«Dirán que somos libres para vender os nosos órganos»

-No final da novela, sinala que este libro é «unha pequena vinganza infantil».

-Sempre fun moito de histoiras de vinganzas e non escribira ningunha. Toda sociedade que se precie debe executar a xustiza, non a vinganza, así que o único sitio onde quero facer vinganza é na ficción.

-Pensei que tiña que ver coa Barbie e terlle manía...

-Tamén. Eu tiña escrita a novela antes de que saíse a película. Popularizouse agora a idea de que a creadora das barbies, nun inicio, tiña a boa intención de ensinarlle ás nenas que podían ser o que quixeran como esa boneca que era Barbie policía, Barbie médica... Porén, en España ou a min, esa mensaxe chegounos mal. A mensaxe que nos chegou é que tendes que ser perfectas como esta coa cara perfecta, as tetas perfectas, o pelo perfecto. Como a perfección non se pode alcanzar é unha procura constante dalgo inalcanzable. Esa parte está tamén na novela.

CONFERENCIA "NON PENSES NUN ELEFANTE ROSA, UNHA HISTORIA DE SAUDE MENTAL" a cargo de Antía Yáñez no Club FARO. / FDV

-Sinala no peche que o camiño para esta novela foi longo por mor das súas inseguridades.

-Son unha persoa con moitas dúbidas sempre pero falaba de que é a miña terceira novela para adultos. Coa primeira, foi como agardar a ver que acontecía porque non tiña nin expectativas nin practicamente lectores. A segunda presentaba un tema que eu controlaba moito polo que me sentía segura; pero este terceiro polo que se alguén me criticaba tiña que equilibrar o de non estar segura polo tema (escribiuno antes de quedar embarazada) e polas expectativas. Tiña medo a defraudar as expectativas.

-Estivo durante moitas semanas entre os libros máis vendidos en galego e o ano pasado estivo entre os dez máis vendidos en Xerais.

-Iso sorprendeume. Saiu en novembro e en decembro xa estaba entre os máis vendidos da editorial. A parte negativa é que me desbanquei a min mesma xa que «Non penses nun elefante rosa» quedou de noveno.

-Vostede no arranque apunta que non debemos gastar enerxías en mudar as cousas.

Sempre hai que loitar pero sendo conscientes de que non depende só de nós. Se algo me parece inxusto, sinto que teño que salientar esa inxustiza pero o mundo non o vou mudar eu soa. O cambio nunca se produce por unha soa persoa.

-A historia sitúanos nun futuro no que cambiou todo... Fala da caída das nacións que se converten en macrotransnacións, pasaron polo racionamento dos recursos básicos, catástrofes climáticas...

-O futuro xa está aquí porque Elon Musk está moi forte.

-... En canto ás mulleres, son consideradas na súa función para o pracer sexual do home ou como enxendradoras. Ese é un risco que corremos agora aquí e que noutros países xa teñen.

-Creo que temos os ollos pechados pensando que isto pasa moi lonxe. É un sistema social cara onde nos diriximos: o sistema do capitalismo sen límites, das persoas que cren que cos cartos poden comprar todo. Centreime no corpo das mulleres porque son os corpos máis explotados. Tamén pensaba na compra de órganos. De momento, está prohibido pero dentro de nada comezarán a dicir que as persoas somos libres, que podemos facer co noso corpo o que queiramos e que se queremos vendelo todo ou en parte podemos. Ese é un dos argumentos que se utiliza para a prostitución.

-Detúrpase a palabra liberdade.

-Si pero iso xa existe agora. O noso sistema de crenzas vén determinado pola sociedade na que nos criamos e as nosas decisións están baseadas nese sistema. Para ser diferentes, teriamos que crear outro tipo de sociedade.

-A historia pon o foco na violencia contra a muller dentro da familia ou fóra. É un libro moi duro de ler, por veces hai que deixalo.

-Por iso, eu quería darlle un respiro a esas mulleres ao final. Si, é bastante duro o libro.

-Que proxectos ten entre as mans agora?

-Este ano imos sacar a segunda parte de «Be water». Xa está escrita, só queda o proceso de edición.

-Vostede é crítica co mercado literario galego.

-Non penso que o noso mercado sexa peor que outros. Moitas veces, aos que escribimos en galegos, se nos presupón un plus de reivindicación. Podo reivindicar cousas coas miñas obras pero non porque ao sistema literario lle falta iso. Aínda que o sistema literario galego é pequeno, é imposible ler todo o que se edita. Ten moitas eivas como outros sistemas de fóra pero vexo melloras.