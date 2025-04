Calvo: «La imagen de rey cruel de Felipe II nos la dejaron sus enemigos»

«Los enemigos de Felipe II ganaron la batalla del relato porque no podían ganar la batalla ni política ni militar». Así lo aseguró José Calvo Poyato (Cabra, 1951) en referencia a la leyenda negra española, con la que se intentó desprestigiar al que por entonces era el país más importante del mundo. «La imagen de rey duro, cruel incluso, de Felipe II nos la dejaron sus enemigos», añadió el historiador y escritor, que ayer presentó en el Club FARO su nueva novela, «Dueños del mundo» (HarperCollins), cuya trama transcurre entre 1576 y 158, en un momento en que Felipe II (Valladolid, 1527-San Lorenzo de El Escorial, 1598) asciende al trono portugués, sumando a la corona hispánica todos los territorios del país vecino.

«Es uno de los momentos más brillantes del imperio español, aunque tiene momentos muy oscuros», aseguró Calvo Poyato, en una conferencia que fue presentada por Rosa Pascual, catedrática de Historia.

Este es uno de los motivos que impulsó a Calvo Poyato, uno de los grandes referentes de la novela históricas, a escribir una novela ambientada en este periodo histórico. El otro motivo fue la intención de mostrar un perfil de Felipe II que va mucho más allá de la imagen que ha quedado del monarca, a quienes sus enemigos llegaron a referirse como el Demonio Negro del Mediterráneo. «Yo he querido, sin hacer, en absoluto, una leyenda rosa de Felipe II, centrar la imagen del monarca, que tomó decisiones comprometidas, y si quieren hasta injustas, pero que no es ese demonio negro», comentó.

También el gusto de vestir de negro de Felipe II, muy de moda en la época, le sirvió a sus adversarios para reforzar su imagen de persona cruel, así como la muerte de su primogénito, el príncipe Carlos, fruto de su matrimonio con la infanta María Manuela de Portugal, que siempre tuvo una salud precaria a causa de la endogamia de los Austrias y que murió durante el encierro ordenado por su padre. «Este es uno de los pilares de la leyenda negra, pero no está demostrado, y es muy poco probable, que Felipe II encargara su muerte», afirmó.

Frente a esta imagen de rey déspota e implacable, Calvo Poyato destacó la faceta humanista del monarca, muy aficionado al arte, pero también a las ciencias ocultas y a la alquimia. Según el historiador, gracias a su gran afición por Jheronimus van Aken, El Bosco, pintor esotérico, el Museo del Prado tiene la mayor colección de pinturas del autor de «El jardín de las delicias». También mandó construir el monasterio de El Escorial, que albergó la biblioteca más importante de la época y una interesante botica.

Además de la trama histórica, llena de conspiraciones palaciegas, intrigas y secretos protagonizados por personajes como el propio Felipe II, el duque de Alba, la princesa de Éboli, don Juan de Austria y el secretario Antonio Pérez, «Dueños del mundo» tiene una segunda línea argumental, ficticia, protagonizada por el alguacil Diego de Paz, veterano de los Tercios, que investiga el misterioso asesinato de un boticario con fama de alquimista.

Esta trama con personajes ficticios le permite a Calvo Poyato mostrar las costumbres y la forma de vida de las personas del común y cómo se sentían como parte de ese gran imperio. «Los españoles de la época tienen una conciencia muy clara de quiénes son y saben que son los dueños del mundo», afirmó. Por esto, sobrellevaban el encarecimiento de los productos básicos y las subidas de impuestos para sufragar las guerras a las que el imperio tenía que hacer frente en un dominio cada vez más vasto.

Mientras, los portugueses temían perder su idiosincrasia al pertenecer a algo mucho más grande.

«El mundo no nos es suficiente»

«Dueños del mundo» arranca en 1576, con el encuentro que mantienen Felipe II y su sobrino don Sebastián, rey de Portugal, en el monasterio de Guadalupe. Es el joven monarca luso quien la convoca para pedir la ayuda del rey español para atacar a Berbería. Felipe II intenta disuadirle. «Le dice que una de las obligaciones de un monarca es garantizar el linaje y él está aún soltero», afirmó José Calvo Poyato.Aun así, don Sebastián emprende esta campaña y el 4 de agosto de 1578, fallece en la batalla de Alcazarquivir, en Marruecos. Al no tener descendientes, heredó el trono su tío abuelo, el cardenal Enrique de Avís, de 78 años, que por su estado eclesiástico tampoco podía dejar sucesión. Durante este reinado, Felipe, como hijo de Isabel de Portugal, se convierte en uno de los aspirantes al trono, que se disputa con don Antonio, prior de Crato y nieto bastardo del rey portugués Manuel I. Finalmente, es Felipe II quien es coronado rey de Portugal el 12 de septiembre de 1580. A partir de entonces, comienza a decirse que en los dominios de Felipe II no se ponía el sol. «Non sufficit orbis» (El mundo no nos es suficiente) es la leyenda que mandó grabar el rey en la medalla conmemorativa de este acontecimiento.