ajenos a FARO. Dicho acto será sustituido por «Un obispo gallego en los Andes. Presentación de la obra poética de Gilberto Gómez», presentado por Alberto Cuevas.

Sacar provecho a una buena alimentación

Además de las claves para controlar la inflamación, el peso y los picos de glucosa, «De tu boca a tu salud» propone menús para las distintas etapas de la vida e incluye consejos y dietas específicas para paliar el estrés, la ansiedad y el insomnio. «Gracias a lo que comemos podemos mantenernos sanos, tener mayor energía y sentirnos mejor con nosotros mismos», afirma en este libro Ángela Quintas, que colabora desde hace diez años con el programa «A vivir, que son dos días» de la Cadena Ser.

Con un lenguaje sencillo, la química experta en nutrición explica cómo funcionan los nutrientes, de dónde obtenemos la energía, qué son las calorías y por qué no todas son iguales. En este sentido, el libro incluye información práctica sobre la hidratación y la importancia de evitar la inflamación y hacer ejercicio moderado, así como propuestas reales, como el plan exprés para entrenar el metabolismo. También habla de los falsos mitos en nutrición, de la dieta intermitente, la importancia de iniciar el día con proteínas, de tener una buena higiene del sueño, la importancia de mantener una dieta rica en alimentos antiinflamatorios y mantener a raya el estrés, entre otras cuestiones.