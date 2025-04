Carmen Villar, xornalista de FARO, galardoada co Premio Xoán Vicente Viqueira do Colexio de Psicoloxía

A cuarta edición dos Premios Xoán Vicente Viqueira, que convoca o Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, xa ten gañadoras. Carmen Villar, xornalista de FARO DE VIGO, foi merecedora do galardón na categoría de Xornalismo pola reportaxe «La comunidad sigue sin tocar techo en el uso de antidepresivos: un 52% más en 10 años».

O xurado resaltou a súa abordaxe dunha problemática estrutural como é o modelo de atención á saúde mental, no que se prioriza a abordaxe farmacolóxica en detrimento da intervención psicoterapéutica, dificilmente accesible no sistema público de saúde. «A xornalista propón alternativas sen caer no alarmismo, dando voz a fontes expertas, o que o convirte nun exemplo da función de servizo público do xornalismo», destacan.

Tamén a psicóloga Gema Zunzunegui Lamas foi a merecedora do galardón na categoría de Comunicación, polo seu artigo «Referentes para identificar. Espazos para nomear. Acompañamentos para curar», publicado no xornal online Praza Pública. O xurado destacou, no caso do artigo da psicóloga, a súa reflexión honesta e poética sobre as violencias sexuais e o cambio social na súa narrativa, situando o sufrimento emocional nunhas coordenadas sociais, históricas e afectivas, mentres o relaciona coa abordaxe psicoterapéutica, tecendo referencias desde o feminismo e o comunitario.

Ademais, o xurado decidiu outorgar unha mención especial ao texto da xornalista Ana González Liste «Menos recursos emocionais, máis autoesixencia: a mocidade pide referentes para abordar a saúde mental», publicado en Praza Pública. A través de fontes expertas da Psicoloxía, aborda o incremento do sufrimento emocional e do malestar psicolóxico da xeración moza, contextualizando as causas estruturais que sosteñen esta situación, como é a falta de recursos de atención á saúde mental ou a autoesixencia alimentada polas redes sociais, e propón unha reflexión sobre a necesidade de crear espazos de coidado e acompañamento emocional.

Premios

Os premios están dotados con 2.000 euros en cadansúa categoría. A entrega dos galardóns realizarase o vindeiro 6 de xuño en Santiago de Compostela, no marco do acto institucional Achegas da Psicoloxía. O premio Esta é a cuarta edición dos Premios Xoán Vicente Viqueira, creados polo COPG en colaboración coa aseguradora Brokers’99, para homenaxear a un dos maiores referentes da historia da psicoloxía en Galicia.

Vicente Viqueira era un psicólogo e filósofo galego cunha gran preocupación sobre o ensino da psicoloxía, chegando a deseñar un plan de desenvolvemento desta ciencia tras coñecer o modelo alemán. A súa precoz morte impediu que puidese profundar nese impulso á psicoloxía no noso país, que sempre tivo presente. Alén, Viqueira trasladaba as súas inquedanzas sociais no xornal A Nosa Terra, por exemplo, en relación á modernización e á galeguización do ensino. Tomando o seu exemplo como científico e comunicador, o obxectivo destes Premios é recoñecer o labor divulgativo da psicoloxía nos medios de comunicación, primando a ética, a responsabilidade e as boas prácticas ao tempo que se desmenten pseudociencias e pseudoterapias. Así, o Premio de Comunicación pretende recompensar aos psicólogos e psicólogas colexiadas no COPG que colaboren de forma frecuente e continuada cos medios de comunicación co obxectivo de divulgar a profesión na sociedade desde o rigor, a ética e a vocación de servizo público. O Premio Xornalístico está dirixido a xornalistas que publicasen algún traballo en relación coa psicoloxía seguindo estas mesmas consideracións