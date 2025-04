La ofensiva de Trump contra las vacunas amenaza con hacer rebrotar enfermedades prevenibles

Era un activista antivacunas y ahora es secretario del Departamento de Salud de EEUU Robert F. Kennedy Junior es uno de los fichajes más controvertidos (y peligrosos, desde un punto de vista médico-científico) de la Administración Trump. "Ha recortado cerca de 2.400 contratos, un 18%, en los CDC [los centros para el control y prevención de enfermedades de Norteamérica]; otros 3.500, un 20%, en la FDA [la agencia de medicamentos], y 3.400 más, un 16%, en los NIH [National Institutes of Health]", señala Joan Caylà, miembro de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), a El Periódico. Estos recortes, además, tendrán una "repercusión" directa en los programas de vacunación de EEUU.

"De hecho, ya la está teniendo -precisa el pediatra Fernando Moraga-Llop, portavoz de la Asociación Española de Vacunología-. En estos momentos hay un gran brote de sarampión en EEUU, con hasta nueve estados afectados, más de 700 contagios y dos fallecimientos". Es por eso, explica, que ya hay infectólogos de EEUU que recomiendan a los niños de 6 a 12 meses no vacunados de sarampión ponerse la primera dosis si viajan a zonas donde hay brotes registrados.

Kennedy ha llegado a recomendar aceite de hígado de bacalao, vitamina A y leche materna para el sarampión, y solo tras la segunda muerte infantil aconsejó la vacuna

La primera dosis de la vacuna del sarampión se pone a los 12 meses y los pediatras aconsejan inocular la segunda en el segundo año de vida, pese a que en países como España se pone a los 3 años. La vacuna del sarampión es la triple vírica, que protege además contra la rubeola y las paperas. "Pero esa dosis que pone el niño no vacunado para viajar a un estado con sarampión no cuenta: deberá inocularse las otras dos a partir de los 12 meses".

El sarampión está al alza también en Europa, que recientemente registró la cifra más alta de contagios desde 1997. En España, la situación está de momento controlada, gracias a la elevada tasa de vacunación, pero Moraga-Llop señala que, en algunas comunidades, las coberturas de la segunda dosis no llegan al 90%, cuando lo ideal es que estén en un 95%. Para el sarampión, Kennedy ha llegado a recomendar aceite de hígado de bacalao, vitamina A y leche materna. Sin embargo, tras la segunda muerte infantil, el secretario de Salud cambió de opinión y pasó a recomendar el fármaco.

Recortes a la investigación y la divulgación

Kennedy Jr., además de socavar la confianza en las vacunas (anunció que el país abrirá una investigación para ver si existe relación entre el autismo y las vacunas, un bulo desmentido científicamente desde hace décadas, y hace unos días atribuyó el aumento de los casos de TEA a una "toxina ambiental"), ya ha empezado a desmantelar programas. Los National Institutes of Health han dejado de financiar investigaciones sobre cómo reducir la desconfianza hacia las vacunas; se han cancelado programas para desarrollar nuevas vacunas contra futuras pandemias, y se ha suspendido una campaña de promoción sobre la inmunización contra la gripe.

A la vez, se han pospuesto reuniones con asesores científicos que después se han celebrado a puerta cerrada; se ha pausado la revisión de la vacuna contra el covid-19 Novavax por parte de la FDA y ha llegado a afirmar que las vacunas creadas de manera similar no funcionan contra virus respiratorios. Algunos científicos lo acusan de debilitar el apoyo a la vacunación rutinaria y de politizar sobre asuntos científicamente demostrados. De hecho, Peter Marks, el principal regulador de vacunas de la FDA, ha presentado su dimisión. “Ha quedado claro que la verdad y la transparencia no son deseadas por el secretario, sino que quiere una confirmación sumisa de su desinformación y mentiras”.

"Me preocupa mucho la polio, porque ya se han encontrado virus en aguas residuales de EEUU. Podría ocurrir lo que ya está pasando con el sarampión" Fernando Moraga-Llop — Portavoz de la Asociación Española de Vacunología

Pediatras como Moraga-Llop señalan que, de seguir bajando las tasas de vacunación de la triple vírica, también podría aumentar la rubeola en EEUU. "Y me preocupa mucho la polio, porque no se acaba de erradicar y hay poliovirus circulantes derivados por la vacuna. Ya se han encontrado virus de la polio en aguas residuales de EEUU, por lo que podría ocurrir lo que ya está pasando con el sarampión", dice este médico. Lo mismo podría verse con la gripe, una infección que ya tiene, 'per se', una cobertura vacunal baja. "Todas las enfermedades prevenibles podrían verse afectadas por estas políticas", lamenta Moraga-Llop, quien también observa con mucha inquietud que EEUU ya ha anunciado que retirará la ayuda a la alianza de vacunas Gavi (EEUU aportaba el 13% del presupuesto total), destinada a vacunar en los países de bajos recursos.

"Regreso a la Edad Media"

Para el epidemiólogo Daniel López-Acuña, exasesor de la OMS, el "desmantelamiento" de los programas de salud en EEUU es "muy preocupante", entre otras cosas porque este país "siempre había sido un referente de conocimiento científico". "Estamos viviendo un regreso a la Edad Media, un oscurantismo muy grande. Por ejemplo, EEUU ha dejado de participar en comités mundiales que asesoran sobre qué vacuna se usa cada año para la gripe", dice López-Acuña. El país gobernado por Trump ha anunciado ya unos recortes de 2.000 millones de dólares para la investigación en la Universidad de Harvard. "En estos momentos, la Administración pública americana quiere fijar una serie de elementos ideológicos sobre lo que se puede o no investigar. No tolera según qué lenguaje, prohíbe términos como transexualidad o identidad de género, algo que afecta a temas fundamentales como la salud sexual y reproductiva de las personas", dice.

"Estamos viviendo un oscurantismo muy grande. EEUU ha dejado de participar en comités mundiales que asesoran sobre qué vacuna se usa cada año para la gripe" Daniel López-Acuña — Exasesor de la OMS

En Catalunya, el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, cree que las decisiones de la Administración Trump no tendrán un "efecto inmediato", pero sí a largo plazo. "Es incomprensible que se rechace la evidencia científica acumulada durante décadas por razones políticas. Esto puede suponer un problema de salud pública", avisa Mendioroz. A este epidemiólogo le preocupa la gripe aviar, epidemia que desde hace unos pocos años sacude EEUU. Kennedy Jr. ha sugerido dejar al virus propagarse libremente para seleccionar a las gallinas inmunes. "EEUU era uno de los países con mejor detección de brotes de gripe aviar, y daba una información muy valiosa para el resto del mundo", se lamenta Mendioroz.

