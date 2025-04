Isaac Díaz Pardo, o home que reavivou Sargadelos

A cerámica de Sargadelos coas súas creacións en branco e azul cobalto convertéronse nun símbolo de Galicia. O seu rexenerador no século XX foi Isaac Díaz Pardo, quen logrou que as creacións –tanto ornamentais como en xogos de café ou vaixelas– da firma entraran en practicamente todos os fogares galegos décadas atrás.

Para a xente máis noviña do país, de seguro a figura de Díaz Pardo será descoñecida, pero ata que faleceu no 2012 foi sempre un referente da defensa de Galicia e do galego.

A Real Academia Galega de Ciencias decidiu que el debía ser o homenaxeado este ano polo Día das Artes Galegas. Hoxe a RAGC ofrece unha homenaxe en Santiago, no Teatro Principal, e ás 19.00 horas. Conducirao a xornalista e escritora Rosa Aneiros. Falarán o presidente da Academia, Manuel Quintana; o conselleiro de Cultura, José López; a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; e o académico da RAGC e fillo de Pardo, Xosé Díaz Arias de Castro.

A perda de seu pai, asasinado tralo golpe do 36

Seu pai foi pioneiro no país en entrelazar creación artística e deseño coa produción industrial; ademais de poñer de novo en marcha Sargadelos, impulsou Cerámicas do Castro, o Laboratorio de Formas ou o Museo Carlos Maside máis fundou Edicións do Castro, entre outros moitos fitos.

Isaac Diaz Pardo, no seu estudio do Castro de Samoedo, 1947. / RAGC

Díaz Pardo naceu no 1920. Seus pais eran o artista Camilo Díaz Baliño e Antonia Pardo. «Foi un fillo da República», sinala Xosé Díaz. Cando aínda non cumprira os 16 anos de idade, deseñou carteis en favor do Si no plebiscito a favor do Estatuto de Autonomía para Galicia. Prepararía catro e axudaría a seu pai a redebuxar outros dous de Castelao.

A súa vida, en perigo

Ese labor e ser membro das Xuventudes Socialistas puntuaron para que tralo golpe de estado de 1936 estivese en perigo de morte. Seu pai foi asasinado e a familia da Coruña decidiu sacar a Isaac de Compostela agochado. Durante seis meses viviu en silencio social nun piso da cidade herculina.

Coa familia arruinada, tivo que traballar de diversos empregos ata conseguir unha bolsa para estudar en Madrid na Academia de San Fernando, onde conseguiu rematar os estudos de debuxo en dous anos en lugar dos catro estipulados.

CARTAZ da homenaxe a Díaz Pardo. / RAGC

Un excelente pintor

Na capital española, colleu fama de excelente pintor pero iso non lle facía feliz a pesar de traballar arreo en retratos. «El viña de onde viña, dunha familia de esquerdas galeguista. O golpe pola perda do pai foi brutal, tamén a posguerra. En Madrid e Barcelona expuxo nos mellores salóns pero decidiu volver a Galicia «canso de pintar a mulleres e fillos e fillas de ricos», lembra o seu fillo.

El quería «converter a súa arte nalgo máis divulgativo», que fixera algo pola sociedade galega. A súa xeira de emprendemento comezou no 1949 ao crear Cerámicas do Castro; no 1955 recibiría o convite para erguer na Arxentina a Fábrica de Cerámica de La Magdalena. Con Luis Seoane crearía o Laboratorio de Formas de onde xurdiría Sargadelos, o Museo Carlos Maside, Edicións do Castro que editou 1.500 libros, o Seminario de Estudos Cerámicos ou o Laboratorio Xeolóxico de Laxe.

Tributo a Fernando Calvet en Santiago

A Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) homenaxeou onte ao químico Fernando Calvet i Prats (Vilafranca del Penedès, Barcelona, 1903 - Barcelona, 1988) como «Científico Galego de 2025». O tributo ofreceuse a través dunha conferencia en Santiago. Calvet foi director científico do Instituto Bioquímico Miguel Servet, situado en Vigo, que extraía un fungo parásito do centeo para tratar diferentes doenzas.