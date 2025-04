«Na literatura falta tamén un pouco de sarcasmo, de esperpento»

Despois de Memorias dun exgalego (Ed. Laiovento, 2021) o vigués Josiño Araújo publica con Xerais a súa segunda novela, San Meteoro, unha obra ambientada en Vigo e onde segue moi presente o estilo do autor, que emprega o humor para realizar unha «sátira de profunda lixeireza».

De que vai San Meteoro?

O libro trata sobre un rapaz de 20 anos, que vive en Teis, e que non ten traballo fixo nin está estudando nada. Está un pouco perdido na vida e considérase a si mesmo o ser máis irrelevante do mundo. O día do seu 20 aniversario, está pola noite no monte da Guía, fumando maría, e ve unha estrela fugaz e pídelle o desexo de ser alguén moi relevante mundialmente.

Cúmpreselle o desexo?

Esa estrela fugaz non é tal, senón un meteoro que cae do ceo e queda incrustado nun cruceiro ao pé da capela. Ao entrar en contacto con ese meteoro a vida de Pedro cambia, tamén a da súa familia, e a de toda a cidade.

Está ambientada en Vigo, hai moito de vostede na obra?

Eu son da xeración do botellón, estudei tamén no IES Rosais e coñezo a zona moi ben. Realmente, moitos dos episodios non son episodios reais que me ocorreron a min, pero si están inspirados nas miñas vivencias, na miña realidade de xuventude, que é unha das miñas fontes de inspiración.

Había intención de facer un retrato dos adolescentes de hoxe?

Non quixen que Pedro fose un retrato da xuventude actual, pero si que quixen reflexionar sobre a idea de éxito que pode haber agora. Tamén sobre a relixión e as redes sociais. Agora mesmo hai coma unha devoción polos influencers, que case son coma ‘mesías’, ídolos, e da a sensación de que case calquera persoa se pode converter nun ídolo sen ter realmente moito interesante que ofrecer. Teñen como fin a fama, pero non como consecuencia dun mérito ou dun talento, senón como fin último e único. É algo que non acabo de comprender que alguén queira ser famoso simplemente, ser admirado pola xente, porque é ademais unha idea de éxito individualista. O libro, que é moi vigués, tamén quere reflexionar sobre que modelo de cidade queremos para Vigo.

Unha especie de crítica soterrada a través do humor.

Non ten intención de ser un libro xuvenil. É un libro adulto, pero pode adaptarse e servir para que se reflexionen sobre estes temas e, tanto na miña anterior novela coma nesta, sírvome dun ton humorístico moi marcado. Gústame o sarcasmo, crear situacións esperpénticas e darlle un toque de humor que faga o libro máis atractivo, ameno e dinámico. Incluso que lle dea unha aparencia enganosa de lixeireza, pero que permita tratar temas máis serios e profundos. É o meu método e o que me gusta facer a min, porque ao final eu escribo para divertirme.

A novela ten un ritmo cinematográfico. Deformación profesional?

Levo máis de 13 anos exercendo como avogado, pero tamén estudei Produción Audiovisual en Bouzas, por hobby, porque sempre fun un apaixonado do cine. De feito, tamén traballo nunha empresa de distribución de cine, e si que trato de que os meus libros teñan un ritmo moi cinematográfico e que os diálogos teñan moito peso.

Cando empezou en vostede esta afección pola literatura?

Ademais do cine, son un lector voraz. Tamén me ven de familia, porque a miña nai ( Irene Pérez Pintos), profesora xubilada, catedrática de galego e tamén escritora, é bastante referente nese sentido, pero xa escribía relatos cursos, recensións de cine, artigos de opinión... En Memorias dun exgalego lanceime á novela e foi algo que me gustou: foi un exercicio entretido, aínda que duro.

Que máis referentes ten?

Neste libro quizais as influencias cinematográficas son máis marcadas. Para situacións esperpénticas tiven na cabeza o libro A república do viño, de Mo Yan, que é un premio Nobel chinés. Tamén hai referencias a un poema que se chama A Virxe do Cristal, de Curros Enríquez; se o xuntas con A vida de Brian, de Monty Paython, e con redes sociais, o resultado sería San Meteoro, que ten tamén influencias do cine italiano, sobre todo de Federico Fellini e Paolo Sorrentino. Quen lea o libro entenderá por que.

Con todos estas referencias, consigue un estilo propio?

Como calquera autor si que me gustaría ter un estilo, unha voz propia, pero tampouco é una aspiración que teño presente cando estou escribindo. Pero si que é certo que nestas dúas novelas, e na seguinte, as características máis marcadas son o ton humorístico e o sarcasmo; servirme do sarcasmo, do esperpento, para tratar temas máis serios que son dignos de reflexionar. A literatura peca un pouco de intensidade, de gravidade, e quero fuxir un pouco dese ton, non porque non me guste, pero prefiro facelo doutro xeito que creo que tamén falta. Falta un pouco o sarcasmo e o esperpento, que está en desuso.