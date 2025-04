«Romería» de Carla Simón, rodada en Vigo, aspira a la Palma de Oro

Carla Simón y Óliver Laxe competirán por la Palma de Oro, el máximo galardón del 78º Festival Internacional de Cine de Cannes (Francia), que se celebrará del 13 al 24 de mayo. La directora catalana de ascendencia gallega –su padre biológico es de Vigo–, aspira a este galardón con su tercer largometraje, «Romería», rodado en la ciudad olívica, mientras que el realizador gallego lo hará con su cuarta película, «Sirat», rodada en entre Aragón y Marruecos. Hacía cinco años que España no participaba en la competición oficial de Cannes, desde 2019 con «Dolor y gloria», de Pedro Almodóvar.

«Romería» y «Sirat» competirán con otras diecisiete producciones, entre las que se encuentran «The Phoenician Scheme», de Wes Anderson; «Sentimental Value», de Joachim Trier; «Eddington», de Ari Aster; «Two Prosecutors», de Sergei Loznitsa, y «Nouvelle Vague·», de Richard Linklater.

Esta será la segunda vez que dos españoles compitan en la sección oficial de Cannes y la primera que lo hagan dos largometrajes con participación gallega y subvencionadas por la Xunta. «Romería» contó con una subvención de la Xunta de 300.000 euros del fondo para la atracción de rodajes, cofinanciado por la Unión Europea en el marco del Programa Galicia Feder 2021-2027; y «Sirat» con una ayuda de 260.000 euros a través de la convocatoria de 2023 de las subvenciones de la Consellería de Cultura, Lengua y Juventud a la producción y coproducción audiovisual, según la Consellería de Cultura.

Foto: A. Irago / Vídeo: C. Sertal

«Romería» es la tercera película de Simón y está producida por Elastica. Rodada el pasado verano en diferentes localizaciones de Vigo –el puerto, Casco Vello, las Cíes y Samil, entre otras–, la directora explora los orígenes de su familia biológica paterna, cerrando así la trilogía que iniciaron «Verano 1993», con la que se hizo con el Goya a la mejor dirección novel y el Gaudí a mejor película en lengua catalana, y «Alcarrás», con la que ganó el histórico Oso de Oro en Berlín en 2022.

Simón reconoce que le parecía una posibilidad «muy remota» que la película compitiese por la Palma de Oro. «En general, lo que hago es pensar que no. En este caso, que fuera me parecía una cosa muy remota. Entonces, cuando te viene el sí, lo celebras, y si es un no, pues ya estás un poco mentalmente preparada», afirma.

Interpretada por la debutante Llúcia Garcia Torras, Mitch y Tristán Ulloa, «Romería» cuenta con el equipo habitual de Simón, al que se suma la directora de fotografía francesa Hélène Louvart. Según Simón, es una película que pretende recuperar el legado de una generación perdida que sufrió por la heroína y el sida. «Es una parte de la memoria histórica de España que merece ser revisada», señala.

En la película, que llegará a los cines el 5 de septiembre, la joven Marina, adoptada de niña, viaja a Vigo para encontrarse por primera vez con la familia de su padre biológico, y su llegada trae de vuelta un pasado ya enterrado.

En cuanto al hecho de que haya un segundo español en liza por la Palma de Oro, asegura que es una noticia «muy buena» para el cine español. «Me alegro muchísimo de compartir eso con Óliver y de sentir que no son casos aislados, sino que realmente nuestro cine está viajando», dice.

Simón afirma que, aunque no se siente «representante» de una nueva forma de hacer cine, sí cree que «forma parte de algo», de una nueva generación de cineastas con una amplia representación de mujeres. «Tengo mucha suerte de estar viviendo este momento del cine español», asegura.

Óliver Laxe da instrucciones a Sergi López durante el rodaje de «Sirat». / Quim Vives

Laxe, un asiduo a Cannes

«Sirat», producido por Movistar+ en colaboración con El Deseo (productora de los hermanos Almodóvar), es el cuarto largometraje de Laxe, director que ha participado con todos sus anteriores filmes en las secciones paralelas de Cannes y ha sido premiado en todas las ocasiones: «O que arde» (Premio del Jurado de la sección Un Certain Regard), «Mimosas» (Gran Premio de la Semana de la Crítica) y «Todos vós sodes capitáns» (su primera película, que ganó el Premio FIPRESCI de la Quincena de Realizadores).

«Hemos logrado algo que tiene muchísimo mérito: ser una de las veintipocas películas que formarán parte de la competición en esta edición histórica para la cinematografía española, un grupo en el que aparecen cineastas legendarios como Julia Ducournau, Richard Linklater y los hermanos Dardenne. Y lo hacemos con la que creo que es mi película más abierta/comercial y radical por igual», afirma respecto a la selección de «Sirat» para competir en Cannes.

Escrita por Laxe y Santiago Fillol y protagonizada por Sergi López y Bruno Núñez, junto con los debutantes Stefania Gadda, Joshua Liam Herderson, Tonin Javier, Jade Ouki y Richard Bellamyun, la cinta cuenta la historia de un padre que, junto con su hijo, busca a su hija desaparecida. Según Laxe, es una película que «dialoga con la actualidad» entre «ecos de un mundo en convulsión» y de una época que apunta al «fin de algo». «Soy de una generación que nació sintiendo que este mundo no está bien cosido. La película es de gente de esa generación, gente que no tiene miedo a morir, que no participa en esta histeria general, que lo único a lo que tiene miedo es a engañarse. Por ello, toman decisiones radicales», afirma.

De Simón, la otra competidora española en Cannes afirma: «Tengo la sensación de que Carla y yo somos de la misma tribu».