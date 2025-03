Galicia, entre los mejores lugares de Europa para observar el eclipse parcial de Sol

Por segunda vez este mes de marzo habrá un eclipse. A la «Luna de sangre» del pasado día 14 sucede este fin de semana una ocultación parcial de Sol. Será el sábado 29 y Galicia repite como mirador privilegiado: será uno de los lugares de Europa en los que alcanzará mayor magnitud, hasta un 25% de la superficie solar quedará oculta por la Luna.

«El eclipse se produce siempre que el satélite está en fase nueva o llena y pasa por los nodos (intersección de las órbitas de Sol, Tierra y Luna). Es decir, cuando el plenilunio tapa al Sol (eclipse solar) y cuando la Tierra oculta el novilunio (eclipse de Luna). De hecho, a un eclipse de Sol le suele preceder uno de Luna, como sucedió hace unos días», explica Gema Figueroa, de Astro Rías Baixas.

Este sábado, el astro rey sufrirá un 'mordisco' o muesca: «Correspóndese cun 25% de ocultación do disco solar, é dicir, o anaco da superficie do Sol que vai aparecer tapado pola Lúa. Aínda que vai ser inapreciable a simple vista - en la vida cotidiana- porque ese descenso de luminosidade non se detecta», detalla el físico Dosi Veiga.

Así se vio el eclipse total de Luna desde Monteferro / Fernando Rey Daluz/LUZLUX

Punto álgido

El eclipse será visible desde el noroeste de Europa, Rusia y África, Groenlandia y el extremo noreste de América. En concreto, en España, se podrá contemplar desde cualquier punto del territorio, especialmente en tercio noroeste de la península y Canarias, indica el Instituto Geográfico Nacional.

El fenómeno dará comienzo sobre las 10:40 horas y terminará sobre las 12:40 horas, con su punto álgido en torno a las 11:40 horas, con unos minutos de variación según la zona de la comunidad desde la que se observe.

«Galicia, xunto coa Bretaña francesa e Noruega, somos os lugares con maior magnitude de Europa -excluíndo ao Reino Unido-», destaca Veiga. «Será ata o 43% na Coruña e na zona da Costa da Morte, e o 42% ou 40% no resto das provincias», añade.

Mapa de contemplación en España del eclipse parcial de Sol del 29 de marzo de 2025. / Instituto Geográfico Nacional (IGN)

Observación en O Vao

La Agrupación Astronómica Rías Baixas y AFO (Asociación Fotográfica Olívica) organizan una observación abierta el público este sábado. Será en el paseo de la playa de O Vao (Coruxo), con distintos puntos habilitados en los que se «prestará atención a todos los interesados en ver esta maravilla del cosmos», anima a asistir Gema Figueroa.

Este arenal ya fue mirador privilegiado del eclipse parcial de Sol del 20 de marzo de 2015, cuando registró un "lleno" para contemplar el fenómeno. «Aquel fora de máis ocultación, chegaramos ao 75-80% e eramos o lugar de Europa de maior ocultación, pois a totalidade pasou polo medio do océano Atlántico», recuerda Veiga.

Arousa agota las existencias de gafas especiales para ver el eclipse / IÑAKI ABELLA / NOÉ PARGA

Un eclipse singular

La ocultación parcial del Sol de este sábado «pertenece a una consecución de eclipses que se darán estos años venideros en la península ibérica y alrededores», describe Gema Figueroa. Y tendrá una particularidad: «É singular porque non vai ser total en ningún lado do mundo, chegando ao 90% de magnitude no Canadá (en Terranova)», puntualiza Veiga.

Para poder contemplar un eclipse total habrá que esperar al próximo año, con una fecha marcada en rojo en el calendario: el 12 de agosto de 2026, cuando tendrá lugar el primer eclipse total de Sol visible desde la península ibérica en más de un siglo. El último se registró en 1912. «Entrará pola Coruña e tamén collerá Lugo maila zona de Valdeorras. O resto de Ourense e Pontevedra chegará ao 99%. Atravesará toda a península en diagonal", avanza el físico.