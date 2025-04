«Cuando crees tener todas las respuestas, llega el universo y te cambia las preguntas»

La física cuántica Sonia Fernández Vidal (Barcelona, 1978) ha trabajado en el Centro Europeo de Investigación Nuclear (CERN) en Suiza y en el Laboratorio Nacional de Los Álamos en EE UU. En 2017, fue seleccionada por «Forbes» como una de las cien personas más creativas del mundo. Estudia el comportamiento de las partículas más pequeñas, los cuarks, y la frontera entre el mundo subatómico y el macroscópico. «Quedé atrapada por la física cuántica, como si fuese un agujero negro», reconoce. Ahora, en el Año Internacional de la Ciencia y Tecnología Cuántica, intenta contagiarla a las nuevas generaciones a través de la divulgación y libros como los de la saga «La puerta de los tres cerrojos».

-¿Qué es la física cuántica?

-La parte de la física que estudia el comportamiento de las partículas fundamentales, los cuarks, más pequeñas incluso que los átomos, y que son los ladrillos que nos componen a todos nosotros y al universo. Estas partículas se comportan de una manera distinta a las del mundo clásico al que estamos acostumbrados: pueden atravesar las paredes; seguir dos caminos distintos a la vez; estar vivas y muertas al mismo tiempo, como ese gato de Schrödinger; teleportarse... Son un conjunto de fenómenos que nos describe la física cuántica que están muy alejados de nuestra intuición. Pero parece ser que el universo se comporta de esta manera tan extraordinaria.

-Suena a ciencia ficción.

-Y de momento, todavía hay cosas que son lo son, por ejemplo, la teleportación, y aun así la teleportación cuántica ya se ha realizado experimentalmente. Ciencia ficción y ciencia siempre se han retroalimentado mutuamente pero sí, estamos a las puertas de que la ciencia llegue a muchas cosas que hoy son ciencia ficción.

-Si estamos formados por esas partículas subatómicas, ¿podríamos atravesar una pared?

-Imposible no sería, pero no es probable y este es un matiz importante. Estas partículas van perdiendo sus cualidades cuánticas a medida que aumenta su número en aquello que forman. No, por ahora no podemos atravesar paredes ni estar tomando el sol en las Bahamas y al mismo tiempo aquí, trabajando, porque entre el mundo cuántico, donde se comportan así estas partículas aisladas, al clásico, que es donde vivimos nosotros, hay una gran diferencia. Y esa frontera entre el mundo cuántico y el clásico aún no la conocemos bien. Pero sí sabemos que todas esas propiedades cuánticas, de algún modo, se vuelven clásicas a medida que van aumentando el tamaño y se van añadiendo factores como la temperatura ambiente, etcétera. De hecho, ese es precisamente uno de los grandes retos de los ordenadores cuánticos.

-¿Por qué?

-El ordenador clásico usa unos y ceros, bits de información. Un uno pasa corriente, un cero no pasa corriente. Y con unos y ceros va haciendo toda la computación que tenemos en los ordenadores que tenemos en casa. Sin embargo, un ordenador cuántico utiliza cúbits, bits cuánticos; usa unos y ceros, pero simultáneamente. Con la propiedad cuántica de que una partícula puede estar en dos sitios simultáneamente pueden hacer esos cálculos tan extraños y tan rápidos. Pero esos cúbits se vuelven clásicos muy rápidamente y este es uno de los hitos tecnológicos en los que se está trabajando hoy para conseguir operar con esos ordenadores cuánticos.

-¿Qué innovaciones nos esperan, entonces?

-Si ya estamos sorprendidos, por ejemplo, con la inteligencia artificial y los avances que está dando, imagínate cuando colisionen estas dos grandes áreas de conocimiento y tecnología: un ordenador cuántico más la inteligencia artificial. Puede ser ya la bomba.

-¿Cómo se aplica la física cuántica a nuestro día a día?

-Estamos rodeados de lo que llamamos primera revolución cuántica. Desde que en 1900 se desarrolló la teoría cuántica y todas las tecnologías que se han venido desde entonces, nos hemos beneficiado de la física cuántica. Los transistores que están en los chips funcionan gracias a la física cuántica; los leds; los láseres; toda la electrónica de hoy: el teléfono, el ordenador…; cualquier aparato digital funciona gracias a la física cuántica, las resonancias magnéticas, el microondas, el sistema global de telecomunicaciones...

-¿Nos permitirá conocer cómo funciona en realidad el universo?

-La historia de la ciencia ha ido sufriendo cambios de paradigma. Los seres humanos siempre nos hemos preguntado cuál es el sentido del cosmos y cómo funciona, y, poco a poco, todas las revoluciones científicas nos han ido ampliando un poco más el conocimiento de este gran universo en el que vivimos. Pero la física cuántica no es la última respuesta, ni mucho menos. Estoy convencida de que habrá científicos, que quizás son niños hoy, que nos harán dar otro paso más, quizás con otro cambio de paradigma más allá de la física cuántica. Cuando crees que tienes todas las respuestas, llega el universo y te cambia las preguntas.

-¿Cómo podemos despertar la vocación científica, especialmente en las mujeres?

-Parece que se había logrado bastante equidad en matemáticas, física... pero los estudios parecen indicar que vuelve a haber esa diferencia. Es cierto que estas carreras pueden parecer muy complicadas y que la manera en que las enseñamos tampoco es siempre la más atractiva. No usamos uno de los grandes dones de la ciencia, que es su capacidad de darte contexto: qué hacemos aquí, cuál es la razón del cosmos... preguntas que nos hacemos desde la noche de los tiempos. Si abriésemos más las miras a la hora de estudiar ciencia, si usáramos ese contexto, cobraría vida, captaría el interés de la gente. Tenemos aún algunos retos para transmitir la ciencia correctamente, ya desde las escuelas.

-Tiene varios libros dirigidos al lector infantil y juvenil en los que explica la física cuántica. ¿La literatura es una buena herramienta para acercar la ciencia a las nuevas generaciones?

-Es una buena herramienta no sólo para transmitir conocimientos, sino también para romper esos bloqueos, esos miedos que muchas veces nos paralizan. Los libros de «La puerta de los tres cerrojos» te introducen en un mundo de fantasía, pero que se basa en fenómenos de la física cuántica. Es una manera mucho más dulce de entrar, da menos miedo. Muchas veces pensamos: «Si es un libro para niños probablemente yo también podré adentrarme en ese mundo sin mucha dificultad».

-¿Falta cultura científica?

-Santiago Ramón y Cajal ya decía: "Al carro de la cultura española le faltan las ruedas de la ciencia". Y es muy necesaria y para mí, esencial, sobre todo en la época en la que nos estamos moviendo. Hemos basado nuestras sociedades, nuestra civilización en unas tecnologías que cada vez avanzan más rápido. Pero, además, dependemos de ellas. Depender de unas tecnologías que avanzan tan rápidamente y cuyo funcionamiento desconocemos es una mezcla explosiva. Nuestros hijos van a tener que tomar decisiones importantes sobre sus vidas que están totalmente relacionadas con esas tecnologías. Y si solo cuatro personas saben cómo funcionan, esas serán quienes decidan y sabemos por la historia que eso nunca ha sido bueno.

-La Luna se está alejando de la Tierra 3,5 centímetros cada año. ¿Esto que supone?

-Es una noticia triste en realidad porque a la Luna no solo le debemos los poemas y las baladas, sino también nuestra supervivencia. El eje magnético de la Tierra está inclinado unos grados. Esa inclinación, por ejemplo, en Marte, que no tiene un satélite grande como el nuestro, oscila constantemente, y pasa de temperaturas extremas con cada una de estas oscilaciones. En cambio, en la Tierra lo tenemos bastante estable precisamente gracias a la existencia de la Luna. Por lo tanto, si al final la Luna va alejándose de nosotros hasta que llega un punto que nos abandone, supondrá unos cambios drásticos para nuestra supervivencia, pero aun así estamos hablando de mucho, mucho tiempo.

-¿La realidad existe o esta depende del observador?

-Una de las cosas más peculiares que tiene la teoría cuántica es la relación entre qué es la realidad cuando estamos observando y cuándo no. Los físicos clásicos, hasta finales del siglo XIX, creían que sus leyes matemáticas que describían el universo lo describían en sí mismo, que esa última verdad estaba escrita en esas ecuaciones. Sin embargo, los físicos actuales sabemos que no es así, sino que lo que tenemos es un conjunto de datos de nuestras observaciones, pero no sabemos exactamente cómo es el mundo antes de que hagamos esas observaciones. Si tuviese que escoger una línea filosófica para esta física moderna, me decantaría más por la de Platón, haciendo la alegoría al mito de la caverna, en la que planteaba qué sucedería si pusieses a unos seres humanos desde el nacimiento en esa cueva, y en vez de ver objetos reales en tres dimensiones, simplemente viese las proyecciones de las sombras de esos objetos reales. Para esos seres humanos, esas sombras en dos dimensiones serían la realidad. Yo creo que los científicos, básicamente, vemos esas sombras y las interpretamos con nuestras ecuaciones, pero somos muy conscientes de que todavía no llegamos a esa realidad. Me preguntaba si la física cuántica sería la última teoría y yo creo y sé que no lo es. Al fin y al cabo, nuestros modelos matemáticos trabajan en esas sombras, en esas interpretaciones que hacemos sobre el universo.

-La serie «Big Bang» ha dado a conocer al público en general la teoría de cuerdas. ¿Qué nos viene a decir esta teoría?

-Esta teoría de cuerdas es una de las teorías que han nacido precisamente para suplir una de las carencias que tiene la física moderna. La física moderna se basa en dos pilares fundamentales: la teoría cuántica y la teoría de la relatividad. La teoría cuántica, como decimos, nos describe lo más microscópico del universo, mientras que la teoría de la relatividad nos describe las cosas más grandes: cómo se mueven las galaxias alrededor del cosmos. Sin embargo, son dos teorías que no se llevan bien. Si las leyes de la física se tienen que cumplir siempre, es decir, la teoría de la relatividad se cumple siempre y la de la teoría cuántica se cumple siempre, resulta que tenemos dos «siempre» distintos. Es decir, no podemos trazar una línea recta entre la teoría cuántica y la de la relatividad o todavía no se ha encontrado esa ecuación, una fórmula que describa todo, desde las partículas más pequeñas hasta los movimientos de las galaxias. Una de las propuestas para unificarlas es la teoría de cuerdas, que dice que las partículas, en vez de ser esas bolitas que imaginamos, están basadas en cuerdas. El universo estaría hecho de esas cuerdas y dependiendo de cómo vibran surge una partícula u otra. Sería como cuando tocas un violín: dependiendo de donde pones el dedo sale una nota u otra. La teoría de cuerdas sería como una sinfonía cósmica en la que todo el universo está hecho de estas cuerdas y en función de como vibran surge una realidad u otra. Pero es más una hipótesis que una teoría porque no se ha podido validar experimentalmente. Necesitaríamos aceleradores con una energía muchísimo más elevada de los que tenemos, por ejemplo, en el CERN, para poder ponerla a prueba.

-¿Cuándo descubre que quiere ser científica?

-Ya desde muy pequeña quería serlo. Mi padre era profesor en mi escuela y siempre tenía que esperar a que acabara y lo hacía en la biblioteca. Una vez cayó en mis manos un libro de biografías de científicos: Einstein, Pasteur, Curie… y me asombró lo que hacían. También era muy preguntona, quería saber el porqué de todo y cuando hice Física en el instituto pensé: este es el área de conocimiento que me ofrece todas las respuestas a cómo funciona el universo y decidí enfocarme hacia la carrera de Física. Con la física clásica tenía esas fórmulas que lo describía todo tan bien y llega la física cuántica y empieza a decir todas estas cosas tan extrañas. Fue como si un reloj suizo, que era mi idea del universo, saltara por los aires. Quedé absolutamente atrapada en la física cuántica como si fuese un agujero negro.