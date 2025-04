«Traslado a mi novela esa inquietud para que el patrimonio histórico gallego continúe en pie y que empiecen a pensar qué hacer con el edificio en ruinas de la antigua factoría conservera de la Perfección en Cangas (fábrica Massó), da igual que sea un balneario, un museo o un hospital». Así lo manifestaba ayer la escritora Lola Fernández, quien se congratulaba de que el escenario que inspiró su primera novela, el pazo de Lourizán, ya sea objeto de la protección de la Xunta.

Lola Fernández: «Con mis novelas apoyo el patrimonio histórico gallego»

La autora presentó en Club FARO ‘El secreto de La Perfección’ (editada por Harper Collins), el segundo título de su trilogía ubicada en la comarca de O Morrazo. Mantuvo una charla con la presentadora del acto, la también escritora Silvia Rodríguez Coladas, quien realizó con sus preguntas un recorrido por los temas que abordan la novela, comenzando por el título, que además de aludir al nombre de una industria refleja la búsqueda de la perfección de los personajes.

Los industriales que la fundaron en Bueu, la familia de origen catalán Massó, «buscaban la fábrica perfecta, la convierten en la primera de Europa, con instalaciones modernas, se preocupan por la higiene y por la trabajadoras, que eran el 90% de la plantilla: ponen secaderos de manos como los actuales, las sientan (en la época trabajaban de pie y descalzas) y en su segunda fábrica, la de Cangas, ponen duchas para que se aseen al entrar y al salir», explicó. También crearon un complejo industrial dotado de economato, guardería, hotel, una ballenera y la casa de los maestros japoneses que cortaban las ballenas, destinadas al mercado nipón. «Incorporan a la primer trabajadora social de España, la viguesa Ana María Soto, de la que muchos departamentos de recursos humanos tendrían que aprender de su humanidad», explicó la escritora y periodista especializada en información económica, quien también aludió a cómo su estrategia empresarial para llevar la conserva gallega a todo el mundo les llevó a traer expertos franceses en conservas enlatadas.

«¿Qué ocurrió para que ese imperio desapareciera? Hay un cúmulo de circunstancias y un hecho puntual que ocurre en Marín», expresó Fernández , cuya labor de documentación incluyó visitas al Museo Massó, lectura de libros editados por esa fundación y conversaciones con trabajadoras e hijas y nietas de éstas, «orgullosas de su legado matriarcal».

La novela contiene dos tramas que zigzaguean entre sí: una a principios del siglo XX y otra en la actualidad, protagonizada por Lúa Cid, «mi alter ego», señalo, un personaje que tiene unas angustiosas pesadillas que tuvo la propia escritora sobre emparedar a una mujer rubia. Utiliza la narración en segunda persona cuando habla la conciencia, «esa morriña y ese ‘recuérdalo’», y la combina con la primera y tercera persona. La novela tiene tres bloques: el primero de autoficción, el segundo histórico y el tercero es un ejercicio de imaginación con intriga.

Aborda temas como la relación entre trabajadoras antes de que existiera la palabra sororidad - «yo no la he visto en mi vida laboral porque he recibido más codazos de compañeras que de compañeros», la discapacidad –la propia autora tiene una minusvalía del 53% tras el Covid–, el desamor inspirado en vivencias personales y sentimientos como el rencor, el odio y la venganza, que le sirve, ésta última, para el desenlace.

La emigración ocupa un lugar destacado. «Muchos niños gallegos salían a América con 14 años y ahora a los menores que vienen de Marruecos les llaman menas y criminales. Los gallegos podemos decirle al resto de la sociedad española que cuiden cómo tratan a los que vienen a buscar una vida mejor».

La invasión de las barretinas en Galicia

El movimiento migratorio de miles de catalanes que se instalaron en Galicia entre 1750 y 1832 conocido como ‘la invasión de las barretinas’ inspiró a Lola Fernández Pazos a la hora de escribir su segunda novela. Nieta y sobrina de catalanas casadas con un gallego, la autora escuchaba durante su infancia cómo su tía y su abuela hablaban con orgullo de sus orígenes, de su Terrasa natal, de sus costumbres y de las masías donde vivieron.La mayoría de esos emigrantes eran comerciantes de vinos, licores y anchoa que fundaron empresas y dejaron en tierras gallegas muchos descendientes que siguieron su estela. Por eso, el listín telefónico gallego esta repleto de apellidos catalanes.Entre 15.000 y 20.000 llegaron desde lugares como Blanes, Calellá de Palafrugell, Tossa del Mar, Sitges, Reus, Mataró y Barcelona a las costas gallegas cuando en Galicia la población apenas alcanzaba los doscientos mil habitantes. Desembarcaron en galeotes tras una travesía por el Mediterráneo y el Atlántico en la que solían tardar alrededor de tres semanas. Su impacto fue tan importante que en las Rías Baixas se mantienen a día de hoy algunas de sus costumbres, como las monas de Pascua y las orellas del Entroido.