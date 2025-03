La absolución de Dani Alves, un terremoto contra futuras denuncias por violación

"Estamos peor que nunca"

Dos terremotos de calado se han dejado notar en los últimos días. El primero en Birmania, muy cerca de la frontera con Tailandia, que ha dejado un número de vícitmas aún indeterminado. El segundo hizo temblar la tierra a las 11 de la mañana del viernes, y el epicentro estuvo en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, pero los efectos se produjeron principalmente en las redes sociales. Fue la hora en que Dani Alves quedó absuelto de agresión sexual. Ese segundo seísmo no provocó daños físicos, pero, al menos en España, dejó una onda expansiva de profundo estupor y cabreo.

Su hubiera que buscar un mensaje para resumir el sentir general de quienes se sorprendieron y se apenaron por la decisión del TSJC de rectificar la condena inicial de cuatro años y seis meses de prisión podría ser el que escribió @KokoroMiss: "Ella contó siempre la misma versión, la discoteca activó el protocolo de violación, hubo un parte de lesiones, los amigos intentaron coaccionarla, nunca pidió dinero y la justicia le da la razón A ÉL. La absolución de Dani Alves es el reflejo de que estamos peor que nunca". En general, una abrumadora mayoría de usuarios de redes sociales, que por supuesto no son juristas, no entienden cómo puede ser que el tribunal vea inconsistencias en el relato de la supuesta víctima cuando fue el supuesto agresor el que cambió su versión en varias ocasiones.

Pero, además, hay muchos mensajes de ciudadanos y ciudadanas (sobre todo ciudadanas) preocupados por los efectos futuros que la decisión del tribunal puede tener en mujeres que sean agredidas y se planteen acudir a la justicia para defender sus derechos y castigar a su agresor. "Después de lo de Alves queda clara una cosa: si te violan gasta el dinero en psicólogos y no en abogados. Denunciar es inútil", escribió @CrisSnape. Para mucha gente, la credibilidad del sistema judicial ha sufrido un duro golpe.

'Emilia Pérez', en Filmin

No descubrimos nada nuevo si decimos que para ser un buen 'community manager' hay que tener agilidad, perspicacia y talento. Y no es tan fácil tener todas esas cosas, y por esa razón los que sí las tienen van tan buscados, porque tan malo es comportarse con una sosería que no despierte ningún interés como pasarse de rosca. Hay algunos, como el de Ryanair, que caminan siempre sobre la fina línea que separa el ingenio del insulto, pero tiene tanta gracia que a él normalmente se le perdona. Como el otro día, que un pasajero calvo se quejaba en X de que su asiento en un avión de Ryanair no tenía ventanilla, y por toda respuesta el CM de la compañía escribió: "¿Vuelo a Turquía?". Obviamente, hacía alusión a los trasplantes capilares. El mensaje tiene ya más de 25.000 retuits y más de medio millón de likes.

El viernes vio la luz otra de esas píldoras de brillantez, en este caso de Filmin. Se trata de un tuit de solo cuatro palabras, pero que tiene varias dimensiones de lecturas. El mensaje incluye una cita de la actriz Karla Sofía Gascón, que lleva meses en una montaña rusa en la que ha pasado al menos por las estaciones del éxito fulgurante, la acusación, la lapidación y el intento de redención, a cuenta primero de su papel de símbolo trans y después de sus tuits racistas. En una publicación de febrero de 2021, Gascón dijo: "Joder macho, si quieres ver cine de calidad Filmin es perfecto, siempre que tu idea de cine de calidad sea dormir".

¿Qué ha hecho ahora la plataforma que seguramente más gusta a los espectadores de filmes con gusto más refinado? Ha recuperado ese ataque para anunciar que, a partir de esta semana, ofrece a sus clientes la película 'Emilia Pérez', que es la que lanzó al estrellato a Gascón (y también la que la puso bajo los focos que luego, cuando se descubrieron sus cuestionables puntos de vista, la abrasaron).

Un kit de embutidos

Son tiempos interesantes, en el peor sentido de la maldición china apócrifa. Es verdad que, desde que Donald Trump volvió al gobierno de los Estados Unidos (y no parece una casualidad), cada día las noticias hablan de cosas insólitas o impensables hace solo unos meses. Y quizás por eso en los periódicos ha pasado casi desapercibido el anuncio de la UE de que los europeos deben ir preparando un kit de supervivencia con unas cuantas cosas básicas para poder pasar 72 horas incomunicados. Ya lo dijo hace unos días Ursula von der Leyen: "Si Europa quiere evitar la guerra, Europa debe prepararse para la guerra". Está todo muy interesante, sin duda.

La comisaria europea de Preparación y Gestión de Crisis e Igualdad, Hadja Lahbib, ha querido contribuir a la información y a la inquietud general con un extraño vídeo en el que explica qué cosas imprescindibles para sobrevivir lleva ella en el bolso. En un tono que parece de broma, y con unas imágenes que emulan a las de los 'unboxing' de productos, Lahbib va enseñando su particular kit, compuesto por unas gafas, la documentación, una linterna, cerillas, un mechero, una botella de agua, una navaja suiza con 18 herramientas (dice que es su "amiga especial"), medicamentos, "algo para comer" (en su caso, varias barritas y una lata), dinero en efectivo, un cargador y una batería para el teléfono, una baraja de cartas y una radio.

Como no se sabe si hay que reír o hay que llorar, la gente ha optado de momento por reír, porque siempre habrá tiempo para llorar. Y han proliferado las versiones alternativas al kit de supervivencia que propone la UE. La que ha tenido más éxito en las redes sociales españolas es un maletín lleno de productos cárnicos como salchichas, chorizo, panceta, hamburguesas o jamón. Hay incluso un fuet con forma de metralleta.

