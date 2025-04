Amor y suspense: la receta perfecta

Suspense, mentiras, acción y un amor inesperado son los ingredientes de La chica de las magdalenas, la sexta novela de Noelia Rodríguez (Mos, 1983), que presenta su nuevo lanzamiento esta tarde, a partir de las 19.30 horas, en la Librería Librouro, donde estará acompañada por la también escritora Andrea López. También se presenta el 11 de abril en El Rincón de Nubia, en Gondomar.

En esta ocasión, La chica de las magdalenas vuelve a estar encuadrada dentro del género de novela romántica, aunque tiene también «un punto de thriller, de suspense». «Añade una historia subyacente para encuadrar el romance en sí», especifica la autora, que apunta que esta novela surgió tras un comentario de su lectora cero: «Me hizo una muy buena crítica sobre un aspecto de Nunca es mañana (su novela anterior), ella creía que aún podía hacerlo mejor. Así que me piqué, convencida de que, efectivamente, podía hacerlo mejor».

«Hoy en día la literatura es casi de consumo rápido, hay que llamar la atención desde el primer momento», dice sobre su decisión e crear una novela en la que «salta la chispa al momento». La intención de Noelia Rodríguez era, de este modo, que el lector se quede «atrapado desde las primeras páginas».

«El amor llega cuando menos lo esperas» es una de las frases que aparecen en la contraportada de la obra. «El amor es así, cuantos más impedimentos le pones parece que más quiere crecer, y es la historia que se desarrolla entre los protagonistas, Beca y Filip», reflexiona.

«Una de las cosas que me suelen decir mis lectoras es que escribo sobre historias que les pueden pasar a ellas, y me gusta también contar este tipo de historias, que a veces pueden ser clichés, pero funcionan porque la vida también es así», subraya. «Las lectoras, y digo lectoras porque, aunque lo puede leer cualquiera, me dirijo a un target mayoritariamente femenino, se enamoran de aquello que creen que puede pasarles».

Recetas

Para crear el universo de esta nueva novela, Noelia Rodríguez confiesa haber tenido que recurrir a internet para buscar información sobre repostería («la cocina no es mi fuerte», bromea), además de tener que buscar asesoramiento también sobre el mundo de la informática. «La trama tiene un punto policíaco, también de misterio, y habla sobre secuestro de datos, hackers informáticos...», avanza.

Futuros lanzamientos

En esta ocasión vuelve a apostar por la autopublicación. «Una vez que te lanzas a autopublicar, yo creo que con un libro no haces nada, tienes que tener varios en autopublicación para ganar mercado», apunta. «Yo no me cierro puertas con nada, ni digo que una cosa sea mejor que otra, pero ahora que he empezado con la autopublicación mi idea es seguir con algunos libros más», destaca. «Yo tengo otro trabajo, soy abogada y me dedico a ello a diario, y mi idea en este momento es llegar a un público cada vez mayor, ya dentro de un tiempo se verá».

Y mientras se centra en el lanzamiento de este nuevo título, ya trabaja en lo próximo. «La chica de las magdalenas tiene varios personajes femeninos secundarios y habrá una novela basada en uno de ellos», anuncia.

Pero antes, «si todo va bien», tiene previsto relanzar Involución, (una novela distópica que lanzó en 2019 con Toromítico, de Almuzara) y que volverá a salir «revisada y con su segunda parte».