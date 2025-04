«La IA evolucionará lo que nosotros le permitamos»

Ingeniera informática especializada en inteligencia artificial (IA), la lucense Alejandra Lugilde cuenta, a sus 29 años, con una amplia experiencia en desarrollo de software, arquitectura de soluciones y liderazgo de proyectos tecnológicos, destacando en la modernización de plataformas en la nube y en la optimización de equipos técnicos. Graduada por la Universidad Politécnica de Madrid en 2017, tiene a su cargo a más de cien personas en los distintos equipos que lidera en la sede en Madrid de la multinacional para la que trabaja.

Lugilde será una de las cuatro tecnólogas que participará en la actividad que organiza en Santiago el Colegio Profesional de Ingeniería en Informática de Galicia (CPEIG), junto con el Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) y la Secretaría Xeral de Igualdade el día 24 de abril, con motivo del Día Internacional de las Niñas en las TIC, una jornada que aboga por reducir la brecha digital de género y que fomenta la participación de las niñas en las carreras científico-tecnológicas.

-¿En qué consiste su trabajo?

-Por un lado, soy arquitecta de sistemas, es decir, programo y defino cómo va a ser el programa y cómo hacerlo lo menos complejo y más eficiente posible, y llevo varios equipos. Y por otro lado, soy líder técnico de una de las cuatro aplicaciones a nivel global que tiene mi empresa.

-¿Cuántas personas tiene a su cargo?

-Entre uno y otro equipo, más de cien.

-¿Qué presencia femenina hay en estos equipos?

-Suelen tener más hombres. No hay diferenciación respecto a los graduados, que en estas carreras siguen siendo más hombres.

-¿Por qué cree que se da esta brecha?

-Porque cuando estamos en el momento de decidir qué carrera hacer, a las niñas se nos suele enfocar hacia Medicina. A mí, mis profesores en el instituto me animaban a hacer Medicina, algo que no me atraía nada. Estas carreras se promocionan mucho más para los chicos, como si fueran más para ellos, aunque también he de decir que he visto cambios. De vez en cuando voy a dar charlas a alguna universidad y veo que, aunque seguimos siendo menos, hay una diferencia brutal respecto a cuando yo estudié, cuando éramos dos o tres, e incluso yo sola en alguna clase. Creo que se va rompiendo esa brecha; también porque hay más referentes femeninos.

-¿Qué le diría a las niñas que tienen que decidir qué carrera hacer?

-Que se planteen todas las posibilidades y que estudien lo que les guste, que no se dejen cegar por lo que les digan o por lo que piensen que les puede traer prestigio, porque cuando trabajas feliz, la sensación es de que no trabajas tanto.

-En su caso, ¿qué le decidió a estudiar Ingeniería Informática?

-Me gustaban mucho las matemáticas y la lógica, aunque cuando mandé las solicitudes a las universidades no tenía claro qué tipo de ingeniería quería hacer. Sí quería, sin embargo, estudiar algo que me permitiera aprender más de lo que está en los libros, es decir, que no tuviera que mantener mi conocimiento dentro de un marco, sino seguir aprendiendo y avanzando y la informática te permite esto.

-Está especializada en IA, ¿qué nos deparará esta tecnología?

-La evolución de la informática siempre ha sido exponencial y la IA lleva con nosotros muchos años, aunque sí que es cierto que ahora se ha abierto más al público y se han generado herramientas para que se pueda trabajar con ella de manera más directa. Creo que va a evolucionar lo que nosotros permitamos que evolucione y que no tenemos que tenerle miedo a la «revolución de las máquinas», como algunos lo llaman, sino que puede ser algo muy positivo y que puede traer muchos avances en medicina, en industria... Hay que saber aprovecharla y entender que todas las tecnologías son herramientas y no sustitutivos.

-O sea, que no van a terminar pensando por sí mismas y rebelándose como ocurre en muchas películas de ciencia ficción.

-Sí las dejamos, sí. Las películas hay que entenderlas como lo que son: películas. También tenemos muchas de desastres naturales y la gente sigue contaminando. Puede que hasta cierto punto algunas de estas películas hayan fomentado el temor hacia las máquinas, pero también han favorecido el interés por estas carreras y por investigar.

-¿Cuál es la situación en España para los futuros ingenieros?

-Nuestra formación en España como ingenieros es una de las mejores de Europa y se nos rifan. Se ve tanto éxodo porque las condiciones que nos ofrecen son muy buenas, pero creo que sí hay oportunidades también aquí porque, si nuestras universidades son tan buenas, las investigaciones que se hacen en ellas, también lo son.

-Tiene casi tres millones de seguidores en redes sociales, donde es conocida como Simbeli. ¿Esta faceta tiene relación con la tecnología?

-No. Es todo lo opuesto. Hago humor, entre absurdo e inteligente. Me funciona muy bien alternar un chiste que sea un poco complicado de entender con otro obvio, y sobre todo, situaciones extrañas. Es algo que surgió tras la pandemia, primero en Twitter y después en TikTok.

