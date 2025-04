Pinzás, de nuevo en Cannes

Juan Pinzás no es un desconocido en Cannes. El cineasta vigués ya ha presentado dos largometrajes en el prestigioso festival de cine, que, además, le dedicó una retrospectiva en 1995. En la edición de este año, que se celebrará del 13 al 24 de mayo, regresa para presentar, fuera de concurso, su última película, «Los ojos de Europa», rodada en Vigo, Santiago y una pequeña parte en Madrid.

«Participar fuera de concurso y poder presentar personalmente la película en el Festival de Cannes, supone una inmensa satisfacción para mí, como recibir un premio por anticipado», afirmó ayer a este medio.

Para el realizador, además, estar presente en esta edición de Cannes es especial también, ya que la película tiene localizaciones en Vigo, ciudad donde, de niño, descubrió su pasión por el cine.

«Los ojos de Europa» es uno de los largometrajes seleccionados para su exhibición en Marché du Film, uno de los mercados cinematográficos más grandes e importantes del mundo, que reúne a los diferentes actores de la industria audiovisual para establecer conexiones y oportunidades de negocio como colaboraciones y coproducciones, financiación y distribución. «Esta sección es muy importante de cara a la industria cinematográfica internacional y a los medios de comunicación. Los profesionales del cine y de la prensa acreditados en Cannes saben perfectamente que aquí pueden descubrir nuevas películas de especial calidad que, por diferentes motivos, no están a concurso. Me hace muy feliz que «Los ojos de Europa», realizada con tanta pasión y mimo, se pueda ver en el festival más importante del mundo», recalcó el realizador.

«No pretendo deslumbrar al público con efectos especiales; busco su emoción» Juan Pinzás — Director vigués de cine

«Los ojos de Europa» cierra su trilogía europea, que completan «El vientre de Europa» (2017) y «El corazón de Europa» (2022), cintas rodadas en Berlín, Madrid, París y Londres. Precisamente, «El vientre de Europa» es uno de los largometrajes presentados en Cannes. Fue en 2018. El otro es «El desenlace», que cerró su trilogía Dogma 95 –Pinzás es el único cineasta español reconocido oficialmente en la etapa histórica de este movimiento de vanguardia–, en 2006. Anteriormente, en 1995, Cannes le dedicó una retrospectiva con quince de sus cortometrajes rodados en formato de 35 mm en los años ochenta en Galicia. Se trata de trabajos de corte social y humanista en los que denuncia, entre otros temas, el maltrato de la mujer en el hogar, y que ya le valieron al cineasta el reconocimiento en Cannes por su compromiso con el cine de autor, la innovación, la vanguardia, la originalidad y la calidad de su obra. «Fue una experiencia inolvidable», aseguró.

Realidad, ficción y sueño

Respecto a «Los ojos de Europa», explicó que en él confluyen «realidad, ficción y sueño» y destacó la «larga y emotiva» secuencia que transcurre durante la Navidad viguesa con su ya reconocido alumbrado. Según el cineasta, en esta película ha querido hermanar de forma manifiesta el cine con la pintura, la literatura y la música para que conformen un todo. «No pretendo deslumbrar al público con movimientos impactantes de cámara, grúas, travelling, efectos especiales y otros alardes técnicos que me cansan y aburren. Lo que busco es su emoción», manifestó.

«Los ojos de Europa», estrenada el pasado año en Vigo, está protagonizada por la actriz gallega Isabel de Toro y el propio Pinzás, encarnando a su alter ego, Julián Pintos. El escritor Juan de Prada, la periodista y presentadora de televisión María Cárcaba, el cineasta Víctor Olid y María Villar, que ya intervino en las dos anteriores entregas de la trilogía, completan el reparto.

Esta película es una producción de Abstracto Films, con la colaboración de Atlántico Films y Cinema Indie Group, rodada bajo los criterios del «decálogo pinzasiano», pergeñado por el director para esta trilogía europea. Para esta propuesta cinematográfica, el realizador vigués afirmó que parte del pensamiento de dos grandes escritores, Gibran y Kafka. «Y me dejo guiar por el espíritu de maestros como Buñuel, Fellini o Godard, cuyas presencias sentí durante el intenso rodaje en tres etapas diferentes a lo largo de dos años", expuso el cineasta, que entiende el cine como un arte. Para él, una película no solo es un producto de entretenimiento, sino una invitación a la reflexión.

Sinopsis El cineasta Julián Pintos, alter ego del Juan Pinzás, atraído por un extraño sueño, emprende un fascinante viaje en busca de los ojos de Europa que le conducirá a las ciudades de Vigo y Santiago de Compostela en pleno año Xacobeo. En las entrañas de la catedral de Santiago, Julián Pintos quedará atrapado por los secretos que encierra la misma y se encontrará con Myriam (Isabel de Toro), la misteriosa mujer que oculta su rostro tras una máscara y se desdobla en tres mujeres diferentes. Realidad, ficción y sueño, confluyen en este relato mágico sobre la vida, el cine, el amor, la muerte y el más allá. «No sé diferenciar muy bien entre el cine y la vida», confesaba Pinzás en una entrevista a este diario con motivo del estreno mundial de «Los ojos de Europa» en Vigo.

