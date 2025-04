Localizan en París un texto inédito de Quevedo contra o duque de Olivares

O Conde Duque de Olivares –do que sinala a lenda real ou non que gravou no século XVII cun imposto adicional os olivos galegos o que levou aos labregos a cortalos en beneficio dos que el tiña en Sevilla– era a man dereita de Felipe IV. O escritor Francisco de Quevedo, un protexido do monarca, atreveuse a criticar o conde. Boa proba é o seu poema «No he de callar» no que escribiu na apertura «No he de callar, por más que con el dedo,/ ya tocando la boca o ya la frente/ silencio avises o amenaces miedo». Agora, un profesor da Universidade de Santiago de Compostela (USC) vén de descubrir outro texto crítico e inédito seu contra Olivares.

As críticas de Quevedo contra o conde remataron coa detención do escritor, a confiscación dos seus libros e o seu peche nun convento ata que o valido do rei caeu.

O catedrático de Literatura Española da USC Antonio Azaustre Galiana e o profesor da Universidade de Huelva José Manuel Rico García editan o volume «Desconsuelos de los dichosos para que reconozcan los peligros de serlo y sepan prevenirlos», un texto inédido de Quevedo.

Dende a USC, informan de que escribiu a obra dende o seu retiro en Villanueva de los Infantes o 20 de agosto de 1633. Está dedicada a don Fadrique de Toledo, militar que sufría a inimizade do conde-duque de Olivares.

Azaustre e Rico sinalan que a copia manuscrita desta obra atópase na sede parisiense dos Archives Nationales de France, onde se custodia tras ter sido levada ao Ministerio de Asuntos Exteriores a mediados do XVIII.

A obra presenta a estrutura dun diálogo entre o Sentido e a Razón e nela advirte dos perigos da soberbia e a caída inevitable dos poderosos que se cren omnipotentes.

A USC tamén resalta que o escrito confirma «o enfrontamento aberto entre Quevedo e Olivares, que xa existía polo menos desde a recepción de ‘Política de Dios’ (en torno a 1626) e os seus memoriais en favor do padroado de Santiago (1628) e que, en decembro de 1639, daría con escritor no cárcere de San Marcos de León».

A edición do volume, publicado na Biblioteca Áurea Hispánica de Vervuert, ábrese cun estudo introdutorio no que se describe o manuscrito, demóstrase a autoría de Quevedo e analízanse os contidos e as concordancias con outros escritos de Quevedo.