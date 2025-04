O vigués Marcos de la Fuente saúda a Feira do Libro de Madrid

A Feria del Libro de Madrid –do 31 de maio ao 16 de xuño– recibe este ano o poeta vigués Marcos de la Fuente, director do Festival Kerouac. O autor acudirá para presentar o seu poemario «Valles Profecía» (Espasa), escrito na súa meirande parte en castelán inda que tamén alberga algún poema en galego.

O mércores pasado, De la Fuente –que habita en New York– presentaba o libro na cidade norteamericana co apoio da cónsul de España, Marta de Blas; e dos poetas Kirmen Uribe máis Steven Licardi; e os músicos Robbie Parks, Dylan Manna, Achilles Born e Justice Zulyniak.

No arranque do poemario, De la Fuente comunica co seu primeiro poema os «precipicios» que se esquivan para ver un libro florecer. Alí escribe «Si algo ha de salvarnos, que sea la poesía/ Si algo he aprendido en todo esto es que todo llega/ Si algo queda por decir nos vemos en tus sueños/ solo allí podremos ser totalmente sinceros».

«Publicar un poemario é un traballo titánico de tempo, é orfebrería pura», sinala polo teléfono un creador que sempre destacou pola vocación escénica e unha poesía oral que plasma na escrita.

«Cando escribo, reflexiona, escoito os meus poemas e imaxínome a min mesmo recitándoos. A miña poesía vén de oralidade, busca transformar, non só repousar no libro do que quere saír del para percorrer as rúas do mundo –resalta. Esta poesía non quere ser só tinta no papel nas letras; quere ser cousas: un bálsamo, un alimento, unha compañeira...».

Sorprende o poeta cando confesa que non lle gusta a idea de ver libros nas estanterías das paredes «como ataúdes de signos». A continuación, recoñece que «os libros son necesarios pero eu creo no acto poético, na poesía como unha voz que percorre a xente. Tamén hai un momento de escoita profunda que se pode ter co libro. Inda así, os meus poemas queren saír do libro».

Precisamente, esa é a clave da acción cultural de Marcos de la Fuente e o Festival Kerouac: organizar recitais na rúa, no barco de ría, baixo unha ponte de Nova Iorque...

Marcos de la Fuente, en New York. / M.F.

«Creo na arte e na poesía como unha ferramenta de transformación social. O acto estético, a beleza, non é suficiente. A poesía ten que transformar. Do contrario, é unha mera decoración. Na miña poesía, busco que haxa unha compoñente de terapia», sinala o poeta que tamén é fisioterapeuta.

Ese ideal plásmao na temática da gran parte dos poemas onde atopamos a preocupación polo cambio climático pero tamén polo racismo, as dificultades dos inmigrantes, o ataque ás nacións indíxenas de América [especial ollada merece o poema «Tierras de Lenape»] ou os xenocidios abertos no mundo.

«Eu vexo o poeta como a voz dos que non teñen voz; como a voz da minoría. O poeta debe ir á fronte da transformación social. A poesía non pode transformar o mundo pero si pode transformar as persoas», resume.

Respecto a se a emigración a EEUU marcou a súa poesía, recoñeceu que «a mudou totalmente. Esta cidade de Nova Iorque transfórmate como persoa; faite medrar, dáche unha visión máis global do mundo. Aquí, está representado o mundo enteiro e ves problemáticas sociais e persoais que non se dan en Vigo. Calquera que emigra, se transforma. Aquí, pasa todo dunha maneira intensa; inda que dende unha aldea tamén podes falar dalgo global».