Investigan al pub de Oviedo por los polémicos chupitos con descargas eléctricas: "No vamos a mirar para otro lado"

La polémica promoción ideada por un pub del Antiguo, un local que ofrece chupitos a sólo cincuenta céntimos a los clientes que sean capaces de soportar una descarga eléctrica, ha generado una tormenta de reacciones tras ser publicada en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA. El concejal de Seguridad Ciudadana ha sido uno de los primeros en activar la alarma y ya ha dado orden a la Policía Local para que investigue los hechos "a pesar de que las competencias en este tipo de actuaciones son del Principado" y de que otras fuerzas, como la Policía Nacional, "también están presentes en el Antiguo" y pueden intervenir en estos casos "exactamente igual que el cuerpo municipal".

José Ramón Prado insiste en que la ley deja muy claro que es la consejería de Sanidad "quien tiene las competencias de inspección y sanción" en los locales de ocio en los que se vende alcohol, pero asegura que, aún así, el Ayuntamiento de Oviedo "no va a mirar para otro lado" en un asunto que puede afectar a la salud de los jóvenes y en el que, según algunos padres, puede haber implicados menores de edad. "Nosotros no teníamos ninguna denuncia que nos alertase de esto ni ningún requerimiento del Principado para actuar. Si hay padres que han detectado que entre los clientes de ese pub hay menores nos imaginamos que habrá denuncias en la Policía Nacional y que delegación de Gobierno tomará cartas en el asunto porque este es una cuestión de seguridad que nos afecta a todos", dice Prado. "No obstante, hablaremos con la Nacional, como hacemos siempre, y haremos lo que sea necesario para colaborar y que esto no ocurra en Oviedo", añade.

Los responsables de este pub sirven chupitos de diferentes licores a bajo precio a quienes superen la prueba del "calambrazo", una descarga eléctrica que dura diez segundos y se va intensificando a medida que corre el tiempo. Los clientes que se atreven a participar en el reto quedaban inmortalizados en las redes sociales del establecimiento mientras trataban estoicamente de no soltar los electrodos. Sus cuentas de Instagram o de TikTok estaban llenas de jóvenes recibiendo descargas hasta la tarde de este martes, cuando todas esas grabaciones fueron retiradas.

Esta insólita promoción también ha provocado la respuesta inmediata de la patronal hostelera Otea. "Manifestamos nuestra más profunda indignación y absoluto rechazo a la insólita y peligrosa práctica. Ofrecer descargas eléctricas a cambio de chupitos a bajo precio no solo es una acción irresponsable y carente del más mínimo sentido común, sino que atenta directamente contra la seguridad y el bienestar de los clientes", recoge un comunicado emitido por Otea. "Además, pudiera considerarse como una manera de incitar al consumo de bebidas alcohólicas y por tanto como una infracción muy grave a la normativa autonómica sobre espectáculos públicos. Resulta especialmente preocupante la información que apunta a la participación de menores de edad en esta peligrosa actividad, tal y como se desprende de las publicaciones en redes sociales del propio local. Exponer a jóvenes a este tipo de riesgos es de una gravedad extrema y exige una actuación inmediata por parte de las autoridades competentes".

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Sonsoles Peralta, también denunció este martes los hechos. "Desde Vox consideramos extremadamente grave que se promuevan prácticas peligrosas en locales de ocio nocturno, más aún cuando hay indicios de participación de menores de edad. Resulta inaceptable que en Oviedo se esté normalizando un tipo de ocio basado en el riesgo físico y la degradación personal a cambio de alcohol barato y exposición en redes sociales", señala Peralta. "Nosotros le exigimos al equipo de Gobierno que abra de inmediato un expediente para investigar los hechos, evaluar la legalidad del dispositivo utilizado y determinar si se ha incurrido en infracciones administrativas o penales, en especial en lo relativo al consumo de alcohol por menores y a la seguridad de las personas", añade la portavoz de Vox.