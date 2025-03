Que lugares exteriores de Vigo che dan medo? Unha galería propón retratalos

A artista compostelá Alejandra Pardo amosa en Apo’strophe.arte e en Divergente Espacio de Arte en Vigo a súa mostra «Só era un piropo». A través de debuxos nos que plasma as capturas fotográficas de recunchos «inquedantes» de Santiago, Oporto e Pontevedra reflexiona aqueles espazos exteriores nos que as mulleres senten medo. A idea é que o público retrate eses lugares de Vigo e envíe as súas imaxes para unha mostra anexa.

As persoas interesadas remitirán os seus traballos en A4 ata o 31 de marzo a Apo’strophe ou Divergente Espacio.

Explica a artista Alejandra Pardo que, primeiro, toma a foto do lugar para despois trasladar a imaxes ao papel pintándoa como se se tratase dun mural.

«Quero enfatizar que non só fago referencia ás situación de acoso evidente das mulleres na rúa. Pensar que pode pasarnos algo nun lugar onde non nos sentimos seguras condiciona a nosa experiencia no espazo público inda que non pase nada», sinala a creadora.

Explica que a idea de realizar este proxecto –parte das obras xa as ten exposto en O Porto e Pontevedra– xurdeu cando estaba a facer o Erasmus de Belas Artes en Londres. «Un día perdín o último tren do día para coller o avión e pasei a noite lonxe da casa a onde non podía volver. Toda a miña familia pasou medo, non durmiron en toda a noite pensando que me podía pasar algo. Acababa de pasar o caso Diana Quer», lembra a artista.

No seu caso, o lugar onde se atopa quedou baleiro; o único negocio que quedaba aberto era un Burguer King. Tras explicarlles a súa situación, deixárona pasar alí a noite. «Levaba un caderno e empecei a pintar o que vía a través da xanela do restauranate. Cando fixen o traballo fin de grao foi cando empecei a ver unha dimensión máis social e de xénero do que me acontecera. Pensei que se fora un rapaz, a miña familia non estaría tan asustada», reflexiona.