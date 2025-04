Óscar Rosa: «La de detective privado es una profesión con mucho futuro»

Probablemente el símbolo de Sherlock Holmes sea uno de los más reconocidos en el mundo junto al de Coca Cola y a Mickey Mouse, sin embargo poca gente tenga una idea real de a qué se dedica un detective privado y cómo realiza su trabajo. En España hay solo 1.500 personas que se dedican a este oficio, «una profesión con mucho futuro», según aseguró ayer en Club FARO Óscar Rosa, detective privado y autor del libro «De Baker Street al Paseo de la Castellana. Historia y servicios de los detectives privados» (Ariel).

Presentado y entrevistado por el periodista Óscar González, Rosa realizó un breve recorrido por la historia, apuntando que las primeras agencias son de mediados del siglo XIX en París y en España, de 1860 en Barcelona. «Ejercían de manera privada temas de la esfera privada con discreción», como por solicitar informes de moralidad de un futuro yerno o nuera, o averiguar si alguien del servicio doméstico era fiable.

En la ficción, «la palabra detective funciona como si tuviera magia» y se han formado estereotipos como el colaborador de la policía, en películas americanas, el policía retirado que forma su agencia o las aseguradoras que tienen sus propios investigadores particulares. Todos son erróneos. «Ni llevamos pistola ni podemos investigar asesinatos, tampoco es un trabajo peligroso», aclaró. Tras mencionar personajes ficticios como Sherlock Holmes, Sam Spade (de ‘El halcón maltés’), Philip Marlowe (de ‘El sueño eterno’) o la Señora Fletcher (de ‘Se ha escrito un crimen’), mencionó a ‘El clavo’, novela de Pedro Antonio Alarcón publicada en 1853 como la primera que puede considerarse de género detectivesco en España. En el teatro a finales del siglo XIX había sesiones vermú de compañías especializadas en dramas policíacos, al igual que las radionovelas narraban las investigaciones de personajes como el detective Paco Ruiz.

Respecto a la iconografía, el ojo que todo lo ve empleado por la agencia norteamericana Pinkerton, que llegó a tener más empleados que el ejército, es uno de los símbolos que se asocia a la profesión, al igual que el hombre con una llave diseñado por Leonardo Caprioto. «También usamos imágenes e animales como el búho, el águila, el lince o el zorro, objetos como la pipa de Sherlock Holmes o la lupa, y, en los últimos años, símbolos relacionados con los ordenadores que transmiten modernidad».

España ha sido un país pionero en regular la profesión, en 1951, que en la actualidad exige tres años universitarios (lo ofrecen once universidades), pasar por la policía, por seguridad privada y cumplir una serie de requisitos para obtener la licencia. En cuanto a los servicios que suelen realizar en el ámbito de particulares, incluye un amplio abanico: investigar si un padre o madre con custodia compartida atiende bien a sus hijos, hábitos y prácticas de los hijos menores, infidelidades, informes de solvencia de un inquilino potencial. A nivel empresarial, lo más demandado son los posible fraudes por bajas de empleados, informes comerciales, de solvencia y hasta ciberestafas.

«He tenido que decir que no a clientes. Siempre tienen que tener un motivo legal para encargar una investigación. También hay límites legales y no podemos investigar ni whatsapps ni e-mails», señaló. Se refirió a algunos casos que llevó, como cuando descubrió que empleados de un centro para personas discapacitadas echaban de las camas a los residentes para dormir, cuando averiguó que un gran deudor tenía varios restaurantes o cuando una mujer de 50 años le pidió desde Islandia localizar a su padre, al que no conocía, pero éste se negó a tener un encuentro con ella.

El mayor de cuatro hermanos, todos ellos detectives privados y socios de una agencia fundada por su padre con sede en Málaga y otra oficina en Madrid, Óscar Rosa se formó en la universidad en Administración de Empresas con el objetivo de adquirir los conocimientos necesarios para contribuir a negocio familiar. La primera vez que se le despertó el investigador que lleva dentro fue en su trabajo como informador comercial, ya que antes de hacerse detective privado, en 2008, trabajó en Barcelona en las oficinas de Interpes en Cataluña. «Durante aquel periodo sentí la gran satisfacción que se obtiene haciendo una buena investigación basada en técnicas como la empatía y la elicitación -que se usa para preguntar y responder de un modo fluido-», señala.Es también profesor y escritor y fue colaborador docente en materia de investigación privada en la Universidad de Vigo entre 2007 y 2011. Ha publicado numerosos artículos especializados en libros colectivos sobre investigación privada y lleva años estudiando y divulgando la historia de los detectives en España. Imparte conferencias a nivel nacional e internacional y, desde 2022, mantiene el podcast Historias de detectives de verdad bajo el alter ego de El Loco del Fondo.