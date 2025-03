Tamar Novas: "En ‘8’ he cumplido mi sueño de trabajar con Julio Medem"

Tamar Novas es un actor gallego enamorado de Nueva York (acabó el maratón de allí en 2023 y al ayudar a un atleta desfallecido se hizo viral porque Mariah Carey reposteó la foto de ese momento) pero reluce cuando vuelve a su tierra natal, ya sea a Santiago para disfrutar la noche compostelana de San Juan (la cacharela de la Plaza del Matadero bien lo sabe) o para visitar la costa entre toma y toma.

Con Medem junto a Javier Rey

El pasado 25 de julio publicó en su cuenta de Instagram (141.000 followers) un retrato con Luis Tosar porque la palabra (pai)sano tiene algo de paternidad cuando se juntan dos intérpretes de dispar generación (1973-1986) y mismo idilio (el cine). Tamar Novas interviene en 8, película de Julio Medem ya en cartelera que narra el amor entre Octavio (Javier Rey) y Adela (Ana Rujas) en ocho fechas decisivas de la historia de España, entre 1931 y 2021. Hace un doble papel en tiempo dispar: pareja y padre de la mujer que vertebra la trama.

¿Cómo nace la conexión con Julio Medem para rodar 8?

Todo el mundo quiere formar parte de su cine y de sus historias. El primer contacto con la posibilidad de trabajar con él fue cuando estaba tomando café en una terraza, tranquilamente, y apareció como de la nada y me dijo: ‘Qué curioso que nos encontremos porque estoy intentando levantar un proyecto...’ Y entonces me habló de lo de 8 y de esta historia, de que había pensado en Javier (Rey) y yo para darnos un personaje a cada uno, y me alegró la mañana y el día. Sin embargo, creo que no fue hasta dos años después cuando lo retomamos, me lo volví a encontrar de la misma manera: me dijo que había conseguido levantar el proyecto y que me enviaba el guión esa misma noche. Yo pensé que era una forma de hablar, pero así fue, me mandó el guión, lo leí esa misma noche y me impresionó la posibilidad de estar en esa historia y de hacer esos personajes. Y desde ese día empecé a trabajar en ello.

Machado y las casualidades

Curioso, avejentado, interpreta a un maestro, lo que evoca su primera película, La lengua de las mariposas (1999), de José Luis Cuerda, y al docente encarnado por Fernando Fernán Gómez...

Yo creo que en las meigas, como buen gallego y cuando leí la primera línea del guión de Medem, en la portada había una frase: Una de las dos Españas: ha de helarte el corazón, frase que es de un poema de Antonio Machado, y yo recordaba que, claro, en mi primera película, La lengua de las mariposas, el tema del cainismo estaba presentísimo y lo que yo había leído en mi colegio, cuando hice una prueba para esa película, era un poema que hablaba del cainismo, el poema titulado Recuerdo infantil, de Machado, que aún lo tengo guardado en la memoria, y sí que vi ahí paralelismos entre la historia de nuestro país y lo que yo empecé a conocer con 11 años que es esta historia tan terrible que hemos vivido... Y la película de Medem arranca un poco antes, empieza con la llegada de la Segunda República, pero abarca mucho más. También es verdad que interpreto a un maestro republicano que tiene grandes contradicciones, que es una parte del personaje muy interesante.

Plano de la película '8', Ana Rujas a la izquuierda y Tamar Novas, actor nacido en Santiago, a la derecha. / Cedida

Hay cierto repunte de las tramas de época... ¿o lo parece?

A veces nos distanciamos de la realidad de muchas maneras, puede ser con ciencia ficción, o con tramas más documentales... Esta película tiene de original que relata varias épocas con estéticas muy diferentes, y aunque no diría que tenga un lenguaje naturalista, sí es verdad que el cine de Julio Medem tiene una carga poética enorme... A veces, a los creadores, volver a épocas pasadas les ayuda mucho a hablar de algo del presente, y esta película, que abarca casi 90 años de la historia compartida de dos personajes que conforman un universo común y un amor muy complejo, pretende ver cómo hemos llegado a este cuadro actual...

Su película predilecta

¿Título favorito de Medem?

Soy muy fan de Los amantes del círculo polar (1998), que creo que nos marcó a toda una generación, y que tiene algo muy vivo y muy mágico. Recuerdo ver luego Lucía y el sexo, La pelota vasca y descubrir sus primeras películas, Vacas, Tierra, que me parecen una maravilla. Julio Medem es un director que, da igual la película que haga, yo siempre le espero, algo que no pasa con muchos directores... Y he tenido la suerte de que una esperanza que tenía, un sueño, el de trabajar con él, lo he cumplido en 8.

Hace semanas, la Academia de Cine (Madrid) juntó en un coloquio a parte del equipo de ‘Mar Adentro’ 20 años después del Oscar de Mejor Película de Habla no Inglesa, ¿pervive la magia?

Aparte del orgullo inmenso de formar parte de esa película, en los recientes Goya, lo hablaba con Javier (Bardem), Lola (Dueñas) y Alejandro (Amenábar), ¡qué bien ha envejecido esta película! y... ¡qué suerte tuvimos de estar en ella! A mí me cambió la vida. Y luego están esos hilos invisibles que te reconectan otra vez, porque yo recuerdo esa época de forma muy vívida y han pasado 20 años. Ese encuentro, la verdad, fue muy interesante porque mucha gente joven y estudiantes de cine la vieron ese día por primera vez y fue muy emocionante ese coloquio; me puse muy nervioso, el que más, porque volver a verla me lleva a una época muy vulnerable y, no sé... muy inconsciente de esta profesión, que es algo que intento mantener, y que es la curiosidad.

A más gente le cambió la vida Mar Adentro, Federico Pérez Rey trabajó de filólogo en eaquel rodaje en Galicia, donde hizo un pequeño papel y, años después, se consolidó como actor...

Y además muy bueno...

Tamar Novas, a la izquierda, de pie, junto a Lorena Conde. Delante, Roberto Baltar e Inés Salvado, durante un ensayo de su colaboración con la Real Filharmonía de Galicia. / Xoan Álvarez (FDV)

¿Qué tal se sintió al actuar como invitado de la Real Filharmonía de Galicia el pasado enero en Santiago en la versión musicada den Peer Gynt, de Henrik Ibsen y Edvard Grieg, junto a Inés Salvado, con Roberto Baltar a la batuta y Lorena Conde en la dramaturgia?

Estoy muy agradecido a la orquesta y al equipo que se montó junto a la Real Filharmonía... Lo gocé muchísimo. Me acerqué con muchísimo respeto y, la verdad, el ambiente fue muy agradable, y creo que el público en Santiago lo agradeció. Creo que es una buena idea entremezclar lenguajes distintos.

Proyectos de 2025 en cine y televisión

¿Cómo viene el resto de 2025?

Tengo pendiente el estreno de la nueva película de Antonio Hernández (Parecido a un asesinato) y otra de otro de los directores con quienes también soñaba trabajar, Daniel Sánchez Arévalo, porque me gustó mucho en su día Azul oscuro casi negro, y tengo muchas ganas de que la gente vea su nueva película (Rondallas) y, ahora estoy rodando, entre Aragón y Madrid, una película llamada Caminando con el diablo, que es la ópera prima de Rubén Pérez-Barrena, una historia fascinante. Y al acabar, iré a Galicia para lo que para mí es un verano soñado, porque trabajar en Galicia en verano, lo digo con la boca pequeña, es como no trabajar. Estaré en Galicia para rodar la segunda temporada de Clanes. (Dicha serie de Netflix está producida por la firma gallega Vaca Films, dirigida por Roger Gual y coprotagonizada por la actriz Clara Lago).

Para concluir, ¿y esa foto reciente en sus redes donde aparece vestido de pollo?

Es el cartel de Chicken Jazz, un cortometraje de Imanol Ruiz de Lara ... Empezaremos ahora el recorrido por festivales y ojalá vaya bien. Habla de un trompetista muy bueno que tiene por ídolo a Chet Baker, y que dejó la trompeta hace años por cosas que le pasaron en su vida... Es una pelicula en la onda de Whiplash, hay también algo de Bergman... creo que ha quedado magnifico este cortometraje.