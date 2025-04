Rumbo a Estados Unidos, pese a Trump

La guerra arancelaria desatada por la Administración de Donald Trump no parece afectar al interés de los estadounidenses por visitar España, aunque el sector se muestra expectante ante cómo podría afectar a los viajes de españoles a Estados Unidos. Aunque no hay datos concluyentes que reflejen una ralentización del turismo español hacia EE UU, las agencias avanzan que fluye mejor en escenarios de estabilidad y que puede verse afectado por discursos «subidos de tono», según indica a Efe el vicepresidente primero de la patronal CEAV (Confederación Española de Agencias de Viajes), José Manuel Lastra.

Análisis de datos de intención de viaje

Según el último análisis realizado por Mabrian a través del Índice de Cuota de Búsquedas de Vuelos, la intención de viaje de la Unión Europea hacia Estados Unidos ha caído 0,4 puntos porcentuales entre enero y marzo con respecto a 2024, concentrando el 5,4% de todas las búsquedas aéreas llevadas a cabo por esta región, lo que hace que el sector se mantenga alerta ante cómo puede evolucionar la situación.

Perspectiva desde Galicia

Desde la Asociación Galega de Axencias de Viaxes (AGAVI) el mensaje es de calma. «A nosotros los aranceles no nos afectan en nada», destaca Marta Galindo gerente de viajes Margali y miembro de la directiva de la asociación. «Los aranceles están puestos para productos de exportación y no afectan a los viajes. De hecho, yo tengo viajes para Nueva York y ni siquiera me han llamado para poner en duda nada», afirma. «Por ahora no hay cancelaciones, ni preguntas, ni dudas», insiste.

Marta Galindo sí reconoce que «algunos clientes sí que me han dicho que, con Trump, no tienen intención de ir a Estados Unidos, pero por una cuestión de afinidad, como quien te dice que no va a Turquía o a Túnez, pero no por una cuestión que tenga que ver con los aranceles».

Y va un paso más allá: «Si lo ves al revés, si el dólar ahora está más bajo frente al euro, Estados Unidos es un destino que interesa, porque tienes mayor poder adquisitivo con respecto al euro».

Situación en el Barbanza

«Cancelaciones no estamos notando, porque son viajes que se reservan con antelación», constata Javier Fontao, propietario de Viajes Fontao y también miembro de la directiva de AGAVI. «La gente está más cuidadosa, eso es cierto. Te pide que le revises toda la documentación, que la dirección del hotel que esté bien, que no vayan a tener problemas una vez allí..., pero, a mayores de eso, en esta zona en concreto del Barbanza, donde hay mucha emigración con Estados Unidos, la gente sigue viajando con normalidad», subraya. Desde AGAVI lanzan un mensaje de «tranquilidad». «Vamos a estar atentos a cualquier movimiento que se pueda producir, pero ahora mismo todo aquel que tenga que ir no tiene de qué preocuparse. Si estás en condiciones legales de viajar allí, no vas a tener ningún tipo de problema».

«Diariamente monitorizamos cualquier novedad que se pueda producir y, en el caso de que haya cualquier cambio, seremos los primeros en comunicarlo, porque en el momento que haya algún riesgo hay que decírselo a la gente», destaca.

Turistas se toman fotos con la estrella de Donald Trump en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles, el viernes 4 de abril de 2025. / AP/Jae C. Hong

Impacto potencial en EE.UU.

De todos modos, en el caso de haber un afectado por esta situación, Javier Fontao considera que sería Estados Unidos. «Es un mercado turístico receptivo, más de 70 millones de personas lo visitan, y son muchos cientos de miles de millones de dólares en ingresos que se verán mermados porque Canadá y México, que son sus principales clientes turísticos ya están haciendo ya un poquito de boicot y representan más del 50% los visitantes que entran allí», vaticina.

Ofertas aéreas y perspectivas

Las compañías aéreas hace semanas que sondean con las agencias la reacción de los viajeros o si están desviando ventas a otros destinos. Sin ir más lejos, Iberia oferta en su web viajes de ida y vuelta a partir de 342 euros para viajar a Nueva York. «Señal de que el flujo está bajando», reconoce Fontao, al tiempo que se muestra «moderadamente optimista» de que las cosas vuelvan pronto a su sitio. «Estamos en el momento álgido tras el reciente anuncio de los aranceles, pero el que no puede evitarlo viaja igual. No hay cancelaciones en congresos y las agencias que se dedican a viajes de negocios tampoco están notando cancelaciones. Todo el mundo sigue tratando de hacer negocio allí, aunque esté expectante por lo que pueda pasar».

Semana Santa

Por su parte, la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVE), prevé un incremento de la actividad esta Semana Santa tras analizar los resultados de una encuesta realizada entre los 400 establecimientos que tiene asociados. Las agencias de viajes sí han mostrado en la encuesta su preocupación por la situación geopolítica, aunque, de momento, las agencias especializadas en la recepción de viajeros aseguran no haber registrado aún ningún efecto en la demanda de destinos españoles por parte de ningún mercado emisor internacional, ni siquiera de EE UU.

La encuesta, en la que se ha preguntado explícitamente por el país norteamericano, no ha apreciado ningún cambio en la demanda, por lo que el sector considera que seguirá siendo uno de los principales mercados emisores, en línea con los últimos años. Por el contrario, la mitad de las agencias emisoras (un 46%) han notado la contracción en la demanda de viajes a EE UU por parte de sus clientes, que están optando por viajar a otros destinos. ACAVE apunta que no se puede anticipar aún la intensidad de esta caída en la demanda, aunque es «suficientemente significativa» a estas alturas de la temporada.

