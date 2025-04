«He visto morir libros que me parecen increíbles»

Dice Miqui Otero que Estela Gómez «escribe con desparpajo y obsesión, que es como se debe escribir una primera novela». «Te invita a un viaje del que no sales indemne», afirma, por su parte, Javier Peña. Todo es verdad porque nadie mira (Plasson e Bartleboom) es el debut literario de Estela Gómez, filóloga hispánica por la Universidad de Santiago y máster en Edición por la Universidad Pompeu Fabra. Se gana la vida como correctora literaria.

-¿Cómo nace Todo es verdad porque nadie mira?

-Yo soy filóloga hispánica y desde siempre escribo diarios. Cuando estaba en Barcelona, dando mis primeros pasos en el mundo editorial, me di cuenta de que siempre escribía en primera persona. Así que me puse un ejercicio a mí misma: escribir historias, relatos, en tercera persona. En 2016 empecé con una serie de relatos, que se llamaba Las niñas, sobre un grupo de niñas que tenían una especie de vida oculta y que trataban de librarse de las reglas de los mayores.

-¿Y la novela nace a partir de esta serie de relatos?

-Fue más adelante, en 2019-2020, cuando empecé a escribir una historia de un grupo de personas y, al empezarla, me di cuenta de que se trataba de la misma historia, pero que esas niñas ya eran mayores, habían crecido. Así que en la novela hay dos líneas temporales: el presente, que sucede en un hospital; y otra que es la novela dentro de la novela, que son estos relatos de Las niñas que, obviamente, tuve que remodelar.

-¿Qué hay de real en la novela?

-No hay nada de autoficción, todo es ficción absoluta y todo es por el juego de escribir y de crear un artefacto literario que funcione, de intentar crear un lenguaje nuevo que sea bello, pero todo es susceptible de haber pasado. Creo, además, que mi lugar está más en lo pequeño. Yo encuentro mucha belleza, mucho brillo, en las cosas normales que nos pueden pasar.

-¿De usted no hay nada?

-Yo no soy ningún personaje, pero podría haber sido todos también. Al crear personajes, todos son tú de alguna manera.

Yo encuentro mucha belleza, mucho brillo, en las cosas normales que nos pueden pasar

-El título, ¿a qué hace referencia?

-Esta novela, en realidad, se llamaba Las niñas. Pero como estuve tantos años escribiéndola, en este tiempo salió una película de Pilar Palomero con el mismo título y hubo que cambiarlo. No puedo decir por qué es el título, porque haría un spoiler muy grande, pero me lo sugirió mi editora, Alba Carballal. Y tiene mucho sentido porque la novela parte de lo pequeño, de lo privado, de lo individual, aunque luego se abra a lo colectivo, y, además, en la novela estamos todo el rato en la cabeza de una persona, somos los únicos que vemos lo que esa persona ve.

-¿Cuál fue el mayor reto a la hora de lanzarse a publicar?

-En 2021 estuve en la Residencia Literaria de la Cidade da Cultura, que estaba dirigida por Javier Peña, y es una especie de ágora en el que puedes llevar un proyecto literario en ciernes o acabado. Al acabar esta residencia decidí que tenía que publicarlo. Luego, el mundo editorial, que yo conozco por dentro, tiene sus entresijos y no quería publicar en una editorial en la que ya trabajase. Envié varias propuestas, pero en 2023 me contactó Alba Carballal. Y el resto es historia.

Estela Gómez. / Claudia Silva

-¿Cuáles son sus referentes?

-Podría decir miles, pero alguna novela que me ha cambiado la vida es Irse de casa, de Carmen Martín Gaite. También, en el estilo, Aurora Venturini, Pedro Lemebel, Delibes (me parece increíble Cinco horas con Mario)... También tengo referentes cinematográficos, porque pensé en la protagonista de esta novela como una persona-cámara, para ver a través de sus ojos lo que está pasando. Y en esos referentes podría mencionar, sin duda, a Lucrecia Martel, Pilar Palomero, Carla Simón....

-¿Es una ventaja o una desventaja a la hora de publicar conocer el mundo editorial por dentro?

-Por un lado, diría que es una ventaja porque mis expectativas son bajísimas. Llevo doce años trabajando en editoriales y he visto morir libros que me parecen increíbles y he visto vender millones de copias de libros que no me parecen tan increíbles. El sistema es complejo y es difícil competir con grandes gigantes editoriales, pero en mi caso tengo la ventaja de que las personas con las que trabajo creen tan fervientemente como para poner su dinero en los libros. Yo ya sé que esto no me va a quitar de trabajar, por lo que prefiero estar en una familia que realmente apuesta por libros que saben que es muy probable que no vendan.

-¿Trabaja ya en nuevos proyectos?

-Yo escribo todas las mañanas. Tengo mucho escrito, sobre todo diarios, que es mi género favorito. A mí me encantaría coger mis diarios y ficcionarlos, por ahí tendría mucho material y estoy tratando de reordenarlo para ver si realmente hay algo que tenga sentido, buscar un hilo conductor. También tengo varias ideas para empezar algo nuevo, pero tengo un gran problema, soy muy lenta escribiendo.

Suscríbete para seguir leyendo