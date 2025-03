Sierra: «El arte necesita del relato, si no cuenta algo se queda en nada»

Asegura Javier Sierra en el comienzo de su último libro, «El plan maestro» (Planeta), que «esta es la más osada de cuantas historias he dado a imprenta». Lo señala un escritor que con «El maestro del Prado» –traducido al inglés, polaco, rumano, ruso o japonés– atrapó a miles de lectores. En aquel volumen el personaje misterioso Luis Fovel adentraba al protagonista en una trama en la que el secreto y el arte se entrelazaban. Las creaciones clave de la historia vuelven a ser el eje una vez más. Al respecto, Sierra señaló ayer en Club FARO que «el arte necesita del relato, si no cuenta algo se queda en nada».

Presentado por el periodista Rafa Valero, añadió que si la obra artística no va acompañada de un relato que la narre o contextualice se queda en algo meramente «estético».

De hecho, indicó que «los cuadros son libros sin palabras a los que hay que darles las palabras. Esta necesidad que tenemos la necesidad de contarlo se multiplica en estos periodos enormes sin palabras».

«El plan maestro» puede entenderse como la segunda parte de «El maestro del Prado» aunque el autor dejó claro que se pueden leer una de las entregas sin obligatoriamente haber leído la otra anteriormente.

Al igual que en «El maestro del Prado» vuelve a las páginas la imagen, o la sombra si así lo desean, del enigmático guardián del arte Luis Fovel. Hay que recordar que, en la trama, este personaje se acerca al escritor a la edad de 19 años para abrirle los ojos ante los secretos de las pinturas de la pinacoteca estatal.

En esta entrega, Sierra sigue descrifrando misterios de los cuadros pero también de cuevas con arte rupestre. De hecho, ese es el punto de partida –y a él hizo referencia en su coloquio en Club FARO– cuando relata cómo un verano recorrió todas las cuevas visitables de Cantabria con pinturas rupestres en excursiones con su familia si bien el fin último era lograr material nuevo para su relato.

El autor de libros como «El fuego invisible» o «El ángel perdido» (editados también por Planeta) reconoció que «el arte rupestre es una pasión mía que tengo desde hace años» para posteriormente opinar que «la prehistoria es un periodo que está por escribir».

Preguntado por Rafa Valero acerca de la posibilidad de ofrecer una tercera entrega tras estos dos últimos libros conformando una trilogía, Javier Sierra aseveró en un inicio que «El plan maestro» cierra «El maestro del Prado» y que su primera intención era dejarlo así.

Sin emb argo tras hacer suyo el libro los lectores, algunos han comenzado a lanzar hipótesis sobre el guardián y otros secretos. Estas elucubraciones las han compartido con el autor quien poco a poco está comenzando a pensar en ofrecer otra entrega. «Mi cabeza ya está pensando en algo. No sé si escribiré la tercera parte; es un universo muy bonito en el que yo me siento muy cómodo», respondió.

No obstante, también aclaró que «siempre» ha sido «un poco rebelde. Lo de las sagas me ha puesto siempre muy nervioso como autor, no como lector, porque me obliga a estar con unos personajes... A mí las obligaciones de ese tipo no me gustan. Quiero ser libre en la literatura. Nunca pensé esta historia como una saga pero ‘El maestro del Prado’ lo terminé con un enigma abierto. No me importaba tanto la novela como la lección que había detrás. Ese enigma hizo que en estos doce años los lectores me enviaran mensajes con propuestas lo que me animó a cerrar la historia con esta nueva novela donde (Fovel) es un protagonista más».

Las manos infantiles de las pinturas rupestres

Javier Sierra compartió ayer en Club FARO una parte de su amor por las pinturas rupestres en un coloquio en el que recordó o incluso descubrió datos sorprendentes como que «el 25% de las manos que aparecen en las cuevas rupestres son de niños de entre dos y doce años» y otro porcentaje importante son de mujeres jóvenes, seguramente las madres de los pequeños.Estos datos los obtuvo del Instituto de Investigación Prehistórica de Cantabria.

Respecto a qué les movía a plasmar sus manos en las paredes, respondió que las palpaban para descubrir imperfecciones que les permitían imaginar que había animales, de manera que una porción de roca que sobresalía podía ser entendida como la panza de un bisonte que con su mano marcaban.

Asimismo reflexionó que los niños de hasta ocho años aproximadamente conectan mejor con el arte rupestre, encontrando figuras o elementos, que personas adultas. Para Sierra lo mismo puede acontecer ante muchas pinturas, incluso los clásicos de museos como el Prado que han sido analizados y estudiados por gente experta. En muchos de ellos siguen apareciendo elementos que antes no habían sido vistos.