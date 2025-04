Policía Nacional advierte: si recibes un SMS con una multa de la DGT, esto es lo que debes hacer para evitar la estafa

La Policía Nacional ha alertado a través de sus redes sociales sobre una nueva modalidad de estafa en auge que utiliza como excusa una supuesta multa de tráfico para robar datos personales y bancarios a los ciudadanos.

"Si tú también has recibido este mensaje, debes saber que es fraudulento y no te lo ha enviado la Dirección General de Tráfico", advierte una portavoz del cuerpo en un vídeo publicado en TikTok. En él, la agente explica que el mensaje incluye un enlace que redirige a una web falsa con un diseño similar al de la DGT. El objetivo es que la víctima introduzca sus datos bancarios para pagar la supuesta sanción, lo que podría facilitar el robo de su dinero e información sensible.

La propia Dirección General de Tráfico (DGT) ha advertido también de esta campaña fraudulenta, en la que los delincuentes utilizan mensajes de texto para suplantar la identidad del organismo y generar confusión entre los conductores.

Los SMS suelen incluir frases como "Multa por exceso de velocidad (30 km/h) 50 euros" junto a advertencias como "paga a tiempo para evitar acumulación", pero tanto la DGT como la Policía Nacional insisten en que las notificaciones de sanciones nunca se envían por SMS ni por correo electrónico.

¿Qué hacer si has recibido un SMS de la DGT?

Si has recibido un SMS con estas características, lo más recomendable es no pulsar en el enlace y eliminarlo de inmediato. Si por error has pulsado en el enlace y has introducido tus datos, te recomendamos que te pongas en contacto con tu entidad bancaria lo antes posible para informarles de lo sucedido y que cancelen tu tarjeta de crédito o débito. También puedes presentar una denuncia ante la policía.

¿Cómo evitar ser víctima de smishing?

Para evitar ser víctima de smishing, es importante seguir estas recomendaciones:

Desconfía de los SMS que te solicitan datos personales o bancarios.

No pulses en enlaces que no conozcas o que provengan de remitentes sospechosos.

Verifica la URL del enlace antes de pulsar en él.

Instala un antivirus y un antispam en tu dispositivo móvil.

Mantén tu sistema operativo y las aplicaciones actualizadas.

¿Cómo notifica la DGT las multas?

La Dirección General de Tráfico notifica las multas de tráfico de las siguientes maneras:

Por correo postal: la multa se envía al domicilio del titular del vehículo.

la multa se envía al domicilio del titular del vehículo. Por notificación electrónica: la sanción se envía a la dirección de correo electrónico del titular del vehículo, siempre que este se haya dado de alta en el sistema DEV (Dirección Electrónica Vial)

Además siempre se puede acudir a la propia Dirección General de Tráfico, a su web, para saber cómo actuar. Su sede electrónica es bastante accesible y sencilla.