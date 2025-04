«He perdido el miedo y eso facilita la escritura»

La escritora viguesa Amara Castro publica su cuarta novela, Hasta siempre, Malena Giestal (Letrame Grupo Editorial), cuya presentación oficial se realizará en el Club FARO el 14 de mayo. Hoy firma ejemplares en la Librería Librouro y el próximo 23 de abril lo hará en El Corte Inglés de Vigo.

-Hágame una sinopsis de Hasta siempre, Malena Giestal.

-La novela cuenta la historia de una chica que, en contra de lo que se espera de ella, abandona las oposiciones y emprende un negocio de confección de bolsos. Va superando dificultades para su nuevo proyecto de futuro, pero también toma alguna decisión que no debería haber tomado. Es, sobre todo, una historia de crecimiento y de evolución emocional. Tiene también una pizca de tensión psicológica. Me lo pasé muy bien jugando a desconcertar al lector, que, en comparación con las anteriores novelas, tiene un papel más activo.

-¿En qué o en quién se inspiró?

-Me inspiré en la historia real de alguien que conocí hace mucho tiempo en Portugal, no puedo desvelar más. Lo que sí puedo contar es que, una vez que la terminé, pensé que es una novela que tiene mucho de mí. No me había dado cuenta del paralelismo, pero yo también lo dejé todo atrás para escribir y también me fui abriendo un camino completamente diferente al que estaba previsto. Me vi muy identificada.

-La protagonista es una mujer que se reinventa a sí misma, que rompe con lo establecido.

-Es una novela actual, de autoafirmación ante desafíos personales y profesionales; pero también trata temas que están cada vez de más actualidad, por desgracia, como la soledad no deseada. Me gusta dar voz a temas reales, que nos tocan de cerca.

-Vigo vuelve a estar presente.

-La historia real en la que me inspiré no sucedió en Vigo, pero trasladé la novela a Vigo. Llevo desde el 2017 publicando novelas ambientadas en Vigo y creo que es por esa palabra tan bonita que es querencia. Creo que me puede la querencia de Vigo cuando me pongo a escribir, ese arraigo tan necesario para el alma.

-¿Cómo cree que ha ido evolucionando desde su primera novela hasta ahora?

-Noto una evolución, sobre todo, en que tiene más personalidad. Esta novela tiene un poco más de mí. Ahora es como que te atreves un poco a hacer algo que quizá al principio no harías por miedo. Ahora sí que me atrevo a hacerlo porque creo que podría estar bien y porque creo que le perdí el miedo a las críticas, que ya sé diferenciar lo que es una crítica constructiva, que me va a servir para crecer, y de lo que es una crítica de alguien que a lo mejor ni siquiera se leyó el libro. Cuando eres un escritor que está empezando, te duele mucho, te preocupa, no duermes... Ahora ese miedo lo perdí y eso facilita la escritura.

-Tras el éxito de las anteriores novelas, ¿siente presión a la hora de publicar una nueva?

-Sí. Y es como una sensación agridulce. Por un lado, te da muchísimo empuje, muchísima confianza en ti y te aúpa. Pero, por otro lado, supone un muro de papel que tienes que derribar con las expectativas que se generan. Pero tienes que intentar pensar que las vas a alcanzar y tirar de la confianza.

-¿Hasta siempre, Malena Giestal se dirige a un público concreto?

-Es una novela que va a gustar a mis lectores habituales y a quienes disfrutan de una narrativa cercana, con personajes imperfectos, reales, que se equivocan, que dudan, pero que no se rinden.

-¿Trabaja ya en lo próximo?

-Tengo varios proyectos empezados, pero me lo voy a tomar con mucha calma, con la calma con la que me siento cómoda. Me siento muy privilegiada porque luché mucho por llegar a donde estoy para poder hacer lo que me gusta, igual que la protagonista de la novela. Hay gente que vive muy presionada para escribir, para publicar, pero yo no tengo esa presión y la verdad es que eso es un lujazo.

