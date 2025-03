«Hay que incrementar la participación en los programas de cribado»

En el marco del Día Mundial contra el cáncer de colon, que se conmemora hoy, 31 de marzo, Joaquín Cubiella, jefe de sección de Investigación del Área Sanitaria de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, gastroenterólogo y líder del Grupo de Investigación en Oncología Digestiva de Ourense, da las claves sobre este cáncer y habla de la importancia de la participación en los cribados para la detección precoz de este tumor.

– ¿Cuáles son las principales causas del cáncer de colon?

– Los principales factores de riesgo serían el estilo de vida occidental y también el envejecimiento de la población.

– ¿Existen factores de riesgo modificables?

– Todo lo que tenga que ver con modificar pautas dietéticas o asociadas a nuestro estilo de vida puede reducir el riesgo, pero que uno tome más lácteos, menos carnes rojas, evite el sedentarismo y la obesidad, no fume o no beba alcohol no implica que deje de participar en los programas de cribado. Todos los cambios hacia un estilo de vida más saludable son beneficiosos, ya no tanto por reducir el riesgo de cáncer de colon, sino porque vamos a evitar enfermedad cardiovascular y otras enfermedades asociadas.

– ¿Tiene un componente genético importante?

– Entre el 2 y 5 por ciento de los cánceres de colon se asocian a algún tipo de enfermedad hereditaria, principalmente el síndrome de Lynch, y a poliposis adenomatosas, que son menos frecuentes. Luego hay hasta un 15 e incluso un 20% de casos que están dentro de la categoría de cáncer colorrectal familiar. Aquí se conjugan dos cosas: causas hereditarias que tienen menor impacto que las formas hereditarias clásicas y el estilo de vida.

– ¿Cómo evoluciona la prevalencia en los últimos años?

– Tomando los datos del Observatorio de la Asociación Española contra el Cáncer, se puede ver que las provincias con mayor prevalencia son las más envejecidas: Ourense, Lugo, Zamora y León. No tenemos datos actualizados sobre el impacto que están teniendo los programas de cribado de cáncer de colon, pero se supone que han conseguido reducir su incidencia en las cohortes que están protegidas, entre 50 y 69 años, que son las que participan en los programas de cribado.

– ¿Se está detectando un aumento de casos en personas más jóvenes?

– En todas las cohortes de edad se incrementa la incidencia de cáncer de colon, porque eso tiene que ver con nuestro estilo de vida, claramente. Habitualmente se valora si se está incrementando en las cohortes jóvenes y la respuesta es que sí, se incrementa en todas las cohortes. Lo que pasa es que en las cohortes por debajo de los 50 años no se recomienda hacer un programa de cribado porque, así todo, el riesgo que tiene alguien con 40 años de tener un cáncer de colon es extremadamente bajo y los programas de cribado también conllevan riesgos. De hecho, el objetivo actual es ampliar la cobertura de los programas de cribado hasta los 75 años, donde el riesgo de detectar un cáncer es mucho más elevado.

– ¿Los esfuerzos se centran en aumentar la participación en las pruebas de cribado?

– Es la gran pelea. En Galicia, la participación en dichos programas se sitúa en torno al 52 por ciento. Nuestro objetivo sería que participase, como mínimo, el 65 por ciento de la población. Y, sobre todo, la que tiene más riesgo. La probabilidad de tener un cáncer de colon se asocia a la edad, pero los hombres tienen prácticamente el doble de riesgo que las mujeres. Y la cuestión es que la participación en los programas de cribado de cáncer de colon es superior en las mujeres, ya que están más acostumbradas a estrategias preventivas. El objetivo que tenemos que tener es incrementar la participación. Cuanta más población esté protegida, seremos capaces de reducir el impacto de esta enfermedad, que es el cáncer más frecuente, unidos hombres y mujeres, en nuestro país.

– ¿Qué opciones de tratamiento existen actualmente y cómo han mejorado en la última década?

– La buena noticia es que la mayor parte de los cánceres de colon se pueden curar. Pero, entre el 20 y el 25 por ciento de los pacientes que se han diagnosticado cuando tienen síntomas o el 4-5% en los programas de cribado tienen metástasis. En esos casos, la posibilidad de curación baja hasta el 20 o el 25 por ciento. En el resto de casos, la probabilidad de curación está entre el 70 y el 90 por ciento.

– ¿Cuáles son las opciones de tratamiento actualmente?

– La primera opción, obviamente, es eliminar el tumor. En muchos casos se podrá hacer con la endoscopia y, en la mayor parte de ellos, mediante cirugía; pero el tratamiento tiene que ir acompañado de otras opciones terapéuticas, como la radioterapia o la quimioterapia. También han aparecido muchos avances con la inmunoterapia, lo que pasa es que en el cáncer colorrectal se puede aplicar en muy pocos pacientes, en menos de uno de cada 20. En estos casos, la respuesta al tratamiento es espectacular.

– ¿Hay más avances?

– Yo creo que la inmunoterapia va a seguir avanzando. Alguno de los caminos que se están llevando a cabo es cómo intentar hacer sensibles los cánceres colorrectales con inmunoterapia. El tratamiento de las metástasis hepáticas también se está modificando, de tal manera que se está empezando a valorar, en casos muy seleccionados, la opción del trasplante hepático en pacientes con metástasis hepáticas que no se van a poder operar. En los pacientes con síndrome de Lynch, la inmunoterapia ha modificado todo el pronóstico, porque sus tumores van a responder siempre muy bien a este tratamiento. Además, en estos últimos años se está trabajando en la elaboración de vacunas para evitar la aparición de tumores en pacientes con síndrome de Lynch, pero es un desarrollo a muy largo plazo.