A Real Academia Galega de Belas Artes encomia a figura do creador Isaac Díaz Pardo

A Real Academia Galega de Belas Artes (RAGBA) homenaxeou onte nas celebracións do Día das Artes Galegas 2025 ao pintor, ceramista e creador Isaac Díaz Pardo. O académico de número da Sección de Artes da Imaxe e fillo do homenaxeado, Xosé Díaz Arias de Castro, pronunciou a laudatio «Isaac Díaz Pardo ou as formas que xorden da memoria», un emotivo discurso sobre a súa traxectoria vital e creativa.