Un «canto de amor» a Luis Alcántara

Xácome Alcántara confesa que a organización desta mostra «está a ser un proceso emocionante, enriquecedor e aclaratorio». «Unha experta no mundo da cultura díxome que unha exposición é unha suma de renuncias; dende ese intre, esa idea acompáñame á hora de tomar decisións importantes neste proceso. Tamén sucedeu que nos últimos días, xa cos cadros na sala, sentín claramente a presenza do meu pai latente na súa obra, foi como unha revelación na que a pintura en particular cobrou nova forza e sentido no meu interior, rompendo as barreiras do tempo. Meu pai está nesa sala. Segue moi presente».