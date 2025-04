O escándalo rosaliano de Méndez Ferrín chega a libro

Os mozos escritores, futuros políticos algúns e referentes anos despois do grupo galego Brais Pinto –integrado entre outros por Xosé Luís Méndez Ferrín, Bernardino Graña, Reimundo Patiño, Xosé Fernández Ferreiro, Alexandre Cribeiro, Ben-Cho-Shey ou Bautista Álvarez– reuníronse no serán do 12 de outubro de 1958 no Centro Gallego de Madrid.

Este atopábase naquela altura na rúa Bailén, cabo da praza de Oriente, nun piso que ‘literal’ compartía coa Asociación de Magos y Prestidigitadores de España.

Naquela tarde, non lles agardaba un truco de maxia senón unha homenaxe de altura aos 100 anos do matrimonio entre Rosalía de Castro e Manuel Murguía.

Gala Murguía, a filla menor, mesmo acudira e, entre os oradores, atopábase Dámaso Alonso, quen era profesor de Ferrín na universidade. O autor de «Hijos de la ira», relata Ferrín, «encarouse contra o dogma» para subliñar a «superioridade de Rosalía sobre toda a poesía producida en España no século XIX». Poden imaxinar que aquelas palabras eran máis que perigosas nun tempo no que a idea de defender o galego, catalán ou vasco podía custar a vida.

Turno de palabra tamén gozou Fraga Iribarne, quen anos despois sería ministro na dictadura de Franco e presidente da Xunta de Galicia na democracia. Entón o político de Vilalba sumaba puntos no escalafón franquista e soltou: «Tenemos que decir que hoy [anos 50], gracias a otro gallego , Franco, ya no hay viudas de vivos en Galicia».

«Todos –sinala Ferrín– entenderon que Fraga estaba a proferir unha mentira (...) Foi o momento no que Bautista Álvarez, secudnado polos membros de Brais Pinto presentes na sala, ergueuse do asento. Todo con certo escándalo, porque o zapato especial que gastaba Reimundo Patiño, coxo, percutiu estrepitosamente no sobrado».

Agora esta protesta pode parecer un floco de millo nunha caixa XXL de flocos no cinema pero nos anos 50 supoñía subliñar o teu nome no expediente e comezar a ser visto como un elemento peligroso para o réxime dictatorial.

O relato foi publicado anos atrás por Ferrín no FARO DE VIGO e é rescatado agora polo libro «Rosalía en familia» (Editora Alvarellos). O volume recupera 23 artigos ou ensaios de escritor ao redor da vida de Rosalía de Castro.

Sinala no prólogo o profesor da Universidade de Vigo Fernando Ramallo que «a primeira intervención pública de Méndez Ferrín sobre Rosalía de Castro aconteceu o 17 de maio de 1963 no Museo Provincial de Lugo» nun evento pola celebración inaugural do Día das Letras Galegas.

Ramallo e Henrique Alvarellos fixáronse nos últimos anos nos artigos do autor de «Percival e outras historias» no FARO e decidiron seleccionar os máis destacados que facían referencia á biografía de Rosalía. O resultado é «Rosalía en familia» (Editora Alvarellos). Onte foi presentado en Vigo, en Río Lagares, xunto a outros dous volumes: «Castelao é noso» máis «Primeiro foi Galicia».

Sinalaba onte Henrique Alvarellos antes da presentación que «a idea partiu dun agasallo que me fixo Ramallo hai tres anos: os volumes editados pola Universidade de Vigo que reunían os 600 artigos de Ferrín na súa columna de opinión ‘Fondo dos espellos’ no diario decano».

«Fun vendo que había unha serie de artigos que se podían agrupar por temática. O meu olfato de editor díxome que pagaba a pena publicalos como pequenos libros de pensamento. Coincidiu coa posta en marcha dunha nova colección nosa», engadiu Alvarellos.

No caso de «Castelao é noso» ofrecen 13 artigos publicados no FARO que denuncian o “apropiacionismo” da figura de Castelao ata o punto de que Núñez Feijóo chegou a dicir que o de Rianxo fora monárquico cando sempre foi “un suxeito político radicalmente republicano, nacionalista federalista, contrario á monarquía”, aclarou Ferrín .

O terceiro libro presentado onte en Vigo foi «Primeiro foi Galicia» cos textos que presentan a relación histórica e os silencios entre Galicia e Portugal.

Na presentación de onte, a audiencia puido seguir as palabras de Ferrín nun vídeo no que indicou que «a Fraga –fundador do PP– interesoulle a asimilación de figuras que ilustraran o seu propio rexionalismo».