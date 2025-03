Santiago acollerá a homenaxe a Isaac Díaz Pardo polo Día das Artes Galegas

Na vindeira semana, o martes 1 de abril, Santiago acollerá o acto central do Día das Artes Galegas no Teatro Principal, nun acto aberto ao público que comezará ás sete e no que, trala benvida do o presidente da Real Academia Galega de Belas Artes, Manuel Quintana Martelo, será Xosé Díaz, un dos fillos do homenaxeado, o académico responsable de pronunciar a laudatio, titulada “Isaac Díaz Pardo ou as formas que xorden da memoria”. O acto pecharase coa intervención do conselleiro de Cultura, José López Campos; e a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín.

Será o seu fillo Xosé Díaz o responsable da súa laudatio, que se centrará, segundo informan dende a Real Academia, “no tránsito artístico, da pintura á industria, e persoal, desde Santiago ata Sargadelos, pasando por América”. “Foi un gran creador, pictoricamente, industrialmente e como dinamizador cultural. Pero tamén unha persoa moi ética e moral. Deu un exemplo ético fundamental”, sinalou este onte na presentación dun programa que recaerá nesa xornada na capital galega, por canto, como engadiu o seu descendente, Santiago, onde naceu, e Isaac constitúen “un binomio indestrutible”.

Un ano de celebracións

Quintana Martelo indicou nunha rolda de prensa celebrada hoxe en Compostela que os actos de homenaxe a Díaz Pardo prolongaranse ata o vindeiro ano e destacou o que en xuño suporá a inauguración dunha exposición da súa obra, baixo o título “A barca de Caronte”, no Museo de Belas Artes da Coruña, na que colaboran Xunta e Academia e que estará comisariada polo seu fillo. A mostra, indicou, xirará en torno á “transición vital e profesional de Díaz Pardo da pintura á industria”.

Non faltarán, engadiu, estudos sobre a figura de Isaac Díaz Pardo. En concreto, avanzou a edición dun libro que se distribuirá polos centros educativos galegos para que o alumnado galego saiba da súa relevancia.

Isaac decorando unha figura (1950) na primeira etapa de Ceramicas do Castro. / IDP

Os méritos de Díaz Pardo

Non son poucos os méritos de Isaac Díaz Pardo para ser o escollido deste ano para o Día das Artes Galegas. A Real Academia Galega de Belas Artes tivo en conta a súa condición como “destacado representante da arte galega, ilustre pintor e ceramista”, pero tamén a súa “profunda vinculación ao longo de máis de medio século á nova etapa da restauración da Cerámica de Sargadelos”, unha empresa concebida polo homenaxeado, afirman, “como centro de investigación, tecnoloxía, deseño e difusión das artes e da cultura de Galicia”.

Pero as súas cualidades non rematan aí: a Real Academia lembra que foi asimesmo “creador e impulsor” de Cerámicas do Castro, do Laboratorio de Formas de Galicia xunto con Luis Seoane” (precisamente homenaxeado maña no Día da Poesía e que o precedeu como protagonista no Día das Artes Galegas en 2019–, das Edicións do Castro, do Museo de Arte Contemporánea Carlos Maside, do Seminario de Estudos Cerámicos de Sargadelos, do Laboratorio Xeolóxico de Laxe, e do Instituto Galego de Información, entre outros.

“Xa desde a súa mocidade, mostrou unha visión e un compromiso excepcionais coa nosa cultura, tanto nas artes como no activismo social e político", sinalou respecto a el a concelleira de Capital Cultural de Santiagode Santiago, Miriam Louzao.