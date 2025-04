Galaxia recupera varias xoias coa súa nova colección polo 75 aniversario

Anne Marie Morris (1916-1999) foi unha escritora norteamericana cuxo amor polas linguas románicas levouna a descubrir o galego. A primeira vez que se topou co idioma de noso foi a mediados dos anos 50, primeiro, ao ler os versos populares «Como chove miudiño» de «Aromas de leyenda» de Valle-Inclán; despois a poesía de Rosalía de Castro e Curros Enríquez. Dende a Universidade de California escoitaría o galego da voz do profesor exiliado Xosé Rubia Barcia –de Mugardos– que lle comezou a aprender o galego. Varias décadas despois Morris acabaría publicando poemario neste idioma na colección Salnés de Galaxia. Agora, a editorial recupera unha selección de poemas dela e doutras catro autoras dos anos 60 baixo o título «As poetas da colección Salnés». É un dos dez libros que compoñen a nova colección Biblioteca 75 aniversario, presentada onte en Vigo.

As encargadas de ofrecer os detalles da selección foron Dolores Vilavedra e Patricia Arias Chachero, directoras da colección e membros do Consello de Administración de Galaxia. Na sede do Real Club Celta de Vigo, na rúa do Príncipe, destacaron a importancia de celebrar os 75 anos de Galaxia pero tamén o espírito transformador da editorial. De aí, que escolleran dez libros para a nova colección.

Explicaba Vilavedra a este xornal antes da cita que «non só se trata de reedicións, senón que hai obras que se publican agora con material novo engadido e tamén hai unha obra inédita». Engadía que «son obras diferentes que revelan moi ben a modernidade do catálogo de Galaxia así como certa audacia por publicalas naquel momento. É importante é facer ver que a editorial tiña unha nova forma de entender a cultura, unha forma máis dinámica». A continuación, detallamos a colección Biblioteca 75 aniversario.

Público en Vigo na presentación da Biblioteca Galaxia polos 75 anos da editorial. / José Lores

«As poetas da colección Salnés». Ademais dos poemas de Anne Marie Morris, o libro tamén presenta composicións dos anos 60 doutras pioneiras como Pura Vázquez, Xohana Torres, María Manuela Couto ou María do Carme Kruckenberg. A selección das creadoras foi realizada por Patricia Arias que escribiu tamén o limiar. Un apuntamento: Torres foi a primeira muller en publicar en Galaxia.

«A cociña galega», de Álvaro Cunqueiro. Este libro recupera un xa publicado no seu día e presenta unha introdución de Javier Olleros e ilustracións de Maruxa Caeiro. «Olleros ve a cociña de Cunqueiro dende un punto de vista actual», sinala. O libro estaba esgotado e presenta diferentes receitas populares e refinadas da gastronomía galega. Tanto este libro como o anterior xa están á venda.

«Leccións de gaita», de Enrique Otero Covelo. No 1978, Galaxia editaba un dos seus bestsellers máis senlleiros: «Leccións de gaita», do vigués Henrique Otero, o Gaiteiro de Fragoso. O que se convertera no primeiro mestre de gaita no Conservatorio de Vigo ofrece neste libro as claves para tocar o instrumento tradicional. Trátase dunha obra ben querida por gaiteiros de todas as xeracións tanto de Galicia como de fóra. A reedición actual presenta introdución de Xaime Estévez.

Vigo. Dolores Vilavedra e Patricia Arias presentan a coleccion Biblioteca Galaxia polos 75 anos da editorial. / José Lores

«Antoloxía de traducións publicadas na revista Grial (1950-1975)». A revista «Grial» serviu durante décadas para achegar obras doutras linguas e latitudes a Galicia. Nesta volta, Ana Luna e Tamara Andrés seleccionaron unhas cantasdestacadas.

Escolma de Castelao. No ano dedicado ao xenio de Rianxo, María Odónega realiza unha escolma de «Sempre en Galiza», con introdución de Henrique Monteagudo, presidente agora da RAG.

«7 ensaios de Rosalía». Explica Dolores Vilavedra que, a principios dos anos 70, mudou de forma radical a visión que se tiña de Rosalía de Castro. Pasaron da idea de escritora decimonónica, de santiña, a descubrir novas perspectivas». A iso, contribuíu Galaxia con este libro con introdución de María do Cebreiro.

Premios Castelao de Teatro. O escritor Ángel de la Peña gañou este galardón pero nunca viu publicado o libro. Agora é o tempo con este volume que presentará tamén obras de Genaro Mariñas del Valle e Xohana Torres.

«Lonxe de nós e dentro». Trátase dunha escolma de contos de Antonio Reigosa con texto introdutorio de Antía Yáñez.

«Toribio». Carlos Casares ideou unha saga de aventuras para o público xuvenil. Volve ver a luz.

Antoloxía da literatura popular galega. Está realizada por Antonio Reigosa.