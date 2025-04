Una víctima de la dana: "La muerte de mi suegra fue casi en vivo. Su cuidadora se salvó de milagro porque el agua en su casa llegó a dos metros y medio"

Salvador Baixauli, vecino de Catarroja, perdió a su suegra de 91 años en la barrancada del 29 de octubre. Esta mañana ha querido compartir su historia tras comparecer ante la jueza que instruye los efectos de la dana y los 228 fallecimientos, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, Nuria Ruiz Tobarra, que sigue tomando declaración a familiares o testigos de las 228 víctimas mortales. Baixauli comparece con la esperanza de que "con mi declaración y con la del resto de de personas afectadas, esto al final sirva para algo".

El vecino de Catarroja ha relatado a la jueza y a los periodistas que su suegra falleció "el mismo día 29 sobre las 19.30 de la tarde. Aún no se había dado la alerta. Una ola entró y reventó las paredes de las casas de al lado. La tapó casi de golpe. La cuidadora que estaba con ella se salvó de milagro. Porque no la pudo subir a la terraza. La muerte fue casi en vivo porque estábamos hablando con la cuidadora Sandra y le decíamos: Ahí no suele entrar el agua. Aunque intenta subirla en alto, que no va a pasar nada. A los diez minutos volvimos a llamar y mi suegra ya se había ahogado. El testimonio es muy triste. No lo hemos superado aún".

La mujer fallecida tenía 91 años y la movilidad reducida.Nadie se merece morir de esa manera y sin haber avisado, ni tener ningún tipo de noticia ni nada". Ni siquiera pudieron bajar desde su casa a la vivienda de su suegra. "Es que ni siquiera pudimos bajar. Yo vivo en un cuarto dos calles más allá y veía los coches pasar con gente dentro pidiendo auxilio. '¡Socorro! Socorro!' Y vi ahogarse a dos chavales al lado de una verja y al lado de la avenida de la Rambleta". Al trauma de las pérdidas humanas y de las imágenes dantescas que presenció Baixauli suma las materiales. "Perdí mis dos coches. La casa de mis padres, que está totalmente destrozada. No tengo parking, no tengo ascensor. Sigo subiendo a cuarto piso las bolsas a pie todos los días. En fin, estamos viviendo lo que estamos viviendo la mayoría de los vecinos de la comarca".

De aquel día, Salvador Baixauli ha relatado que todo se produjo "entre las 19 y 19.30 horas de la tarde que estábamos hablando de que el barranco se había salido. Yo ya no pude puedo sacar los coches. A la cuidadora de mi suegra le dijimos que en la calle donde está la casa, en las lluvias de 2002 o 2004, que fue la última vez que salió el barranco en casa de mi suegra entró un palmo de agua. La gente del pueblo sabe qué calles son las que están un poco más altas y donde pasa o no pasa, en circunstancias normales, por donde sale el barranco, pero no que el barranco venga totalmente desbordado, con un caudal impresionante".

"En casa de mi suegra entraron dos metros 20 de agua. Está la raya allí, que no la voy ni a tocar cuando arregle la casa para que se vea que hasta aquí llegó la riada del 2024". Una jornada que nunca olvidarán: "Fue casi en vivo. Estábamos hablando con la cuidadora Sandra y le decíamos: 'No suele pasar nada. Estate tranquila'. Pero a la siguiente llamada ya nos dijo: 'Ha entrado una ola muy fuerte. La abuela se ahoga, la abuela se ahoga'. Y nosotros sólo pudimos decirle: Sandra, súbete arriba, Sandra".

Tras estas angustiosas llamadas, el vecino de Catarroja ha relatado que "a los diez minutos se cortó. Se fue la luz. Ya no pudimos hablar con ella hasta el día siguiente por la mañana, a las 05 horas, que bajamos como pudimos, con una linterna, nos metimos en la casa. La llamábamos pero no nos contestaba. Y apartando muebles ya vi a mi suegra en el suelo ahogada, con todos los muebles encima. La cuidadora nos contestó: 'Estoy arriba'. Había pasado toda la noche arriba ella y mi gato que se salvó también... Y ya nada, nos la llevamos de allí a casa y, a partir de ahí pues bueno, a esperar que viniera la Guardia Civil, el atestado, limpiar la casa..."