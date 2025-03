Muere el escritor e historiador Xoán Bernárdez Vilar

El historiador y escritor Xoán Bernárdez Vilar ha fallecido esta noche en Vigo. La Real Academia Galega ha mostrado su pesar por uno de sus miembros, que ingresó en el año 2003.

Bernárdez Vilar (1936) era natural de Marín, aunque residía en la ciudad olívica desde 1952. A través de su trabajo en la caja de ahorros entró en contacto con Xaime Isla Couto, a través del que empezó a relacionarse con la intelectualidad galleguista. Así, entre 1964 e 1968 dirigió el semanario Galicia Social, onde publicó su traducción al gallego de los evangelios. En 1965 cofundó la Asociación Cultural de Vigo, y desde entonces y hasta 1975 colaboró con el programa Raíz e Tempo, que dirigía Xohana Torres.

Tras jubilarse de forma anticipada en el sector bancario se doctoró en Historia, publicando su tesis O extraordinario mundo da “Ora Marítima”.

Como escritor cultivó la novela histórica con títulos como Un home de Vilameán. Anatomía da Revolución Irmandiña (1975), distinguido con el premio del Padroado da Cultura Galega de Montevideo; Ouveade, naves de Tarish! (1983); Vento do Norte, vento do Sul (1985); No ano do Cometa (1986), ganador del Premio Xerais; Xerusalén, Xerusalén! (1992); y Big-Bang (1993) o A Saga da illa sen noite (2001), ambos distinguidos con el Premio Concello de Vilalba.

Como historiador publicó, entre otros trabajos, Pescudas nas orixes do mito de Tristán e Iseu (1986); Antes da invención de América. Navegacións precolombinas do século XV (2001); A arte ó servicio do poder. vidas paralelas Alexandre-Augusto (2001); A etapa portuguesa de Colón e a súa viaxe Ultra Tile (2002), título ganador del Premio Taboada Chivite del Concello de Verín; O comezo da nosa Idade Media. A Gallaecia que se emancipou de Roma, (2003), galardonado con el Premio de Historia Medieval de la editorial Toxosoutos; O rei Artur. Mito e realidade (2005), finalista en el Premio Ramón Piñeiro de Ensaio, y O extraordinario mundo da “Ora Maritima” (2013).

Como traductor también obtuvo reconocimientos, como el Premio Ramón Piñeiro de Santiago de Compostela en 2004 por Idacio Lémico: Chronica (379-469) y el Premio de Tradución da Universidade de Vigo en 2004 por Chronica Hermerici.