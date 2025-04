«Para alguén que quere facer cine soñar é moi importante»

A curta Abellón, que trata de reflexionar sobre a inclusión no cinema achegando a audiodescrición como ferramenta de accesibilidade a todos os públicos, é unha das doce curtas internacionais seleccionadas para participar na competición oficial do Festival Internacional de Cinema de Moscova, onde se vai proxectar o 23 de abril.

Que significa que Abellón fora seleccionada para competir no festival de Moscova?

A sensación é boísima. Esta fase de distribución é unha fase fráxil, porque abres a curta ao mundo e as respostas, que rexeiten ou acepten o teu traballo, poden ser tomadas como algo persoal. Pero non é así, en realidade. Cada festival ten a súa liña de programación e, independentemente da calidade dos traballos, ás veces encaixan e ás veces non. Pero cando recibes a noticia da selección para un festival tan recoñecido, tan grande, e con tanta historia, a verdade é que che da unha alegría importante.

Unha curta que se fixo, por exemplo, co premio do público na última edición do Zinebi (Festival Internacional de Cinema Documental e Curtametraxe de Bilbao).

Estou moi contento co recorrido desta curta. Empezou moi ben o camiño en Zinebi, posiblemente un dos festivais de curtametraxe máis importantes de España. Continuou o camiño polo Festival D’A de Barcelona ou no IbizaCineFest, e continuará. Xa temos algunha selección futura confirmada, polo que está indo moi ben. En Galicia estrearemos no Festival de Cans, o vindeiro 23 de maio.

Sabendo que se presentaron máis de 1.600 curtas de todo o mundo para o festival de Moscova, que expectativas ten?

As expectativas, como sempre que facemos unha proxección, son as de ter a sorte e a fortuna de estar alí para recibir o feedback directo do público, que sempre é algo moi agradecido. Neste caso a expectativa é sentir como se recibe en Moscova. Apetéceme moito coñecer como é por dentro o festival e saber como se recibe o meu traballo nunha cultura tan diferente. Entendo que xa o feito de ser seleccionada é porque atoparon unha conexión ou unha proximidade coas emocións que expón.

Coa súa primeira longametraxe de ficción 9 Fugas a estrea internacional fora en Shanghái.

Tal vez haxa algo que vincule o meu cinema cun público do leste, tan distante. Non o sei. A Shanghái non puidera ir, pero neste caso si irei e estarei tres días por Moscova para presentar a curta o día 23 e para a clausura do festival, que é o día 24.

Unha grande ocasión tamén para dar visibilidade á da accesibilidade no cinema a nivel internacional.

Eu creo que o feito de poñer este tema enriba da mesa, que se fale del e se reflexione sobre como traballamos o cinema para que sexa máis inclusivo é, sen dúbida, un dos grandes temas da curtametraxe. Creo que tamén é un tema global e no que aínda queda moito por facer. Coa curta apeteceume afondar nese tema apelando directamente ao público cego. E tamén falar do visible e do invisible, das cousas que vemos, pero ás que quizais non prestamos atención. Ao final convértese nunha mirada á propia percepción, ao que podemos ver ou non, aínda que o teñamos diante.

A selección de Abellón en Moscova súmase á crecente presenza do cinema galego en festivais internacionais.

Creo que xa levamos moitos anos; dende a estrea en Cannes de Todos vós sodes capitáns, de Oliver Laxe, levamos unha racha impresionante. Parecía difícil de manter, pero se sigue mantendo. Esa estrea foi como o gran boom do cinema galego internacional e moitos anos despois continúa. Dende entón saíron un montón de novas voces no noso cinema. Iso fala de que hai xa non unha xeración, senón varias xeracións de creadores e creadoras en Galicia que facemos un cinema que ten proxección internacional, que interesa nos festivais e que trata temas globais, sempre co noso por diante, coa nosa lingua en moitos dos casos. Agardo que siga así por moito tempo e agardo que ese camiño xa aberto sexa garantía dun futuro igual de potente a nivel internacional.

Dirixe a residencia de desenvolvemento de proxectos cinematográficos, Conecta Lab, na illa de San Simón. Que consello lle daría a un cineasta novo que soña con levar os seus proxectos ao ámbito internacional?

Abellón é unha curta que vai sobre os soños, e sobre os pesadelos tamén. Eu creo que hai que soñar. Para unha persoa que quere facer cine soñar é moi importante, deixar voar a imaxinación, non poñer límites. Como algo máis práctico, eu sempre recomendo tratar de filmar moito. Ter grandes proxectos a longo prazo está ben, pero tamén penso que hai que filmar as pequenas cousas. Son moi partidario dun cinema artesanal. Cando Oliver estaba estreando en Cannes en 2010, eu nin soñaba con facer unha película, nin con facer unha curta sequera. Comecei con proxectos moi cativos que foron abrindo o camiño e revelando que é posible facer outro cinema. Dalgún xeito, á xente nova lles diría que se deixen levar polo que lles fascine, pero que filmen.

En que traballa agora?

Teño varios proxectos. Sempre teño varios intereses, varios proxectos andando, e agora mesmo o máis avanzado é un documental sobre a escoita, onde o mundo da xordeira ten moitísimo peso. Despois, Abellón ten una versión en longametraxe, un pouco diferente ao que se expón na curta, pero que tamén reflexiona sobre os coidados dende o punto de vista masculino, un tema que para min é moi relevante de cara a igualdade de xénero e do que penso que hai aínda poucas referencias no cinema.