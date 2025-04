"Síntome menos impostor como escritor de versos"

A filla de Lucrecia (Belagua) conta a peripecia de dúas mulleres sinaladas pola xustiza e a loita por sobrevivir nas estremas. O seu autor, Xabier Paz, presenta hoxe na biblioteca da EMAO de Vigo, a partir das 19.30 h., a súa nova obra. Estará acompañado por Irene Felpeto e por Edurne Baines (editora do libro).

—Pódese cualificar esta obra como unha novela de ficción histórica?

Non me gusta moito falar de novela histórica, porque hai unha idea dominante de novela histórica arrimada aos best sellers, e non ten que ver exactamente con iso. Inevitablemente, se falas dun período pasado, é histórico, pero ata aí. Eu estou falando de interculturalidade, que iso non é histórico, iso é contemporáneo.

—Como nace a idea de retratar a Lucrecia a través da súa filla Alba?

Eu non teño redes, non teño móbil, pero son adicto a internet. E atopei a figura histórica documentada de Lucrecia de León, que nace en Madrid en 1567. Era unha moza soñadora e dous clérigos transcribiron os seus soños e os empregaban como arma política contra Felipe II. Pareceume fantástico. Ademais, esta moza foi procesada e condenada pola Inquisición e nos calabozos tivo unha filla. Aínda que ese é o miolo, a voz que comeza contando a historia, e remata, é a da filla, Alba. Eu son un escritor con pouca imaxinación, non sei inventar historias, e teño complexo de impostor —non na poesía, pero si na narrativa—. En realidade eu escribo para encher a miña ignorancia. E como non sabía nada deste tema, empecei a documentarme, a ler...

—E como se equilibra a fidelidade histórica coa ficción?

Sempre me pasa igual. Non sei cal é o mecanismo psicolóxico polo cal chega un momento que me invento, ou me veñen figuracións, ideas, situacións, que non están documentadas, pero que pertencen a esa historia. A historia de Lucrecia, a súa nenez, o proceso, a condena..., todo iso está documentado, pero iso é como un fermento, non sei o que vai saír de aí. Eu documéntome e, a partir de aí, van aparecendo cousas.

—Por exemplo?

Atopeime con Granada naqueles anos, co esmagamento da cultura mourisca... E esa é a historia, a historia dunha muller posta nas marxes da sociedade, condenada, proscrita.

—Por que di que é unha novela "vitalista"?

Porque Lucrecia decide saír adiante, intenta saír adiante. A través de que? En parte, de saberes femininos. Ela exerce de parteira, o que me da a ocasión para informarme de como era a cousa xinecolóxica daquela. E, unha vez máis, se repite a historia dos homes saqueando os saberes femininos. En realidade, é unha novela enteiramente de mulleres.

—Que imaxe daquela época hai no libro?

Por un lado, a invariante histórica do maltrato e o absurdo desta civilización misóxina que arrastramos de forma incomprensible. Por outra banda, a interculturalidade, o choque de culturas que se resolve esmagando unha, esmagando o diferente.

—Temas vixentes hoxe en día.

Si falas de violencia contra a muller, de mala avinza entre diferentes culturas, de esmagamento cultural, de supremacismo... Hoxe non se queiman persoas, mátanse con mísiles... Varía a técnica, pero non a deshumanización que está detrás.

Xabier Paz, nas inmediacións do MARCO de Vigo. / Marta G. Brea

—É interesante mergullarse no pasado para entender o que ocorre no presente?

Eu son un pouco escéptico, porque a trampa é mimar o ego. O ser humano, sen os demais, non ten sentido. Ademais, somos o que somos, eu desde logo me sinto así, gracias ás mulleres. Senón que sería? Non podo imaxinarme a débeda que teño eu coas mulleres da miña familia, das que coñecín.

—Como evolucionou a súa narrativa?

Toda arte é impostura e artificio, pero nese paradoxo síntome menos impostor como escritor de versos. Na poesía son máis eu, aí estou eu retratado. En cambio, na novela escribo cunha intención entre fachendosa e naíf de querer encher ocos no sistema literario galego, de falar de cousas que eu considero importantes, cultural e literariamente, e que non existen.

