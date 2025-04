«Tanxugueiras sigue pero me apetecía buscar nuevos caminos»

Tanxugueiras prosigue con su gira y también con la composición de nuevos temas ante la previsión de sacar nuevo disco a finales de año o principios del próximo. Como proyecto paralelo la ‘tanxugueira’ Aida Tarrío firma proyecto con el músico y productor Raúl Refree: Gala i Ovidio. El primer EP –con letras y composición de ambos– ya se puede decantar en las plataformas y el segundo se embotellará en días, listo para su consumo. Hablamos con ambos artistas que se conocieron e idearon esta travesía en una residencia artística en Mariñán, Galicia. «A partir de ahí, supimos que nuestros caminos tenían que seguir juntos. En este caso, en lo musical», resalta Tarrío. De momento, no realizarán conciertos para presentarlo.

-Raül, ha sido productor del último disco de Rodrigo Cuevas, «Manual de cortejo» (Premio Nacional de Músicas Actuales); también de trabajos de Silvia Pérez Cruz o Fermín Muguruza y Rosalía. ¿Por qué este dúo especial con Aida?

-Alguien que cante bien, que tenga una voz bonita, significa muy poco para mí. Me fijo más en la emoción profunda que siento cuando toco con alguien. La conexión y emoción que sentí tocando con ella fue muy grande. Cuando escucho su voz se me desata algo internamente.

GALA i OVIDIO son Aida Tarrío (de Tanxugueiras) y Raül Refree. / Beto Pinto

-¿Por que Ovidio i Gala?

-Raül: No queríamos poner nuestros nombres, sino que el proyecto llevase uno propio. Las colaboraciones se entienden como algo a corto plazo y Aida más yo queríamos un proyecto que durase en el tiempo. Por eso, buscamos un nombre para el grupo. Un día buscando a Rosalía de Castro encontré que había tenido dos mellizos, Gala y Ovidio.

-Usted es catalán. ¿Cómo llegó a Rosalía de Castro?

-Rosalía de Castro es internacional. No tengo un recuerdo claro de haber llegado a ella de alguna manera. Sí que es cierto que tengo amigos que me han recomendado obras suyas a lo largo de los años.

-El título es curioso, «Un final»

-Aida: Raül dio la primera idea. Él pensó que este grupo que empieza de cero podía presentarse con la antítesis de un final que es un principio. Ese bucle y juego nos pareció interesante. Me parece gracioso empezar algo con un título que semeja ponerle fin.

-Además la idea de final está presente en las letras.

-Raül: Las canciones –que llevan dos años grabadas aunque las terminamos hace un año– narran finales que son principios: cuando acabas una relación, cuando echas de menos a alguien y ya no está... De alguna manera son finales que significan una nueva manera de encarar los años que vienen.

GALA i OVIDIO, con Aida Tarrío y Raül Refree. / Beto Pinto

-Con ese título, Aida, imagino que hubo fans de Tanxugueiras que pensaron que se desvinculaba del grupo.

-Un artista puede estar en diferentes proyectos sin dejar de lado ninguno. Obviamente con Tanxugueiras seguimos y estamos a tope con el nuevo proyecto; pero mi carrera no se limita solo a Tanxugueiras. Ellas están encantadas con esto; estamos todas a una y apoyando unas los proyectos de las otras.

-A lo mejor necesitaba explorar unas nuevas sonoridades.

-Aida: Sí, es la necesidad personal de un crecimiento individual... Sí, se trata de experimentar, de buscar nuevos caminos. Me apetecía buscar nuevos caminos además de los que ya tengo. Dentro de nada, sacaremos un segundo EP. Es muy diferente al primero, presenta nuevas sonoridades. Saldrán con vídeos en acústico de varios temas. En días, lo anunciaremos.

-Pero con el primer EP renunciaron a hacer vídeos...

-Raül: Estáis acostumbrados a una dinámica de la industria musical que no queremos seguir. Parece que se ha estipulado una única manera de hacer las cosas. Con Gala i Ovidio no tenemos ninguna prisa. Nos apetece ir a un ritmo pausado. No tenemos prisa por que este proyecto crezca rápido. Vamos haciendo según sentimos. En Gala i Ovidio no ponemos pretensiones comerciales sino artísticas.

-¿Qué pueden adelantar del segundo EP, seguirá la senda de lo tradicional gallego?

-Aida: Yo creo que se desliga un poco de lo tradicional. Salió de una forma natural. Con mi voz también salí de mi zona de confort de cantareira para llegar a otros sitios. Es todo muy ecléctico.

-En «Aluméame» el trabajo vocal está muy cuidado y te taladra emocionalmente.

-Aida:Es el único tema tradicional puro que conservamos de todo el EP. Es tan bonito que nos parecía obligado grabarlo. Lo tocamos en Mariñán. Lo llevo cantando desde pequeña y le tengo mucho cariño. Cantarlo de esta manera me sacó de mi zona de confort. Es un tema experimental y el final es como si fuese hablado. Quedó muy bonito. Es algo muy especial.