Ponte ... nas Ondas! celebra 30 anos de historia coa festa da tradición

Ponte ... nas Ondas! está de celebración. Cumpre 30 anos de vida e aspira a moitos máis, e sempre co obxectivo de preservar a tradición porque «o futuro vai da man do pasado» e «a tradición non é veneración das cinzas, senón a transmisión do lume». Así se dicía no programa de catro horas con que o mércores esta asociación cultural e pedagóxica celebraba o seu cumpreanos.

Alumnos de tódalas etapas educativas de máis de 70 centros galegos e portugueses participaron na emisión radiofónica que contou con nove puntos de emisión en directo : Valença do Minho e Lisboa , en Portugal, e en Galicia: Allariz, Vimianzo, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela e Vigo.

Pasou polo programa, como exemplo da conexión da tradición co presente e o futuro, Antón Castro, unha das voces e tamén instrumentista do grupo Fuxan os Ventos, quen deu unha lección maxistral sobre os cantares de cegos e cegas que, malia non ver, «eran quen de contar historias e mesmo ir contra o que estaba establecido». Houbo máis portadores do patrimonio cultural inmaterial: redeiras, oleiros, contadores, regueifeiros..., que foron entrevistados e realizaron en directo demostración dos seus saberes.

Outro exemplo foi Constante González, entrevistado polo alumnado en Vigo. Constante, artesán da madeira da parroquia de Cabreira, en Salvaterra de Miño, dedicouse durante a súa vida laboral á carpintería de portas e ventás. Agora que está xubilado fai pezas artísticas de incrible beleza que elabora entre outras con madeira de freixo, nogueira ou acacia.

O alumnado do IES Eduardo Pondal de Ponteceso organizou unha ‘Viaxe no tempo’ polos oficios tradicionais, contando para esta aventura cun grupo de artesáns da zona, que lles ensinaron en que consiste a cestería.

Estudantes do CEIP Labarta Pose de Zas conversaron con Carmen Riveiro, do Museo do Liño, quen fixo demostración en directo dos traballos tradicionais asociados.

E Augusto Canário e Bieito Lobarinhas, dous mestres regueifeiros, engaiolaron coa súa rapidez creativa desde Valença.

Este programa especial contou con exalumnos que hai anos tiveron a súa propia experiencia radiofónica en Ponte ... nas Ondas! Como Raquel Atanes, agora presentadora de magazines na TVG.