Francia, el mercado soñado del cómic gallego

El cómic español sigue viviendo una paradoja: la exportación de autoras y autores para mercados extranjeros, en especial, el francés, donde publican sus obras antes que en España. Uno de los ejemplos lo vive desde Galicia Víctor L. Pinel que ha visto cómo su última obra, «Piezas» (Nuevo Nueve), ha visto tres ediciones en el país galo y cuatro en España.

El autor madrileño se encuentra asentado en Vigo con su familia: la ilustradora viguesa Alicia Jaraba y la hija de ambos. Desde aquí explica que trabajar para el mercado galo «te da la oportunidad económica de vivir de ello. En España las tiradas no son lo suficientemente grandes para tener un sueldo de esto». '

Su compañera, la viguesa Alicia Jaraba, lleva cinco ediciones de «La Malinche» en el país galo y otras tantas en España. Con su nueva novela gráfica, «Lejos» va por la primera. La publicó hace pocos meses, primero en Francia.

Vigo. Alicia Jaraba y Víctor L Pinel autores de comics. / José Lores

Primero en francés, después en castellano

«Me da mucha pena –señala Jaraba– que el mercado aquí no esté tan desarrollado. En Francia todo es diez veces más: la tirada, la remuneración, la cantidad de librerías especializadas en cómic...».

Como consecuencia, ambos perfilan su obra desde el inicio pensando en el público francés. Jaraba, por ejemplo, escribió «Lejos» en francés primero para después traducirlo ella misma –es filóloga– al castellano.

La importancia del mercado francés llevó a Víctor L. Pinel a vivir durante unos meses en Angoulême para aprender el idioma con el fin de comunicarse mejor con los editores galos. Pero, además, su última obra está ambientada en una ciudad francesa aunque no se cite: Burdeos.

Una página de "Piezas", de Víctor Pinel. / FDV

"Piezas", el juego del ajedrez y de la vida

«Piezas» arranca con un joven que colabora en una residencia de mayores. Allí, le encomendan hablar con una señora que rehúsa salir de su habitación y socializar con el resto de compañeros. La misión del joven será lograrlo mientras que aprende de ella la técnica del ajedrez. A partir de ahí, iremos enlazando con las vidas de una decena de personajes de diferentes edades.

«Hace diez años –explica Víctor L. Pinel– tuve el primer punto de la idea. Tenía un blog en el que subía una página de cómic diario para practicar. En una de esas páginas dibujé un tablero de ajedrez y puse personajes encima como si fuesen piezas explicando con el texto cómo se movían y cómo interactuaban entre ellos. Pensé después en desarrollarlo como proyecto. A lo largo de esta década, cada vez que tenía un rato libre, le daba una vuelta a la historia».

Añade que el chico que colabora en una residencia es el hilo conductor y que, quizás, sea él su «versión más naïf, cuando era más jovencito, más enamoradizo. Ahora con 36 años ya no tengo esa visión idealista del amor».

La importancia del insignificante peón

Su historia está pensada para el corazón y la mente con mensaje: entender que aunque nos sintamos peones somos tan importantes como la torre, la reina o el caballo ya que nuestro movimiento importa en el tablero.

«Aparentemente –reflexiona Pinel– parece que no influimos pero cualquier pequeño gesto puede condicionar la vida de otra persona. No creo en el destino pero cuando las cosas han ocurrido es fácil mirar hacia atrás y ver cómo las piezas se fueron colocando para que ocurriese eso». Es, sin duda, un trabajo que mueve por dentro.

Una historia con el submarinismo de hilo

Por otra parte, ¿puede un cómic ayudarnos a afrontar los miedos, la soledad y a construirnos como individuo? La respuesta puede encontrarse en la novela gráfica «Lejos» (Nuevo Nueve), de la viguesa Alicia Jaraba donde una joven científica debe decidir en un viaje con su novio qué hacer con su vida.

"Lejos", de Alicia Jaraba. / FDV

En ella echa mano de la metáfora del buceo para hablar del miedo a lo desconocido. «Probé el buceo en Tailandia en 2016. Me fui de viaje con un grupo de cinco personas. Solo un par nos atrevimos. No es una experiencia para todo el mundo. Yo le tenía respeto pero me parecía interesante. Es tan fascinante como aterrador», rememora.

«Lejos» es una historia de viajes que en un primer momento tuvo su inspiración en una pareja de amigos en crisis. Sin embargo, fue en un baño en el mar en Alicante donde la novela gráfica la llamó por completo.

«De repente, recordé las experiencias de buceo y pensé en buscar un eje que le diese una metáfora y un toque diferente a una historia de crisis de pareja y viaje en furgoneta. Amanda tiene mucho miedo de salir de las cosas que conoce y debe salir de su zona de confort porque necesita mucho control, que son cosas que conectan con algo de mi vida», señala la ilustradora y guionista.