«El odio» no copará escaparates

Hoy era la fecha prevista para el lanzamiento de «El odio» (Anagrama), libro en el que Luisgé Martín traza un perfil de José Bretón y que incluye el testimonio del filicida, condenado por asesinar a sus dos hijos de dos y seis años en octubre de 2011 en Córdoba. Sin embargo, tras la petición de amparo a la Fiscalía de Córdoba de la madre de los niños, Ruth Ortiz, la editorial emitió un comunidado en el que, aunque reivindicaba su derecho de publicar esta obra, anunciaba que esperaría «a lo que las resoluciones judiciales indiquen».

Y mientras se dirime el asunto en los juzgados –el lunes, el juzgado de Primera Instancia 39 de Barcelona denegó la suspensión provisional de la publicación, contra la que ayer la Fiscalía presentó recurso ante la Audiencia de Barcelona solicitando de nuevo su suspensión–, los libreros se enfrentan al dilema de vender la obra o vetarla.

Xurxo Patiño, gerente de Librouro, reconoce que no es partidario de ningún tipo de censura, por lo que si «El odio» sale a la venta, estará disponible en esta librería de Vigo. «Entiendo que, aunque es un tema polémico y que, obviamente, puede herir susceptibilidades, también es un tema de interés para otras personas y siempre se puede aprender algo positivo para intentar evitar que algo así se repita. No deja de ser una obra literaria sobre un hecho real. El monstruo está ahí y tampoco está bien evitarlo», explica el librero, que recuerda que este no es, ni mucho menos, el primer título de «true crime» que se publica. De hecho, Truman Capote inauguró el género en 1966 con su «A sangre fría» sobre el asesinato de la familia Clutter en Kansas y desde entonces, no ha hecho más que ganar aficionados.

Sin embargo, Patiño matiza que no tendrá la misma promoción que otros títulos ni será exhibido en su escaparate, precisamente por tratarse de un «hecho tan aberrante como un crimen vicario de odio de tal magnitud».

Casa del Libro de Vigo tampoco vetará el título. «Por nuestra parte no habrá censura porque defendemos la libertad de expresión», afirma la directora de la tienda de esta cadena en Vigo, Vanesa Gómez.

Por este mismo motivo, señala que se le dará el mismo tratamiento que al resto de novedades. «Casa del Libro recoge la realidad que nos ocupa y la actualidad del momento», insiste.

Tampoco Fernando Miranda, gerente de la librería Miranda de Bueu, rechazará el libro, aunque no lo promocionará ni lo exhibirá. «Estará a disposición de los clientes que lo demanden, pero se quedará en una esquina», asegura este librero. A él, como lector, es un título que no le interesa. «No me interesa lo que Bretón pueda contar sobre lo que hizo», reconoce. Hasta el momento, tampoco parece interesar a sus clientes, ya que no ha recibido ninguna reserva ni llamada interesándose por su fecha de salida.

Gonzalo Pérez, de la librería Cartabón de Vigo, no tendrá a la venta esta obra de Luisgé Martín. «Es una cuestión de ética», reconoce. Sin embargo, lo traerá por encargo en deferencia al cliente, aunque cree poco probable que esto suceda. «Somos una librería de barrio, con un tipo de público no tan morboso y al que interesa mayoritariamente el libro en gallego y de autores gallegos», afirma.

El precedente de «Fariña»

Sobre si la polémica suscitada por este título avivará las ventas, el responsable de Cartabón teme que pueda acabar vendiéndose más, como sucedió tras el secuestro de «Fariña». Xurxo Patiño no lo descarta tampoco, aunque no cree que llegue, ni mucho menos, al bum que supuso para el libro de Nacho Carretero. «Algo subirán las ventas con respecto a lo que habría tenido si no se hubiese abierto expediente judicial, pero no es comparable. El secuestro de ‘Fariña’ estuvo fuera de lugar y el tema ya tenía un gran tirón», alega.

Sobre si podría pasarle factura a Anagrama, Fernando Miranda entiende que no. «Es un sello con una calidad contrastada y de mucho nivel, y el público que compra sus libros sabe diferenciar una cosa de otra», opina.