El orden después del caos o diagnóstico de nuestro tiempo

La geografía se contrae, afirma Robert D. Kaplan, intelectual público polifacético y uno de los analistas de la geopolítica más influyentes en el mundo. El planeta se hace pequeño. El número de habitantes se ha duplicado en poco tiempo y la tecnología ha conectado a todos con todos. La vida sobre la Tierra es más densa y compleja. Lo que ocurre en un punto puede tener algún efecto en cualquier otro sitio. Cada lugar, con sus recursos naturales, adquiere un valor estratégico y la probabilidad de que se desate un conflicto aumenta. Se está configurando una sociedad global, plenamente integrada, por primera vez en la historia y, sin embargo, carecemos de un gobierno mundial. En consecuencia, el proceso histórico en curso nos aboca a una inestabilidad permanente.

Inspirado por el emblemático poema de Eliot, del que toma directamente el título para su libro, Kaplan sostiene que el cambio esencial se está produciendo en el interior de las grandes aglomeraciones urbanas, en las que tiende a concentrarse más y más población. Es allí donde el individuo, celoso de sí mismo, está desapareciendo para perderse en la multitud y formar parte de la turba, donde recibirá poderosos estímulos que le inviten a explayar su lado instintivo. Este individuo desarraigado, solitario y aislado, está destinado a ser palanca de los movimientos totalitarios. Solo hace falta que en medio del tumulto levante la voz un "cacique revolucionario". La ciudad avanza en dirección contraria al urbanismo humanista diseñado por Jane Jacobs.

La masa, conducida como manada por las redes, una juventud sin raíces y el posmodernismo aportan lo suyo a la fragmentación y el desorden en el que, sin ser muy conscientes de ello, estamos cayendo. Y aquí está el peligro. Kaplan considera el orden como el valor político primordial. Escribe: "El orden debe ir antes que la libertad". Sin orden no hay libertad posible. Y por este camino vamos directos al caos. Y de la anarquía surge inexorable el terror. Hitler no fue inevitable, pero el colapso institucional de Weimar, que en el libro ocupa un largo capítulo, le abrió la puerta. Otro tanto sucedió en la Rusia prerrevolucionaria. La historia no ha dejado de repetirse. Los dictadores han venido siempre a llenar un vacío de poder. En el caos todo puede ocurrir. Trump, Putin y Xi Jinping, caciques menores en comparación con Hitler, Stalin y Mao, pero igualmente cínicos hasta la médula, poseen la capacidad de ocasionar un cataclismo.

Kaplan no quiere ser pesimista, pero acaba siéndolo. Piensa que la caída del muro supuso un paréntesis, no el fin de la historia; que la idea de la historia gobernada por la razón es una ilusión, un autoengaño; que el comunismo y el fascismo no están muertos y, en fin, que la naturaleza humana, en contra de la tesis de Pinker, no va a mejorar. La pasión, y hasta la sinrazón, se han apoderado de la política. La cabeza fría y el análisis sereno han sido desplazados por las emociones a rienda suelta.

En este ensayo, Kaplan vierte a borbotones observaciones, pensamientos y advertencias de una magnética lucidez, aunque provoquen un desasosiego punzante, sobre la psicología política del presente. Acude a Malthus, Solzhenitsyn, Spengler, Canetti y Arendt, algunos famosos pesimistas, para ensombrecer un panorama desolador, claustrofóbico, angustioso, irremediablemente conflictivo. No obstante, procurando eludir el sambenito de agorero, Kaplan recurre a Colin S. Gray, experto anglosajón en estudios militares: "El optimismo y el pesimismo pueden ser actitudes peligrosas que subyacen en las políticas. Pero, de las dos, el optimismo es apto para matar con mayor certeza". Por el contrario, "el pesimismo puede inspirar una magnífica estrategia y especialmente una preparación para la defensa". Cabe concluir que en estos tiempos quizá convenga pecar de pesimistas, creyendo que esa es la mejor manera de evitar lo peor. Es la lección de sabiduría histórica que nos enseña Kaplan, maestro de la geopolítica, en este libro, subrayo, imprescindible para comprender el futuro que habitamos.

Tierra baldía (Un mundo en crisis permanente) Robert D. Kaplan Traducción de María Dolores Crispín RBA, 300 páginas, 21 euros

