La familia del vecino de Frades desaparecido en Fisterra denuncia la falta de medios: «Cada minuto cuenta»

La familia del vecino de Frades José Antonio Carro Lata, desaparecido en Fisterra, denunció este viernes públicamente la falta de medios en las labores de búsqueda.

En un comunicado enviado a los medios de comunicación, los familiares de Carro Lata lamentan que «cuando no se han cumplido ni 72 horas desde su desaparición», los servicios de emergencia les han comunicado que cuentan con medios mínimos para continuar con el operativo.

Explican que durante la mañana de este viernes no han visto ningún dispositivo activo de búsqueda en la zona «ni terrestre, ni marítimo, ni aéreo». «Nos resulta especialmente incomprensible y preocupante que Salvamento Marítimo no haya participado en las labores de rastreo, tratándose de una zona costera y de alto riesgo, ya que según informacion de la cual disponemos, quien dirige el operativo no ha activado a SASEMAR», lamentan.

La familia vive "horas de desesperación, sintiendo que el tiempo avanza sin que se estén realizando los esfuerzos necesarios para localizarlo". Es por ello que piden "con urgencia" que se refuercen los medios humanos, marítimos y aéreos en la zona. «Cada minuto cuenta», urgen.

José Antonio Carro Lata, de 69 años, desapareció el pasado martes día 22 cuando salió de su casa, situada en la parroquia de Papucín. Al día siguiente se supo que el hombre había llamado por teléfono a un taxista de Ordes para pedirle que lo llevase hasta el faro de Fisterra. Una vez allí, le dijo que no lo esperase y que volvería a casa en otro taxi. Tras confirmarse la información, se puso en marcha un dispositivo de búsqueda en los alrededores del faro de Fisterra que, según denuncia ahora su familia, no cuenta con medios suficientes.

El hombre padecía una depresión desde hace años, por lo que su desaparición se considera de riesgo al tratarse de una persona vulnerable.