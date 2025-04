Artesanía poética de 50 a 2.000 euros

La frontera entre la artesanía y el arte se desdibuja con obras que merecerían figurar en museos o galerías. La nómina de artesanos gallegos que lo logran se incrementa cada año. Los tres finalistas de la pasada convocatoria a Premios Artesanía de Galicia son un ejemplo: Julia de la Cal (ganadora del galardón), Santiago Besteiro y Aitor Martínez.

Este último –con taller en Figueiró, Tomiño (Pontevedra)– elige troncos o ramas generosas que moldea y tornea hasta convertirlas en jarrones donde se plasman los anillos de crecimiento del árbol. Es poesía vegetal que escribe una nueva historia portando flores o adornando un hogar. Son horas y horas de trabajo que a veces precisa poner rumbo más allá de Galicia.

Para ello, ha echado mano de una intermediaria, Lilia Méndez. Con ella, ha logrado un sueño que ni siquiera había imaginado: mostrar sus piezas en una galería en Barcelona. «Hay una parte utilitaria en el torneado pero yo decidí tirar por la parte más artística de decoración e interiorismo, para lograr piezas con una función estética. Villa Alegre & Ao Domini es un espacio de Barcelona que se dedica a muestras fotográficas; allí expusimos mis piezas. Se vendieron varias grandes que pensé que iban a ser más difíciles de vender por ser más caras, incluso de 2.000 euros. Yo no estoy acostumbrado a eso. Es una apuesta que hacen por ti. Es un subidón», reflexiona Aitor, conocido en Instagram como @aitor_punto.

Piezas para todos los bolsillos

Ante la frase de «la artesanía es cara» aclara que también cuenta con piezas de precios modestos: «La artesanía no es algo restringido al mundo del lujo. Tengo morteros por 60 euros, soliflores (jarrones) por 40, vacía-bolsillos por 50. ¿Qué regalo compras hoy en día por menos de 30? Cuando asisto a la Feira de Artesanía de Agolada en julio, el 90% de lo que facturo es con este tipo de trabajos: piezas pequeñas, asequibles».

Aitor Martínez, con una de sus piezas de árbol. / A.M. Instagram @aitor_punto

Trazabilidad de la madera con QR

La madera la logra del sistema Fortra de la Xunta que informa de talas y de la disposición de la materia prima. «Puedo generar un código QR de la pieza que he hecho que cuenta la historia de esa madera. No me sale rentable hacerlo con piezas pequeñitas pero con las grandes, sí. Trabajo con maderas locales y así hay menos huella de carbono, es más asequible y está más disponible. Es importante poner en valor la zona donde trabajas para que después te ponga en valor a ti», explica este artesano que recibió el premio Maestro Artesano del Círculo Fortuny a jóvenes promesas.

Ahora cuenta con 55 años y fue cerca de los 50 cuando decidió dar el giro para iniciarse en la artesanía. «Estaba en una época complicada en mi vida y el torno me hizo de terapia. Tienes que estar muy concentrado y consigues momentos de paz y emoción. Con el torno he encontrado una forma de comunicarme con el mundo y conmigo mismo que antes desconocía», resalta una persona que se formó con el tornero vigués Adrián Pena. «Él me ayudó a soñar», recalca.

Santiago Besteiro, cuero con amor desde Monterroso

Santiago Besteiro, desde Monterroso (Lugo), se dedica a la marroquinería. En su caso, cuenta con formación como cantero, en talla de madera y Bellas Artes (en la facultad de Pontevedra). Sus primeros trabajos en cuero los vendía como «hobby» en festivales.

«Me gusta el cuero. En él, soy autodidacta. Desde el principio, definí un lenguaje propio como marca, como artesano y artista. Las marcas o cicatrices de la piel son parte de su belleza. Aposté por una simplicidad formal que permite resaltar la belleza del material. A veces, es más difícil hacer cosas sencillas que recargadas», reflexiona.

El artesano Santiago Besteiro. / S.B.

En cuanto a la venta de las piezas, reconoce que «comercializar artesanía es complejo. Lo que encarece el precio son las horas que empleas en la elaboración que es contraria a la industrial. En la artesanía, es muy importante la calidad, atender al detalle, ir lento, seleccionar bien los materiales... En mercados como el francés, holandés o suizo, el sueldo es más alto y les queda un remanente fuera de cubrir las necesidades básicas. Pueden pagar la artesanía. Aquí, se valora pero la mayoría de la gente tiene unos sueldos que no les permite gastarse 400 euros en un bolso. La realidad es esta».

Por ello, aunque comercializa sus productos en su web www.santiagobesteiro.com/tienda/ (con carteras desde 60 euros a mochilas a casi 800), el grueso de su trabajo consiste en desarrollar productos para otras marcas como fue el caso de Loewe.

Julia de la Cal, la maga del mimbre con premio

Julia de la Cal, Premio Artesanía de Galicia 2024, reconoce que este galardón «ayuda, visibiliza mucho y es un impulso para mi carrera». No obstante, ante una relación directa entre premios y mejora en ventas, señala que «la comercialización de la artesanía es complicada en todas partes pero tener premios ayuda. Están surgiendo trabajos, instalaciones bastante interesantes y sin el galardón es posible que no surgiesen».

Julia de la Cal en su taller. / Samuel Ortiz

En el caso de Julia, comenzó en la cestería cuando estudiaba Diseño Industrial. «En el proyecto fin de carrera, estaba interesada en materiales sostenibles. Ahora tengo mi propio cultivo. Tengo cerca de mil pies de mimbre (vimbio). También compra otra parte en la Península Ibérica», detalla esta artesana de O Porriño que elabora bolsos, lámparas, cestas, jarrones, bandejas, piezas de ornamentación o incluso cierres de fincas.

Un ejemplo de esto último se visualiza en su instagram @la_parabolica o en su web laparabolica.com donde ofrece trabajos para hoteles rurales.