«Que comparen tu serie con ‘Los Bridgerton’ es un halago»

Desde pequeña, a Gema R. Neira (Ferrol, 1982) le encantaban actividades como la lectura o el teatro, pero no fue hasta su época en el instituto que tuvo claro qué quería ser de mayor. En esa etapa de su vida tuvo una asignatura de audiovisuales que le llevó a estudiar en A Coruña Imagen y Sonido. Tras ello, se adentró en un mundo en el que esta guionista y productora ha dejado huella en diversas series gallegas así como proyectos de la talla de Velvet, Fariña, Las chicas del cable, El caso Asunta y, recientemente, La Favorita 1922, entre otros. Ahora, se estrena como productora ejecutiva en Manual para señoritas, ficción que se adentra en el Madrid de finales del siglo XIX y que narra la historia de Elena Bianda, la dama de compañía más solicitada de toda la ciudad. Esto se debe a su gran éxito para encontrar pareja a sus pupilas y asegurarles un buen noviazgo, pero su vida se complicará cuando el destino le lleve a la casa de la familia Mencía para hacerse cargo de tres hermanas. La serie, protagonizada por la actriz Nadia de Santiago, llega a Netflix este viernes y muchos ya la catalogan como el Bridgerton a la española.

Menuda forma de debutar como productora ejecutiva, con Manual para señoritas, una serie de época que la crítica ha bautizado como el Bridgerton a la española.

Sí (ríe). Está todo el mundo diciendo lo mismo. Evidentemente, para mí es un halago. Los Bridgerton es una serie que ha triunfado muchísimo en los últimos años, así que, que vean una inspiración o una referencia para el público me parece genial porque, aunque las series son muy distintas, creo que tenemos un público en común. Hay muchas cosas que las diferencian, pero sí que tienen en común esa parte de amor por lo estético y de historias románticas, que es lo que lleva a la gente a buscar esa referencia.

A pesar de que le gusta que asocien a Manual para señoritas con Los Bridgerton, ¿le genera algo de presión que haya tan altas expectativas?

A estas alturas el trabajo ya está hecho y nunca sabes qué es lo que va a pasar. Nosotros hemos puesto toda la energía que teníamos, todo el talento y todo el trabajo para que a la gente le guste, pero el público es siempre sorprendente. Ya no hay nada que hacer. Evidentemente, somos una serie española con otro tipo de presupuesto y con otro tipo de contenido que Los Bridgerton.

Viene de estrenar en Telecinco otra serie de época, La Favorita 1922. Parece que está de moda esto de las series de época...

Sí, y eso que tuvimos unos años donde era imposible vender una. A mí me encantan porque te permiten hablar de muchas cosas muy cercanas poniéndoles distancia de alguna manera. También tienen el añadido estético, toda la parte de arte y vestuario, que yo personalmente, como productora, lo disfruto mucho. Ahora han vuelto y estoy feliz de ello.

Ha creado series tanto para televisión como para plataformas de streaming. ¿Se trabaja de la misma manera para ambos espacios?

¡Para nada! De hecho, la televisión ha cambiado mucho en los últimos años con la llegada de las plataformas en el sentido de que, por ejemplo, la duración de las series es totalmente diferente. Siempre que he hecho series en abierto, ahora con La Favorita 1922 también, superábamos los 70 minutos. En las plataformas no tienen que tener unos minutos tan definidos, hay un poco más de margen, pero, aparte, permite formatos desde los 30 minutos, que son mucho más cortos. Eso hace que no necesites que sean tan corales. La manera de visionar también es totalmente diferente. Cuando vamos en abierto, vamos a capítulo por semana, con el público esperando, con un gran gancho final, pero, cuando vas a plataforma, lo que esperas es que la gente no se desenganche nunca, con lo cual, no sirve eso del gancho final, hay que estar arrastrando cada minuto al espectador.

Me llama la atención la gran cantidad de nombres gallegos que nos encontramos tras series de ficción españolas de gran éxito. ¿A qué se debe? ¿Es Galicia una potencia a nivel ficción?

Cualquier comunidad que tenga una televisión propia potente con producción y, en este caso, las comunidades autónomas que tienen una lengua, han tenido durante años más producción televisiva. Ha pasado en País Vasco, en Cataluña, en Valencia y ha pasado en Galicia. Se ha generado industria antes que en otros sitios y de una manera más potente. Al final, esos profesionales acaban llegando de alguna manera a la televisión nacional. Además, es una escuela estupenda porque, cuando produces con poco dinero y mucha presión, escribes mucho y muy rápido. También aprendes mucho muy rápido, que yo cuando llegué a Madrid con 24-25 años había escrito mil veces más que cualquier compañero de mi edad. Eso siempre es una ventaja.

¿Y en qué punto se encuentra la ficción española en el resto del mundo? Santiago acogió hace unos días un encuentro en el que participaron responsables de varias de las productoras más importantes de España y en el que la gallega Emma Lustres (Celda 211, Clanes), fundadora de Vaca Films, aseguró que España «sigue manteniendo una posición poco relevante en el mundo a nivel sector audiovisual» y que cuenta con unos presupuestos «mucho más bajos que otros países». ¿Coincide?

Coincido en que, dentro del mercado global, España sigue siendo bueno, bonito y barato. No tan barato como antes, porque los presupuestos también han subido en los últimos años, aunque quizás no como deberían. Ahora, de cara al mercado latino y de cara al mercado americano también somos un producto muy potente que ha ido creciendo en los últimos años de una manera brutal. El audiovisual va unido a la lengua y en Estados Unidos cada vez se habla más español. Eso nos da un lugar en el audiovisual global cada vez más interesante.

Por último, cada vez nos encontramos una mayor oferta y resulta más difícil posicionar una nueva ficción. ¿Pueden las series morir de éxito?

Espero que no (ríe). Llevamos muchos años desde que empezó el boom de la producción en España pensando que esto es una burbuja que se iba a pinchar bastante rápido y resulta que no se ha pinchado todavía. Creo que tenemos recorrido y espero que así sea. Quedan series para rato.