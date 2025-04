Asturias indemnizará con más de 83.000 euros a la mujer que sufrió el zarpazo de un oso en 2021

Carmen Suárez, vecina de Sonande (Cangas del Narcea, Asturias), recibirá una indemnización de 83.600 euros del Principado de Asturias por los daños que le causó el ataque de un oso que sufrió el 30 de mayo de 2021, mientras paseaba por la carretera de acceso a su localidad. Es lo que ha determinado el fallo de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, después de que la Consejería de Medio Rural rechazase la reclamación de responsabilidad patrimonial que le había solicitado la víctima en agosto de 2022.

El abogado que llevó el caso, Juan Ramón Campo, que contó con la colaboración en todo el procedimiento de su compañera Laura Arias, denuncia que "el proceso fue un auténtico calvario hasta conseguir que la justicia reconociera la responsabilidad de la Administración del Principado por el ataque del oso a Carmen Suárez". Y junto a la familia de la víctima, que en ese momento tenía 75 años, exige responsabilidades políticas "a quienes han negado el acceso a los expedientes del accidente obstruyendo al máximo las legítimas reivindicaciones de quien ha sufrido el ataque de un oso y, además, han rechazado una responsabilidad patrimonial".

El abogado relata que, en septiembre de 2021, cuando Carmen Suárez iba mejorando en su recuperación, solicitaron los informes correspondientes del ataque, tanto al Servicio de Emergencias como a la Consejería de Medio Rural, sin obtener ningún tipo de respuesta, lo que les obligó, meses más tarde, a acudir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. La respuesta llegó en marzo de 2023 "concediendo únicamente un exiguo acceso parcial a la documentación".

Mientras tanto, cursaron en agosto de 2022 la reclamación de responsabilidad patrimonial ante la Consejería de Medio Rural, "para que se responsabilizase del ataque". De nuevo aseguran que no hubo respuesta, lo que motivó que medio año después tomaran la decisión de interponer el recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que lo estimó y reconoció el derecho de Carmen Suárez a ser indemnizada por las lesiones y daños causados por el zarpazo que le propinó el plantígrado.

La respuesta del Principado llegó cuando el proceso judicial ya estaba en marcha. En ella se rechazaban las reivindicaciones de la víctima "en base a argumentos tan absurdos como que era algo imprevisible", detalla Campo.

En la sentencia se recoge que la Administración "no pone en cuestión el hecho de la agresión ni los daños sufridos por la recurrente, sino que niega que deba responder a ellos". No obstante, los magistrados entienden que en la Ley de Caza se establece un sistema de responsabilidad por daños causados por fauna silvestre y realizan la siguiente reflexión: "Debe hacerse notar la paradoja de que el Principado indemnice los daños producidos a la cabaña ganadera, pero no así los causados a personas".